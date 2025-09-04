Umetno ustvarjena popularnost električnih avtomobilov

Sodeč po nedavno razkritih uradnih številkah glede registracij novih električnih avtomobilov, ki jih razkriva nemški Zvezni urad za motorna vozila (KBA), dobi opazovalec dogajanja v Nemčiji občutek, da Nemci in Nemke najbrž že stojijo v vrstah pred prodajalnami električnih avtomobilov …

Iz združenja ZDK (Združenje nemške avtomobilske industrije) je včeraj prišlo opozorilo, da naj potencialni kupci novih avtomobilov ne nasedajo dezinformacijam glede neverjetne trenutne popularnosti električnih avtomobilov, ki jih ob pomoči združenja KBA širijo proizvajalci in prodajalci električnih avtomobilov, ker gre za umetno ustvarjene številke ob pomoči dnevnih registracij s strani proizvajalcev in prodajalcev takšnih vozil, ki naj bi kupce prepričale v to, da je sedaj pravi čas za nakup električnih in podobnih (priključni hibridi) avtomobilov, ker jih itak že kupuje 'veliko' ljudi.

V resnici se kupci v Nemčiji večinoma sploh ne zmenijo za nove in za rabljene električne avtomobile, podobno pa velja tudi za nove in rabljene priključne hibride, predvsem zaradi previsokih stroškov ob polnjenju vozil z električno energijo in tudi absurdnih prodajnih cen novih električnih in priključno hibridnih modelov. Dejstvo je, da prodaja novih električnih in novih hibridno priključnih vozil v Nemčiji stagnira, čeprav je ponudba takšnih vozil na nemškem tržišču zadosti pestra. Izjavo o stagnaciji pa podpirajo tudi letošnje prodajne številke, ker so trgovci z novimi vozili v Nemčiji letos (v prvih osmih mesecih …) zabeležili 1,7-odstotni padec prodaje …