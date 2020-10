90 odstotna podražitev novih avtomobilov v zadnjih 25. letih

Iz Nemčije poročajo o vznemirljivem trendu za nemške prodajalce novih avtomobilov, ker so številni Nemci in Nemke očitno ugotovili, da se jim nakup novega vozila sploh ne izplača več, zato se je v Nemčiji v zadnjem času znova povečalo zanimanje za rabljene avtomobile.

Analiza, ki so jo ob pomoči izsledkov nekaterih nemških organizacij (Universität Duisburg-Essen in DAT (Deutsche Automobil Treuhand)) in pa številk nemškega zveznega statističnega urada pred časom izvedli novinarji nemške revije "Auto Motor & Sport", je namreč pokazala, da so prodajne cene novih avtomobilov na nemškem tržišču v zadnjih nekaj letih dobesedno eksplodirale. Po nemškem mnenju smo priča 90 odstotni podražitvi novih avtomobilov v zadnjih 25. letih, čeprav so se nemške plače v enakem obdobju v povprečju dvignile samo za 60 odstotkov.

To navedbo so Nemci podkrepili še z nekaterimi številkami. Leta 1972 ste v Nemčiji za tedaj povsem novega audija 80 (B1) ob obisku prodajnega salona odšteli najmanj 8.000 nemških mark. Če bi v Ingolstadtu leta 2018 obdržali to prodajno ceno ob nakupu novega modela A4, bi za takšnega novega audija odšteli približno 10.900 evrov, v resnici ste za model A4 v tem letu že lahko zapravili več kot 34.000 evrov. Drug zanimiv primer sta prodajni ceni nove lade nive in BMW-ja 316, ki sta bili v Nemčiji leta 1979 skoraj enaki (15.600 nemških mark ste odšteli za novo lado nivo, za podoben denar (15.680 nemških mark) ste lahko kupili novega BMW-ja 316). V današnjih časih boste za novo lado nivo v Nemčiji odšteli točno 12.590 evrov.

Za tak denar v Nemčiji trenutno dobite edino kakšnega novega BMW-ja 'po delih', ker boste za model (218i coupe), ki je primerljiv z nekdanjimi 2-vratnimi limuzinskimi različicami prvotne serije 3, odšteli občutno več denarja (najmanj 30.700 evrov). Posledično si veliko Nemcev in Nemk enostavno ne more več privoščiti nakupa novega avtomobila, zato se stara tudi nemški vozni park (v povprečju ima povprečen osebni avtomobil na nemških cestah za seboj že 9 let življenja ..). Vse skupaj se odraža tudi na nemškem tržišču novih avtomobilov. Pred petindvajsetimi leti je večina novih avtomobilov v Nemčiji pristala v privatnih rokah, danes je takšnih privatnih kupcev, ki si lahko privoščijo nakup že pregrešno dragih novih avtomobilov samo še ena tretjina, in to navzlic številnim popustom s strani proizvajalcev avtomobilov. Večino novih vozil trenutno kupijo različna nemška podjetja.

Ob tem je seveda potrebno povedati tudi to, da so kupci v dobrih starih časih financirali samo proizvajalce avtomobilov, medtem ko kupci v današnjih časih financiramo še razne 'koritnike' iz IT industrije, ki nam z veseljem vgradijo 'must-have' 'invalidsko opremo' (cel kup vgrajene IT in komfortne krame, ki jo na vožnjo dobro osredotočen voznik v bistvu sploh ne potrebuje), seveda pa to ne počnejo v imenu 'Rdečega križa'. Nekoč so nas učili, da je kupec ob nakupu novega vozila kralj, danes od tega ni ostalo veliko. Lep primer tega so razni dobro premišljeni (s strani marketinga, sicer znane 'dobrodelne' organizacije …) paketi z dodatno opremo, ki so v določenih primerih celo obligatorni (recimo ob nakupu močnejše motorne različice). Na ta račun vam prodajalci iz žepa lahko potegnejo veliko dodatnih evrov in vam istočasno prodajo veliko krame, ki jo v bistvu sploh niste želeli.

Ko bomo kupci dovolj močni in pametni, da bomo bojkotirali takšno ropanje s strani prodajalcev novih avtomobilov, se bo vrnila tudi 'mantra' kupec je kralj, ker boste lahko spet kupili nov avtomobil z najmočnejšim razpoložljivim pogonskim sklopom, vendar po želji samo v povezavi z osnovno opremo. Sedaj čakam samo še na to, da se bo paketni trgovski model, ki ga nekateri trgovci z avtomobili že dolgo negujejo, pojavil tudi v našem domačem Mercatorju, kjer mi bodo ob nakupu kruha prodali še čevlje, kakšno knjigo in morda še mlin na veter, ker bo to pač v paketu …