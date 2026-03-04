Seznam zadnjih resnično kvalitetnih nemških avtomobilov

V dobrih starih časih so bili izdelki nemških avtomobilskih znamk sinonim kvalitete in dolgoživosti. Žal od tega ni ostalo prav veliko, sploh če verjamemo nemškim novinarjem, ki so v teh dneh predstavili krajšo lestvico zadnjih resnično kvalitetnih nemških avtomobilov.

V zadnjem času smo priča številnim vpoklicem avtomobilov nekaterih nemških avtomobilskih znamk, sodeč po pritožbah lastnikov pa je padla tudi kvaliteta izdelave in zanesljivost delovanja številnih nemških avtomobilov. Vse to predstavlja posledico hitenja pri razvoju novih modelov in splošnega varčevanja proizvajalcev glede razvoja, testiranja in izdelave sestavnih delov, zraven pa lahko dodamo še čedalje večjo kompleksnost sodobnih avtomobilov, ki so že 'do nezavesti' otovorjeni z različno elektroniko.

Prvotni Volkswagnov golf je ob prihodu na tržišče postavil nova merila, sploh pa v četrti, peti in šesti generaciji, ker se je začel premikati v smeri premijskih izdelkov. Vse to se je spremenilo s prihodom sedme in aktualne osme generacije modela golf, ki po mnenju mojih nemških kolegov nista več v stanju dosegati kvalitete, ki je zaznamovala prejšnje generacije tega priljubljenega modela. Ob tem omenjajo uporabo slabših materialov v notranjosti potniške kabine, manj precizno izvedene karoserijske fuge in slabšo kvaliteto uporabljenih stikal. Če ob tem pomislite še na vgrajeno elektroniko, ki ni sposobna zanesljivo delovati, potem lahko razumete zakaj je aktualni golf v očeh nemških novinarjev padel tako nizko v pogledu kvalitete. Po njihovem mnenju bodo kupci, ki iščejo kvalitetnega in neproblematičnega golfa, izbrali golfe z vgrajenimi 1,8 in 2,0-litrskimi turbobencinskimi motorji iz serije EA888. Veliko poznavalcev vam bo itak povedalo, da je golf IV najboljši golf vseh časov …

Padec kvalitete pa v zadnjem obdobju ni zaznamoval samo izdelkov znamke Volkswagen, temveč tudi izdelke znamke BMW. Posledično so Nemci v primeru znamke BMW ustoličili serijo 3 (2004-2013), ker tako kvalitetnih modelov kot so limuzine (E90), karavani (E91), kupeji (E92) in kabrioleti (E93) iz serije E90 baje ne izdelujejo več. Omenili pa so tudi zadnji pravi merecedes-benz (v pogledu kvalitete in dolgoživosti, mnenje številnih ljubiteljev in poznavalcev te znamke …) v obliki izdelkov iz serije W124 (1985-1995), ki je v tem pogledu uspešno nasledil neuničljive primerke iz serije W123, kvaliteti in dolgoživosti tega legendarnega modela so se v zadnjem obdobju približali samo še izdelki iz serije W211 (2002-2009), seveda pa morate ob tem izbrati primerke brez zračnega vzmetenja in elektrohidravličnih zavor. Omenjajo pa še en primer legendarne dolgoživosti izdelkov znamke Mercedes-Benz v obliki že prav pošastno veliko odmerjenih predstavnikov 'Genscher mercedesov' (W140, 1991-1998), ki so dobili to ljudsko ime po takratnemu nemškemu zunanjem ministru (Hans Dietrich Genscher). Ta prestižna vozila predstavljajo višek nemškega inženiringa in kvalitete v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Če iščete zanesljivo in zelo kvalitetno prestižno nemško limuzino novejšega datuma, potem ne morete spregledati audija A8 (D4/4H, 2014-2017), ker lahko takšen audi po mnenju mojih nemških kolegov v pogledu tehnike in kvalitete izdelave zasenči tedanjo konkurenco v obliki podobnih izdelkov znamk BMW in Mercedes-Benz. Poslabšanja kvalitete pa so bili v zadnjem obdobju žal deležni tudi izdelki znamke Porsche. Ob tem omenjajo kultni model 911. Če želite dobiti porsche 911 v njegovi najboljši luči, potem se morate odločiti za nakup primerka iz serije 997 (2004-2013) ali pa za nakup kakšnega primerka iz serije 991 (2011-2019). V pogledu kvalitete in zanesljivosti delovanja se temu paru porschejev 911 ne more približati noben drug porsche 911 …