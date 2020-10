3 pomembne nagrade za novo octavio

V Veliki Britaniji so v teh dneh razglasili letošnje zmagovalce izbora najboljših novih avtomobilov, ki so ga ponovno pripravili novinarji cenjene britanske revije Auto Express. Največ lovorik (4) sta letos pobrala aktualna serijska modela (octavia & superb) znamke Škoda, čeprav je na tej podelitvi resnično zablestela samo nova octavia.

'Srce znamke Škoda' (octavia) se je letos na podelitvi nagrad revije Auto Express okitilo s kar tremi prestižnimi lovorikami, ker so mu britanski strokovnjaki namenili zmagi v dveh kategorijah (Compact Family Car of the Year & Estate Car of the Year) in celo največjo zmago med vsemi zmagami, ki jo zagotovi samo dobljeni prestižni naslov 'Car of the Year'. Relativno kompaktna škoda pa tudi tokrat ni bila osamljena na zmagovalnem odru, ker so ji Britanci ob bok postavili karavansko verzijo modela superb, ki so jo tokrat okitili z naslovom karavana leta (Estate Car of the Year). Kombilimuzinska octavia je ob tem premagala dva najbolj spodobna konkurenta (ford focus & toyota corolla), resnično pa odmeva uspeh karavanske octavie, ki je na finalnem soočenju pustila za seboj avtomobila kot sta BMW serije 3 touring in pa karavanski mercedes-benz iz razreda E. Na koncu so Britanci peto (ob upoštevanju prvotne octavie …) generacijo modela octavia okronali še z najbolj prestižnim naslovom (avtomobil leta 2020).

Glavni in odgovorni urednik revije Auto Express, Steve Fowler je ob tem povedal: »Kupci karavanov stavijo predvsem na praktičnost in velikost odmerjenega prostora za prevoz prtljage ali tovora, v tem pogledu octavia combi v njenem segmentu nima prav veliko pravih tekmecev. Nas je prepričalo predvsem 640 odmerjenih litrov v osnovni konfiguraciji prtljažnika v kombinaciji z modernimi tehnologijami in že pregovorno dobrim udobjem, zmogljivostmi ter ekonomičnostjo.« S tem se očitno strinja tudi veliko britanskih uporabnikom modela octavia, ker je Fowler ob opisovanju dobrih lastnosti zadnje generacije modela octavia povedal, da si je ta češki avtomobil v zadnjih petindvajsetih letih med britanskimi kupci prislužil veliko ugleda, ker je postal sinonim za udobje, prostornost in praktičnost, seveda ob povezavi z razumno odmerjenimi prodajnimi cenami. Po njegovem mnenju več avtomobila kot ga predstavlja zadnja octavia, v vsakdanjem življenju sploh ne potrebujete …