Aktualna vrednost rabljenih električnih avtomobilov

Pri nemški podružnici primerjalnega portala AutoUncle so v teh dneh predstavili prvo analizo vrednosti rabljenih desetih, med kupci najbolj priljubljenih električnih avtomobilov, ker je v Nemčiji trenutno 'na lagerju' že veliko rabljenih 'električarjev', ki iščejo in očitno tudi najdejo nove kupce.

Razlog za nastanek prve takšne analize primerjalnega portala AutoUncle je povezan predvsem z lani občutno povečano prodajo striktno električno gnanih novih avtomobilov v Nemčiji, posledično je kupcem na nemškem tržišču trenutno na voljo občutno več (+ 48 % ob primerjavi z lanskim januarjem …) rabljenih električnih avtomobilov, medtem ko je ponudba rabljenih dizelsko in bencinsko gnanih avtomobilov v enakem obdobju upadla (- 20 % (dizelsko gnani avtomobili), - 16 % (bencinsko gnani avtomobili)). Večja ponudba rabljenih električnih avtomobilov je prinesla tudi višje prodajne cene takšnih vozil, ki so trenutno v povprečju (ob primerjavi z lanskim januarjem … ) dražja za 26 odstotkov, posledično znaša povprečna prodajna vrednost rabljenih električnih avtomobilov približno 41.000 evrov (januar 2021: približno 32.500 evrov). V januarju leta 2020 je bila povprečna vrednost rabljenega električnega avtomobila občutno nižja (približno 20.000 evrov), vendar moramo ob tem upoštevati tudi dejstvo, ki pravi, da so v enakem obdobju (2020-2022) na nemškem tržišču poskočile tudi povprečne prodajne cene rabljenih dizelskih (+ 21 %) in bencinskih (+24 %) avtomobilov.

Ob aktualnem ovrednotenju desetih, v Nemčiji najbolj priljubljenih rabljenih avtomobilov, pa zbode v oči predvsem to, da gre v večini primerov za zelo mlade avtomobile z razponom prevoženih kilometrov, ki sega od povprečnih 1.478 kilometrov v primeru Hyundaijevega modela ioniq 5 pa vse do Volkswagnovega e-golfa s povprečno 25.738 prevoženimi kilometri. Ob tem se človek vpraša, kaj je k prodaji spodbudilo lastnike tako mladih električnih avtomobilov. So morda ugotovili, da marketinška pravljica o neverjetno dobrih lastnostih električnih avtomobilov ne pije vode in se posledično odločili, da se hitro znebijo medijsko opevanega 4-kolesnega in precenjenega 'pofla' (malovredna roba, tudi škart, šrot, šund ali šara …)? Ob tem pa velja omeniti še en paradoks, ker so nekateri rabljeni električni avtomobili v Nemčiji trenutno lahko celo dražji od novih vozil (enak model …), predvsem zaradi trenutnih umetno ustvarjenih 'pospeševalcev prodaje' (subvencije s strani države in proizvajalcev vozil).

Aktualna vrednost desetih najbolj priljubljenih rabljenih električnih avtomobilov v Nemčiji

Renault zoe

Nemška prodajna cena osnovne različice (brez subvencij): 29.990 evrov

Povprečna prodajna cena rabljenih primerkov: 17.781 evrov

Število povprečno prevoženih kilometrov: 21.626 km

Povprečni čas, ki je potreben, da se vozilo proda: 18 dni

Tesla model 3

Nemška prodajna cena osnovne različice (brez subvencij): 41.990 evrov

Povprečna prodajna cena rabljenih primerkov: 48.598 evrov

Število povprečno prevoženih kilometrov: 17.271 km

Povprečni čas, ki je potreben, da se vozilo proda: 12 dni

Volkswagen e-up!

Nemška prodajna cena osnovne različice (brez subvencij): -

Povprečna prodajna cena rabljenih primerkov: 20.464 evrov

Število povprečno prevoženih kilometrov: 6.668 km

Povprečni čas, ki je potreben, da se vozilo proda: 10 dni

Audi e-tron

Nemška prodajna cena osnovne različice (brez subvencij): 69.100 evrov

Povprečna prodajna cena rabljenih primerkov: 88.680 evrov

Število povprečno prevoženih kilometrov: 9.778 km

Povprečni čas, ki je potreben, da se vozilo proda: 41 dni

VW e-Golf

Nemška prodajna cena osnovne različice (brez subvencij): -

Povprečna prodajna cena rabljenih primerkov: 22.102 evrov

Število povprečno prevoženih kilometrov: 25.738 km

Povprečni čas, ki je potreben, da se vozilo proda: 21 dni

Opel Corsa-e

Nemška prodajna cena osnovne različice (brez subvencij): 29.900 evrov

Povprečna prodajna cena rabljenih primerkov: 27.983 evrov

Število povprečno prevoženih kilometrov: 2.756 km

Povprečni čas, ki je potreben, da se vozilo proda: 19 dni

Smart fortwo ED

Nemška prodajna cena osnovne različice (brez subvencij): 21.940 evrov

Povprečna prodajna cena rabljenih primerkov: 16.535 evrov

Število povprečno prevoženih kilometrov: 13.043 km

Povprečni čas, ki je potreben, da se vozilo proda: 20 dni

Hyundai IONIQ 5

Nemška prodajna cena osnovne različice (brez subvencij): 41.900 evrov

Povprečna prodajna cena rabljenih primerkov: 51.928 evrov

Število povprečno prevoženih kilometrov: 1.478 km

Povprečni čas, ki je potreben, da se vozilo proda: 42 dni

BMW i3

Nemška prodajna cena osnovne različice (brez subvencij): 39.000 evrov

Povprečna prodajna cena rabljenih primerkov: 29.473 evrov

Število povprečno prevoženih kilometrov: 22.203 km

Povprečni čas, ki je potreben, da se vozilo proda: 21 dni

Hyundai KONA elektro

Nemška prodajna cena osnovne različice (brez subvencij): 35.650 evrov

Povprečna prodajna cena rabljenih primerkov: 35.161 evrov

Število povprečno prevoženih kilometrov: 5.572 km

Povprečni čas, ki je potreben, da se vozilo proda: 25 dni