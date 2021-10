Alternativna lahka gospodarska vozila

Chike e-kids Vogue Carry 3

Strokovnjaki nemškega kluba ADAC so se tokrat ukvarjali s čedalje bolj priljubljenimi predstavniki 3-kolesnih tovornih električnih koles, ki so primerna predvsem za dostavo in prevoze blaga ter otrok v mestnem okolju.

V lanskem letu so v Nemčiji kupcem dostavili približno 80.000 tovornih električnih koles, ki jim nekateri pravijo tudi 'BIO SUV', ker so takšni tovorni bicikli in tricikli po navadi občutno težji in večji od običajnih biciklov, podobno kot je večina današnjih SUV vozil večja in težja od klasičnih (normalnih) avtomobilov. Tokratna zmagovalca (chike e-kids in butchers & bicycles MK1-E automatik) nemškega primerjalnega testa, ki sta istočasno tudi najdražja predstavnika tokrat testiranih tovornih električnih koles, prihajata iz vrst tako imenovanih nagibnih tovornih koles. Po nemškem mnenju sta si prislužila zmago zaradi dobrih voznih lastnosti, odličnih zavor in odzivnega (zelo direktnega) krmilnega sistema. Pri obeh zmagovalcih tega testa je Nemcem všeč tudi njuna družinska naravnanost, ker sta oba omenjena predstavnika 3-kolesnih tovornih električnih koles zelo primerna tudi za prevoz otrok.

Vendar pa nakup takšnega 3-kolesnega 'BIO SUV' vozila sploh ni poceni, ker boste v Nemčiji za 3-kolesni izdelek znamke Butchers & Bicycles odšteli že prav nesramno visoko odmerjenih 7.597 evrov. Ob tem vam bo lahko v tolažbo mnenje Nemcev, ki pravijo, da gre v tem primeru za 'premijsko' orientiran tricikel, ki se lahko pohvali z odlično izdelavo, bogato opremljenostjo (ob tem ne pričakujte vgradnje klimatske naprave ali pa hladilnika za pijačo …), močnim pogonskim sklopom v povezavi z jermenskim prenosom moči do zadnjega kolesa in relativno hitrim polnjenjem (3,5 ure) vgrajenih litij-ionskih akumulatorjev. Hvalijo pa tudi učinkovitost zavor, ki so pri takšnih, dostikrat dobro otovorjenih triciklih izredno pomembne. Edina slabost (ob primerjavi z nekoliko cenejšim izdelkom znamke Chike, nemška prodajna cena: 5.799 evrov) izdelka znamke Butchers & Bicycles je nekoliko poslabšana agilnost trikolesnika ob vožnji skozi ovinke. Obstaja pa tudi tovorni električni tricikel, ki se mu bodo pametni kupci raje izognili, čeprav jih bo privabljal z relativno nizko prodajno ceno (2.950 evrov).

Govorimo pa o izdelku znamke Vogue (model carry 3), ki je najcenejši tokrat testirani tovorni tricikel. Nemcem sploh niso všeč zaviralne sposobnosti tega tovornega električnega tricikla, poleg tega grajajo tudi delovanje vgrajene svetlobne opreme in pa 'neskončni' čas polnjenja (ob primerjavi z ostalimi tokrat testiranimi tricikli) vgrajenih akumulatorjev, ki na domači vtičnici znaša skoraj 8 ur. Obstajata pa tudi dva predstavnika (babboe GO-E (3.249 evrov) in nihola e-family (4.849 evrov)) tokrat testiranih tovornih električnih triciklov, ki sta na tem testu prejela samo oceno "befriedigend" (zadovoljujoče). Pri izdelku znamke Babboe so Nemci razočarani nad majhnim akcijskim radijem (srednje močno odmerjena podpora elektromotorja: 37,6 km, močno odmerjena podpora elektromotorja: 31,4 km), medtem ko boste z enim izmed zmagovalcev (izdelek znamke Butchers & Bicycles) tega testa prevozili občutno več (64,9, odnosno 41,4 km) preden boste morali napolniti akumulatorje. Podobno dobro se bo v pogledu akcijskega radija odrezal tudi izdelek znamke Nihola (60,8, odnosno 52,1 km).

Nemci pravijo, da morajo kupci pred nakupom takšnega tricikla obvezno definirati svoje potrebe (prevoz tovora, otrok ali obojega), poleg tega vožnja s takšnim transportnim sredstvom zahteva tudi nekaj privajanja in prakse glede ocene primerne hitrosti ob vožnji skozi ovinke, v nasprotnem primeru boste pristali na boku, ker takšna vozila pač še niso opremljena s sistemom ESP. Obvezno pa pred nakupom takšnega vozila opravite testno vožnjo …