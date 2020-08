10 najpogostejših avtomobilov na nemških cestah

Nemški Zvezni urad za motorna vozila (KBA) je pred kratkim predstavil novo poročilo o desetih najpogostejših modelih avtomobilov, ki krožijo po nemških cestah.

Na nemških cestah je trenutno v obtoku približno 65,8 milijona motornih vozil, največji delež izmed vseh registriranih primerkov pa imajo osebna vozila, ki jih je v Nemčiji trenutno skoraj 48 milijonov. Največjo populacijo (21,1 %) med lastniki vseh v Nemčiji registriranih osebnih avtomobilov ima znamka Volkswagen. Zlobni jeziki bi ob tem hitro ugotovili, da so se Hitlerjeve sanje o 'ljudskih avtomobilih' za vse Nemce in Nemke na koncu le uresničile …

Zelo dobro so na nemških cestah zastopani tudi izdelki znamk Mercedes-Benz (9,4 %), Opel (9,1 %), Ford (7,3 %), BMW (6,8 %) in Audi (6,8 %), občutno manjša v Nemčiji je populacija Nemcev in Nemk, ki prisegajo na tuje avtomobilske znamke. Najbolj priljubljena tuja avtomobilska znamka v Nemčiji je Škoda, ki je po tržnem deležu (4,8 %) registriranih vozil v preteklem obdobju (1. 1. 2019 - 1. 1. 2020) tesno za petami znamki Audi. Na drugem mestu med uvozniki osebnih avtomobilov je znamka Renault, ki ima trenutno 3,7 odstotni nemški tržni delež. Tretje mesto na tej nemški lestvici si delita znamki Hyundai in Toyota (2,7 %).

Statistika ugotavlja tudi to, da se 'po žilah' večine Nemcev in Nemk ne kroži nafta, temveč bencin, ker imajo bencinsko gnani osebni avtomobili na nemških cestah trenutno 65,9 odstotni delež tržišča, s 'traktorji' se po Nemčiji vozi samo še 31,7 odstotka izmed vseh nemških lastnikov in lastnic osebnih avtomobilov. Politično motiviran 'Energiewende' pa trenutno v Nemčiji nima kakšnega velikega okoljevarstvenega efekta, ker je med nemško populacijo lastnikov registriranih avtomobilov samo 0,3 odstotka takšnih, ki prisegajo na električne avtomobile. Nekoliko več (1,1 %) je v Nemčiji takšnih lastnikov registriranih vozil, ki cenijo modne hibride.

Ugotovili so tudi to, da se je nemški vozni park v prej omenjenem obdobju dodatno postaral, ker znaša povprečna starost registriranih avtomobilov približno 9,6 let, za približno 100.000 avtomobilov se je povečal tudi nemški vozni park registriranih starodobnikov. Trenutno je v Nemčiji približno 857.000 registriranih osebnih vozil, ki so starejša od 30 let, vendar jih je samo 529.000 deležnih uradne namestitve tako imenovanih 'H' tablic.

10 najpogostejših avtomobilov na nemških cestah (stanje: 1. 1. 2020)

1. VW golf: 3.728.097 primerkov

2. VW polo: 1.499.151 primerkov

3. Opel corsa: 1.193.801 primerkov

4. Opel astra: 1.193.338 primerkov

5. Mercedes-Benz razred C: 1.073.056 primerkov

6. BMW serija 3: 1.070.649 primerkov

7. VW passat: 1.030.519 primerkov

8. Audi A4: 940.444 primerkov

9. Ford fiesta: 876.200 primerkov

10. Ford focus: 845.262 primerkov