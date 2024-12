Želite umreti na cesti? Kupite teslo …

19. 11. 2024 - Zaposleni pri spletnem portalu iSeeCars so v teh dneh predstavili izsledke zanimive študije, ki je podprta s podatki inštituta IIHS. Študija razkriva, da imajo lastniki avtomobilov znamke Tesla največjo možnost, da postanejo žrtve črne statistike glede števila mrtvih v prometu. Po podatkih inštituta IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) se je število mrtvih v prometnih nesrečah v ZDA v zadnjih petih letih ob primerjavi s številom mrtvih v zadnjih 12. letih občutno povečalo. Kako je to mogoče, če vemo, da so moderni avtomobili po zaslugi vgrajene 'invalidske opreme' (asistenčni sistemi …) tako 'neverjetno varni' (mnenje slaboumnega marketinga in neresnih novinarjev …)?

Razloga za to sta dva. Kot prvo velja omeniti čedalje večjo velikost in čedalje večjo maso modernih avtomobilov ter splošno priljubljenost velikih 'SUV krav' ter podobno odmerjenih pogojno uporabnih poltovornjakov z dvojno kabino. V večini primerov gre za vozila z visoko odmaknjenostjo pokrova motorja od vozne podlage (recept za povečano smrtnost pešcev (sploh otrok …), kolesarjev in ostalih ranljivih skupin (ljudje v manjših avtomobilih, motoristi …) v prometu). Vendar ima tudi koncept visokega sedenja nad cesto svojo šibko točko, ker imajo tako koncipirana vozila visoko težišče, s tem pa se v prometnih nesrečah poveča možnost preobračanja vozila na bok ali pa celo na streho (dva dobra recepta za pridobitev težjih poškodb potnikov v takšnih vozilih …). Poleg tega večina ponosnih lastnikov 2,5-tonskih 'SUV krav' in podobno težkih poltovornjakov očitno ne ve, da so zaščitne ograje na naših cestah in avtocestah koncipirane in homologirane, da na cesti zadržijo samo vozila, ki niso težja od 1,5 tone, težja vozila lahko posledično z lahkoto prebijejo takšno ograjo in končajo na nasprotnem voznem pasu avtoceste ali pa celo v prepadu (ob vožnji po kakšnih gorskih cestah …). Toliko o neverjetni varnosti SUV vozil …

Drugi razlog za povečanje prometnih nesreč v ZDA pa je povezan z marketinškimi pravljicami glede neverjetne varnosti potnikov, ki jih ob pomoči neresnih novinarjev širi avtomobilska industrija, ker takšni potniki baje sedijo v vozilih, ki so že do nezavesti otovorjena z 'invalidsko opremo' (razni asistenčni sistemi) in posledično neverjetno 'varna'. Vsak izkušen in preudaren strokovnjak za letalsko varnost vam bo povedal, da je avtomatika in kopica vgrajene IT krame v današnjih potniških letalih res dobra zadeva, vendar jo mora vedno nadzorovati človek … Avtomobilski marketing nam seveda prodaja drugo zgodbo, ker lahko avtomobilski proizvajalci na ta način dodatno obogatijo. Ob tem nam prodajajo zgodbe v stilu »kdo vam pa kaj more na cesti?«, ker bo vaš avto v slučajih nevarnosti sam zaviral, se sam izogibal preprekam, vas opozarjal na druga vozila v prometu in skoraj vedno ostal na cesti, čeprav ob tem kljubuje zakonom fizike (zasluga sistema ESP …). Največja težava asistenčnih sistemov leži v tem, da v večini primerov ne delujejo 100 odstotno. To so dokazali že številni testi različnih priznanih organizacij. V najboljšem primeru boste lahko zadovoljni s 97-odstotno zanesljivostjo delovanja takšnih sistemov. Kaj je pa s tistimi 3 odstotki primerov, ko je asistenčni sistem odpovedal? Takrat boste imeli dobro razbit avtomobil, morda pa bo tudi kdo mrtev …

Težava že do nezavesti z IT kramo otovorjenih modernih avtomobilov leži v tem, da pri voznikih prično vzbujati občutek nepremagljivosti in neranljivosti v prometu, kar pa vodi do lahkomiselnosti in agresivnega stila vožnje, vse skupaj pa je podkrepljeno še s pomanjkanjem vozniške pozornosti, ker se vozniki na podlagi marketinških pravljic ob vožnji z avtomobili pričnejo zanašati na delovanje asistenčnih sistemov in niso več pozorni na dejansko dogajanje v prometu. Tega si lastniki normalnih avtomobilov brez kopice vgrajene 'invalidske opreme' seveda ne moremo privoščiti, posledično vozimo manj lahkomiselno in manj agresivno, ker vemo, da imata lahkomiselnost in pomanjkanje pozornosti lahko težke posledice za nas ali pa za druge udeležence v prometu. Američani ob tem s prstom kažejo predvsem na lastnike avtomobilov znamke Tesla, ker gre v tem primeru za vozila, ki so izredno dobro otovorjena z različno IT kramo (najbolj famozni je seveda Teslin 'Auto Pilot', ki sploh ni to za kar se predstavlja …), posledično visoko pa je tudi vozniško pomanjkanje pozornosti glede dogajanja v prometu, vse to pa rezultira v visokem številu prometnih nesreč s smrtnim izidom (za voznika …), v katerih so vpleteni lastniki izdelkov znamke Tesla. Sama konstrukcijska zasnova vozila s tem nima nobene zveze, ker je povsem dobra in primerljiva s podobnimi izdelki ostalih proizvajalcev avtomobilov. Teslini avtomobili so varni, težava leži v tem, da imajo nevarne voznike, ki so zaslepljeni z marketinškimi miti o tehnološki superiornosti izdelkov te znamke, to lahkomiselnost pa dostikrat plačajo z življenjem. Zato vedno pravim, da je 'varen avtomobil' samo mit avtomobilskega marketinga, ker o tem, ali boste dejansko varno prišli na cilj v prvi vrsti odloča voznik, ki mora seveda biti ob vožnji zelo dobro zbran, spočit in brez zdravil in ostalih drog (alkohol in ostale 'svinjarije' …) v krvi …

Zaradi tega so Američani ožigosali znamko Tesla kot za lastnike in potnike v avtomobilih najbolj nevarno avtomobilsko znamko, vse to pa so seveda podkrepili s statistiko, ki govori v prid njihovim trditvam. Točne izsledke najdete v priloženih preglednicah.