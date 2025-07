Stanje akumulatorjev boljše od pričakovanega

V teh dneh so strokovnjaki kluba ADAC predstavili prve izsledke približno 4 leta trajajočega vztrajnostnega testa Volkswagnovega modela ID.3 v različici pro S (neto kapaciteta vgrajenih akumulatorjev: 77 kWh), ki pa še ni končan.

Pred približno 4. leti (7. maja 2021) so se strokovnjaki kluba ADAC lotili vztrajnostnega testa Volkswagnovega modela ID.3 v različici pro S (tedanja nemška bruto prodajna cena: 48.550 evrov). Sedaj, po približno 160.000 prevoženih kilometrih, ko je potekla Volkswagnova garancija (160.000 prevoženih km, odnosno 8 let) na vgrajene električne akumulatorje, so Nemci predstavili prve izsledke tega vztrajnostnega testa, ki pa še ni končan, ker nameravajo s tem električnim vozilom do zaključka testa prevoziti 250.000 kilometrov.

Zaenkrat so strokovnjaki kluba ADAC zadovoljni, predvsem v pogledu dolgoživosti vgrajenih akumulatorjev, ki je celo boljša od Volkswagnovih pričakovanj in napovedi. Po pričakovanjih proizvajalca vozila naj bi 'SOH' (State of Health) stanje akumulatorjev, odnosno njihova kapaciteta po 160.000 prevoženih kilometrih upadla za približno 30 odstotkov, vendar je vztrajnostni test pokazal, da znaša dejanska izguba kapacitete samo 9 odstotkov, čeprav ADAC-ovi testni vozniki z vozilom niso ravnali v rokavicah, ker so ga z 'električnim sokom' redno oskrbovali (do 100 odstotkov napolnjenosti …) na hitrih javnih in tudi na hitrih domačih polnilnicah.

Najbolj pa je zanimiva nemška ugotovitev, da nekoliko okrnjena kapaciteta vgrajenih akumulatorjev ni okrnila akcijskega dosega, ki znaša realnih 400 kilometrov (vožnja po avtocestah), manj kilometrov so Nemci prevozili samo pri resnično nizkih temperaturah ozračja (nižja temperatura od - 9 stopinj Celzija …). Ob tem omenjajo od 300 do 320 kilometrov akcijskega dosega in precej daljše čase polnjenj vgrajenih akumulatorjev. Zanimivo je tudi to, da je bil testni primerek modela ID.3 (dolžina: 426 cm, neto masa: 1,9 tone, pogonska moč: 150 kW (204 KM), 0-100 km/h: 7,9 sekunde, največja hitrost: 160 km/h) pred 4. leti bolj žejen (povprečna poraba električne energije na 100 prevoženih kilometrov: 20 kWh kot pa pri 172.000 prevoženih kilometrih (18,3 kWh), medtem ko znaša povprečna poraba v celotnem 4-letnem obdobju približno 23 kWh (vključno z izgubami ob polnjenju …).

Nemci pravijo, da so z novim vozilom lahko s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozili 438 kilometrov, medtem ko lahko sedaj z njim po približno 172.000 prevoženih kilometrih še vedno prevozijo približno 425 kilometrov. Za to so zaslužne predvsem Volkswagnove 'Over-the-air-Software-Update' nadgradnje programske opreme, ki so zaslužne tudi za hitrejše polnjenje akumulatorjev. So pa Nemci kljub vsem navdušenju našli tudi nekaj pripomb, ki letijo predvsem na ceneno delujoče materiale v notranjosti potniške kabine, težavne nastavitve klimatske naprave in pa neodzivnost, oziroma počasno odzivanje 'infotainment' sistema, boljša kot na začetku pa je povezljivost z internetom. V štirih letih (približno) je moral testni ID.3 tudi dvakrat na redni servis (prvič pri 74.271 in drugič pri 176.604 prevoženih kilometrih). Lastnika takšnega volkswagna bi na prvem servisu olajšali za približno 500 evrov, v drugem primeru pa še za dodatnih 427 evrov, omenjajo pa tudi servis klimatske naprave (po 4. letih), ki ga bo ožel še za dodatnih 200 evrov (približno).

Kakšna je zanesljivost delovanja modela ID.3? Po 23.495 prevoženih kilometrih so morali Nemci zamenjati vetrobransko steklo (posledica srečanja s kamnom …), stroške zamenjave je krila zavarovalnica. Pri približno 55.000 prevoženih kilometrih so morali zamenjati eno izmed pogonskih osi. S to klasično težavo tega modela so pri znamki Volkswagen seznanjeni, zadeva, ki je pospremljena z zvočno kuliso, se je ponovila pri približno 100.000 prevoženih kilometrih, vendar Nemci takrat niso ponovno obiskali servisa. Poleg tega se jim je pokvarila GPS antena (strošek menjave: 525 evrov) in pa eden izmed prednjih senzorjev za parkiranje (strošek popravila: 207 evrov). Večjo težavo (vozila ni bilo mogoče zagnati …) so dvakrat doživeli šele pri približno 158.000 prevoženih kilometrih. Najprej so zamenjali osnovni akumulator, vendar to ni prav nič pomagalo, kasneje so ugotovili, da je vse skupaj povezano z nepravilno delujočo programsko opremo, ki skrbi za samodejno odklepanje vozila ob približevanju lastnika. Težave so imeli tudi z odpiranjem prtljažnih vrat, zaradi počene plastike jih je popravilo olajšalo za nadaljnjih 227 evrov. Omenjajo pa tudi enega izmed uničenih ležajev pri enem izmed prednjih koles, ker ga bo potrebno zamenjati.

Nadaljnje izsledke bodo predstavili po končanju tega testa, po tem, ko bodo z vozilom prevozili približno 250.000 kilometrov.