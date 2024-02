15-odstotno povečanje globalne prodaje

V Rüsselsheimu so zelo zadovoljni s poslovnimi rezultati za leto 2023, ker so kupcem lani dostavili približno 670.000 novih oplov in posledično dosegli največji (15-odstotni) dvig globalne prodaje v zadnjih dvajsetih letih ter najvišje število registracij v zadnjih štirih letih.

Dobro jim gre tudi na domačem tržišču, kjer imajo trenutno 5,3-odstotni tržni delež, ki jim je v Nemčiji zagotovil šesto mesto na lestvici najbolje prodajanih znamk avtomobilov. Zelo pa so zadovoljni tudi z izplenom lanske prodaje v Veliki Britaniji, kjer ima sestrska znamka Vauxhall trenutno 6-odstotni tržni delež, med tržišči, kjer so lani dosegli podobno dobre prodajne rezultate (6-odstotni tržni delež) pa omenjajo Turčijo. Pri kupcih je najbolj priljubljena nova corsa, ki je v Nemčiji in Veliki Britaniji najbolj priljubljen nov avtomobil iz evropskega B (supermini) segmenta, medtem ko je v Grčiji celo najbolje prodajan nov avtomobil leta 2023.

Oplovi modeli so trenutno zelo priljubljeni tudi na tržiščih izven Evrope, kamor so lani dostavili približno 100.000 (15 % vseh lani izdelanih oplov) novih oplov in ob tem dosegli 62-odstotno povečanje prodaje. Zadovoljni so tudi z lanskimi prodajnimi številkami na področju električnih avtomobilov, ker so kupcem dostavili približno 90.000 takšnih vozil in ob tem dosegli povečanje prodaje za eno petino. Med kupci se je lani zelo dobro prijela tudi nova astra, ker so v Rüsselsheimu podvojili prodajne številke tega klasičnega predstavnika avtomobilov iz evropskega C (golfov razred) segmenta. Razveselili so se tudi lanskih prodajnih številk na področju lahkih gospodarskih vozil, ker sta obe znamki (Opel & Vauxhall) lani dostavili kupcem približno 125.000 takšnih vozil, med njimi je bilo približno 17.000 takšnih, ki jih premikajo samo električni pogonski sklopi.