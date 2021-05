Peter Verčič ima 19 let izkušenj v avtomobilski dejavnosti. Je precej športno usmerjen človek: pred "davnimi" časi aktiven hokejist, sedaj pa rekreativni kolesar, smučar in hribolazec (vse najraje v družbi družinskih članov). Zato ceni teamsko delo, uspeh Suzukija v Sloveniji pa pripisuje celotni ekipi Suzuki Slovenija, še bolj pa vsem pooblaščenim trgovcem Suzuki v Sloveniji.

Misliš, da si dober voznik?

Vsakdo je lahko boljši voznik kot je, tako da se tudi jaz še vedno lahko oz. bi se moral naučiti še marsikatere vozniške spretnosti.

Kakšno in kako pomembno vlogo ima avtomobil v tvojem življenju?

Kljub tolikim letom v avtomobilski dejavnosti moram priznati, da mi je v vsakdanjem življenju avto zgolj prevozno sredstvo od točke A do točke B, to pomeni, da ima zelo pomembno vlogo glede logistike. Če pa se mi pokaže priložnost, da kakšen avto preizkusim v varnih okoliščinah, torej na kakšnem poligonu ali dirkališču, pa mi tako početje predstavlja tudi velik užitek.

Kateri avtomobil bi v tem trenutku najraje vozil?

V tem trenutku bi raje kot avto vozil kolo, ali pa, glede na to, da je v hribih še obilo snega, smučke.

Tvoja prva vozniška izkušnja?

Zastava 101 pri opravljanju vozniškega izpita - prvič za volanom, čisto brez vozniških izkušenj, takoj iz centra Kranja do Zgornje Besnice in nazaj. Je pa bilo v tistih časih res precej manj prometa, kot sedaj.

Katerega avtomobila, odnosno izkušnje z njim, ne boš nikoli pozabil?

Audi R8, vožnja s 300 km/h na ovalu v Boxbergu v Nemčiji.

Kaj ti je pri avtomobilu najpomembnejše, oziroma čemu daješ ob nakupu avtomobila prednost?

Težko komentiram, ker že cca 20 let vozim službeni avto in prav temu pri avtomobilu dajem največjo prednost. Mogoče poznaš tisto - vprašanje: kateri avto je najboljši na svetu?; odgovor: službeni avto.

Tvoj najlepši 'road trip'?

Nimam navade, da svoj prosti čas ali počitnice preživljam na "road tripih". Raje se zapeljem tja, kjer bomo preživeli počitnice, potem pa svet raziskujem na kolesu.

Tvoja največja nevšečnost, doživeta z avtomobilom?

Prometna nesreča, v kateri je moj takratni Renault 18 doživel klavrn konec.

Rad sam voziš lastni avtomobil, ali raje prepustiš volan komu drugemu?

Za volanom raje sedim jaz, predvsem na daljših vožnjah. Ne, da drugim ne bi zaupal, ampak mi tako hitreje mine čas.

Tvoj sanjski avtomobil?

Suzuki Across.