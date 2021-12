Na začetku prihodnjega leta se bo v Las Vegasu pričel odvijati sejem CES, sicer največji sejem potrošniške elektronike, ki vsako leto postreže tudi s čedalje večjim številom avtomobilističnih novosti. Med njimi bo tudi 3-kolesni 'Monoposto' znamke ElectraMeccanica.

Čeprav smo Izdelek kanadske znamke ElectraMeccanica spoznali že leta 2018, so prvi izdelani serijski primerki tega striktno električno gnanega 3-kolesnika nastali šele v letošnjem decembru. Model solo predstavlja nov poizkus prepričevanja uporabnikov avtomobilov glede nesmiselnosti uporabe 5-sedežnih avtomobilov ob prevozu na delo ali ostalih vsakodnevnih opravkih, kjer vozilo uporablja samo en potnik. Takšnih poizkusov je bilo do sedaj že veliko, vendar se ta 'mono' filozofija ni nikoli prijela pri potrošnikih, ki kupujejo avtomobile. Več naklonjenosti takšni zasnovi bodo sigurno pokazali motoristi, odnosno uporabniki skuterjev in podobnih dvokoles, vse skupaj pa zna zavreti previsoka prodajna cena, ki znaša trenutno približno 16.500 evrov, ker lahko za takšno vsoto denarja dobite tudi novega štirikolesnika, ki deluje veliko bolj resno in uporabno kot pa kanadski 3-kolesnik.

Za odšteti denar bo uporabnik prejel izredno kompaktno odmerjeno mestno vozilo (dolžina: 310 cm, širina: 156 cm, višina: 135 cm, medosna razdalja: 204 cm) s prostorom za samo enega potnika in njegovo prtljago, ki bo kupcem na voljo tudi v komercialni (cargo) in 'spider' (solo 02) različici, vendar Kanadčani zaenkrat niso pokazali fotografij obeh dodatnih različic modela solo. Vemo samo to, da se tovorna različica lahko pohvali z 226. litri volumna za prevoz tovora v zadku. Po navedbi proizvajalca je solo varno vozilo (vsaj ob primerjavi z dvokolesniki …), ker premore zmečkljivi coni spredaj in zadaj, vanj pa vgradijo tudi zaščitno cevno kletko v notranjosti skromno odmerjene potniške kabine. Omenjajo pa tudi nekaj serijsko komfortne opreme (klimatska naprava, servo volanski mehanizem in 'infotainment' z 'Bluetooth' povezavo.

Za samodejno premikanje kanadskega posebneža skrbi 41-kilovatni električni motor (140 Nm motornega navora), ki poganja samo zadnje kolo. Tako motoriziran solo lahko doseže največjo hitrost 130 km/h (0-100 km/h: 12 sekund). Omenili so tudi avtonomijo, ki znaša približno 160 kilometrov, več prevoženih kilometrov s samo enim polnjenjem vgrajenih litij-ionskih akumulatorjev (kapaciteta: 17,6 kWh) vam solo ne more zagotoviti. Velja pa omeniti relativno kratek čas polnjenja vgrajenih akumulatorjev na domači vtičnici (220/230 V), ki bo po navedbi proizvajalca končano (85 odstotna napolnjenost) v približno 150. minutah.