45 najbolj varčnih bencinsko gnanih avtomobilov

Strokovnjaki kluba ADAC so pripravili nove preglednice trenutno najbolj z gorivom varčnih bencinsko gnanih avtomobilov na nemškem tržišču. Tokrat se je na 4 preglednice uvrstilo 45 najmanj 'žejnih' serijskih modelov avtomobilov, ocenjenih na podlagi protokola WLTP.

S tem smo dobili novo potrditev dejstva, ki pravi, da je lahko samo majhen, odnosno dejansko kompakten avtomobil (avtomobil z največ 410 centimetri skupne dolžine) pravi 'šparovček' glede povprečne porabe bencinskega pogonskega goriva, zato boste na tej listi zaman iskali kakšno veliko 'SUV kravo', čeprav sta na tej listi tudi dva predstavnika modnih 'SUV/Crossover' avtomobilov. Zakaj na tej listi ni več predstavnikov modnega 'SUV gibanja' pa razkriva že legendarni podatek kluba ADAC, kjer so Nemci primerjali dva enako motorizirana volkswagna (golf & tiguan). Pri 130 km/h je modni tiguan ob primerjavi s klasično oblikovanim golfom v povprečju porabil 2 dodatna litra goriva (davek na slabšo aerodinamiko in večjo maso …) na vsakih 100 prevoženih kilometrov.

Z naslovom trenutno najbolj varčnega (povprečna WLTP poraba na 100 km: 3,8 litra) bencinsko gnanega avtomobila se trenutno lahko okiti resnično kompaktni izdelek znamke Toyota (model yaris 1.5 hybrid (85 kW) CVT), ki je istočasno tudi najbolj ekološko vozilo (CO2 g/km: 87) na tem seznamu. Zelo dobro je ocenjena tudi škoda fabia 1.0 MPI easy (48 kW), vendar ne v pogledu poprečne porabe (l/100 km: 5) in ekologije (CO2 g/km: 114), temveč v pogledu najnižjih stroškov lastništva. V ta obračun so Nemci vključili veliko dejavnikov (60 mesecev lastništva, 15.000 letno prevoženih kilometrov, zavarovanje in registracija vozila, izguba vrednosti brez obresti, strošek servisiranja in nakupa novih pnevmatik ter aktualne nemške prodajne cene goriva (1. liter bencinskega goriva: 1,7 evra, 1. liter superplus bencina: 1,79 evra, 1. liter dizelskega goriva: 1,54 evra)).