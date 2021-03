12 škod po okusu reli voznikov

Pri znamki Škoda letos praznujejo, ker so v avtomobilskem športu prisotni že 120 let. Posledično so se Čehi odločili, da ta pomembni jubilej obeležijo z ekskluzivno reli serijo modela fabia, ki bo kupcem na voljo v samo dvanajstih primerkih.

Vsak primerek škode fabia rally2 evo edition 120 bo izdelan po enaki proceduri (več tednov dela, ki vljučuje tudi veliko ročnih spretnosti …) kot ostalo tekmovalno sorodstvo, od njih se bo takšna škoda razlikovala predvsem po nekaterih tehničnih sladkorčkih, dodatni opremi ter posebni livreji (karoserijska barva in detajli …). Čehi ob tem omenjajo 4-delni set v zeleno barvo odetih lahkih platišč iz magnezija ter pravo baterijo 'svetlobnega topništva' v obliki dodatno nameščenih prednjih LED svetil, drugačna v tem primeru sta tudi oba glavna prednja LED žarometa, ki lahko sledita ovinkom.

V vsako izmed samo dvanajstih takšnih škod bodo vgradili tudi vse potrebne torbice in mreže za shranjevanje osebnih predmetov, komplet orodja in najpotrebnejših rezervnih delov ter še veliko preostalih stvari in pripomočkov ('Camel Bags' vreče za shranjevanje življenjsko pomembnih tekočin, rezervoarje tekočin za uspešno termično počutje vgrajenega pogonskega sklopa, drugačna razporeditev volanskih stikal, prestavitev karoserijskih točk za dvig avtomobila …). Kupec takšnega vozila bo ob vstopu v vozilo deležen tudi pozdrava ob uporabi posebne grafike na obeh vgrajenih zaslonih na dotik, vgradnje posebne spominske plakete z zaporedno serijsko številko vozila, prejel bo tudi poseben certifikat ter artikle iz Škodinega 'Automobilia' programa. Ob tem omenjajo maketo takšne škode v merilu 1:18.

Takšna reli fabia se lahko pohvali tudi z izpeljanimi modifikacijami na vgrajenem pogonskem sklopu, posledično lahko vgrajeni prisilno polnjeni bencinski motor mobilizira dodatna 2 kW (3 KM) pogonske moči. Čehi v tem primeru govorijo o skupno 214 kW (290 KM) pogonske moči. Za to je zaslužnih več dodelav (spremenjen čas odpiranja in zapiranja motornih ventilov, nova motorna elektronika, spremenjen režim delovanja 'intercoolerja' (hladilnik polnilnega zraka), drugačen izpušni sistem, nov sistem vsrkavanja motornega olja iz oljne kadi ter drugače izpeljani prekati v njej …). Drugačen, še bolj robustno izražen, je tudi zadnji pomožni karoserijski okvir v povezavi z drugače izvedenim hlajenjem zavor pri zadnjem kolesnem paru.

Kupci takšnih škod si ob nakupu vozila iz te posebne serije lahko omislijo tudi menjalnik z daljše odmerjenim končnim prestavnim razmerjem, ki bo tej škodi omogočilo največjo hitrost 202 km/h.