Zavajanje kupcev električnih avtomobilov

Po poročanju tujih medijev so pri italijanskem vladnem organu AGCM, ki v Italiji skrbi za varstvo konkurence in trga, 20. februarja 2025 sprožili preiskavo pri italijanskih podružnicah koncernov Stellantis in Volkswagen, istočasno pa tudi pri italijanskih podružnicah znamk Tesla in BYD, ker Italijani preiskujejo namige glede zavajanja kupcev električnih avtomobilov.

V središču nedavno izvedene preiskave, ki so jo pri uradu AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) sprožili ob podpori italijanske finančne policije (Guardia di Finanza), so predvsem uradne navedbe omenjenih proizvajalcev električnih avtomobilov glede akcijskega dosega in kapacitete akumulatorjev, ki so vgrajeni v njihove 4-kolesne izdelke. Na to so kupce že lani začeli opozarjati tudi novinarji nemškega časopisa WirtschaftsWoche, s tem problemom se že nekaj časa ukvarjajo tudi v znani nemški odvetniški pisarni (Dr. Stoll & Sauer), ki je v aferi 'Dieselgate' zastopala tudi interese 'nategnjenih' kupcev dizelsko gnanih vozil iz koncerna Volkswagen, posledično je sedaj pod drobnogledom tudi znamka Porsche, predvsem njihov model taycan …

Italijani se trenutno ukvarjajo predvsem z iskanjem dokazov glede zavajanja kupcev o dejanskem akcijskem radiju (s samo enim polnjenjem akumulatorjev …) električnih avtomobilov, ki je najbrž povezan z lažnimi navedbami glede dejanske kapacitete vgrajenih akumulatorjev, istočasno pa preiskujejo tudi omejevanje garancij za kupce v primeru prekmalu iztrošenih akumulatorjev. Težava novih električnih vozil leži predvsem v tem, da v realnem življenju dostikrat ne morejo izpolniti uradnih navedb proizvajalcev takšnih vozil glede njihovega akcijskega radija, predvsem zaradi tega, ker je kapaciteta vgrajenih akumulatorjev lahko dejansko nižja od deklariranih navedb, istočasno naj bi proizvajalci ob pomoči programske opreme poskrbeli, da kapaciteta v akumulatorjih pade, ker lahko na ta način skrijejo rezerve električne energije, s tem pa lahko preprečijo prehitro izrabo akumulatorjev. To so potrdile tudi raziskave nemškega podjetja Aviloo, kjer so specializirani za preglede stanja akumulatorjev.

Tega vam ob nakupu električnega avtomobila seveda ne povedo, pozabijo vam tudi povedati, da je deklarirana kapaciteta zaradi tega v realnosti lahko občutno nižja, ob tem omenjajo najmanj za 60 kilometrov zmanjšan akcijski radij s samo enim polnjenjem akumulatorjev. Se pravi, da vse skupaj že spominja na obisk 'najboljšega soseda', kjer vam prodajo škatlo testenin z deklariranimi 500 grami vsebine, čeprav je v škatli samo še za 400 gramov testenin, plačate jih pa 500. Na obtožbe italijanskega organa AGCM so se do sedaj odzvali samo pri znamki BYD, kjer kategorično zanikajo vse obtožbe, medtem ko so se pri ostalih omenjenih proizvajalcih električnih avtomobilov zavili v molk. Tudi v Nemčiji je pestro, tam se odvetniška pisarna Dr. Stoll & Sauer trenutno ukvarja z več tožbami kupcev modela taycan, ki od znamke Porsche zahtevajo vračilo kupnine za medijsko seveda neverjetno opevan model avtomobila, ki jim ga bodo kupci rade volje vrnili.

S kakšnimi težavami se srečujejo lastniki modela taycan? S podobnimi kot vsi lastniki električnih vozil, ker norma WLTP, s katero proizvajalci električnih avtomobilov oglašujejo zmogljivosti njihovih produktov, z realnostjo nima prav dosti skupnega. WLTP testi so izvedeni v idealnih klimatskih pogojih v testnih komorah laboratorijev, kjer se na valjih seveda ne vozijo z vklopljenim gretjem ali pa hlajenjem potniške kabine, izogibajo pa se tudi ekstremnim temperaturam ozračja. Lastnike Porschejevega modela taycan moti predvsem veliko do sedaj izvedenih vpoklicev (trenutno govorimo o 17. vpoklicih, zadnji se ukvarja s težavami glede uspešnega zaviranja z vozilom …), poleg tega lastniki poročajo o 35-odstotnem odstopanju glede dolžine akcijskega radija, čeprav so ob tem vozili počasi, omenjajo pa tudi povsem nerealne navedbe glede povprečne porabe električne energije. Po normi WLTP ima taycan na vsakih 100 prevoženih kilometrov povprečno porabo v območju od 20,3 do 23,3 kWh, v realnosti se ta povprečna poraba z lahkoto povzpne na povprečnih 42,8 kWh …