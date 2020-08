33 ur vožnje za prevoženih 1000 kilometrov …

Iz Nemčije prihaja novica o novem rekordnem dosežku treh striktno električno gnanih vozil znamke Hyundai, ki pa ga ne smemo jemati preveč resno, ker je nastal v rahlo bizarnih pogojih in ob velikem odrekanju udeleženih testnih voznikov …

Južnokorejci so ob pomoči novinarjev nemške revije Auto Bild ter strokovnjakov organizacije DEKRA obiskali nemško dirkališče Lausitzring, kjer so ob uporabi treh njihovih serijskih SUV modelov izvedli tridnevni vozni maraton, ker so ob tem želeli dokazati javnosti, da lahko s takšnim avtomobilom prevozite več kot 1000 kilometrov ob samo enem polnjenju vgrajenih akumulatorjev. Na koncu jim je to tudi uspelo, ker so vsi trije primerki modela kona elektro (64 kWh) dosegli zastavljeni cilj, vendar predvsem na račun v celoti izgubljenega komfortnega udobja za testne voznike in izredno nizkih povprečnih hitrosti (od 29 do 31 km/h) …

Čeprav Južnokorejci nemškim testnim voznikom ob tem niso prepovedali uporabe klimatskih naprav in ostalih modernih komfortnih pridobitev v testnih vozilih znamke Hyundai so se sodelujoči vozniki zaradi strahu pred prehitro izpraznitvijo vgrajenih akumulatorjev zavestno odpovedali uporabi klimatskih naprav in tudi odpiranju bočnih kabinskih oken, in to pri 29 stopinjah Celzija (temperatura ozračja). Posledično so se vse tri kone elektro ob tem seveda spremenile v mobilne 'tople grede' z izredno nezdravo in prav nič sproščujočo 'sado-mazo' klimo za voznike. Varčevanje z elektriko je za seboj potegnilo tudi izklop vgrajenega 'infotainment' sistema, med prižganimi električnimi porabniki pri vseh treh vozilih pa omenjajo samo 3 pare dnevnih LED luči.

Vse tri SUV maratonce znamke Hyundai so ob tem približno 33 ur premikali vgrajeni električni pogonski sklopi s 150 kW (204 KM) pogonske moči, ki naj bi takšnim vozilom v vsakdanjem življenju zagotovili približno 484 kilometrov akcijskega radija, vsaj po WLTP protokolu, kjer omenjajo 14,7 kWh povprečne porabe električne energije. Pri povprečni hitrosti v območju 30 km/h, ki so jo testni vozniki dosegli ob vklopu vgrajenih tempomatov, so vse tri kone v povprečju porabile občutno manj 'električnega soka' (6,28, 6,25 in 6,24 kWh) in na koncu dosegle zelo podobne rezultate (1018,7, 1024,1 in 1026 prevoženih kilometrov s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev).

Čeprav so takšna testiranja po svoje verodostojna je njihov izplen kredibilnosti pri potencialnih uporabnikih na koncu majhen, ker so potekala v umetno ustvarjenih idealnih pogojih (nič ponavljajočega ustavljanja in speljevanja, ki vas po navadi redno spremlja ob vožnji po mestih, električnim vozilom naklonjena topografija voznega terena brez klancev …) ob povezavi s smešno (za avtomobil) povprečno hitrostjo sodelujočih testnih avtomobilov in vrnitvijo njihovih voznikov v 'kameno dobo' avtomobilizma, vsaj na področju komforta …