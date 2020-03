Avto s sanjskim razmerjem med močjo in maso

Amfibijski Mini Moke znamke Lazareth Austin Mini Moke

Iz Francije prihaja novica o nenavadnem miniju, ki so ga pred kratkim ustvarili zaposleni v podjetju Lazareth, kjer že od leta 2017 nastaja maloserijska amfibijska replika legendarnega prostočasnega minija (različica moke).

Mini moke je majhno terensko orientirano prostočasno vozilo na tehnološki platformi originalnega minija, ki ga je prvotno proizvajala (1964-1968, izdelanih 5422 primerkov) skupina BMC (British Motor Corporation). Leta 1966 so ga pričeli izdelovati tudi v Avstraliji, kjer so ga izdelovali do konca leta 1982. Leta 1990 je proizvodnjo tega kultnega avtomobila nadaljevala italijanska Cagiva, ki je pred tem kupila portugalsko podružnico koncerna BMC, kjer so moke izdelovali od leta 1980 pa vse do zaključka leta 1993. Leta 2017 se je Francoz Ludovic Lazareth odločil, da bo ustvaril amfibijsko vozilo s podobo, ki spominja na originalni Austinov moke. Njegovo odločitev vsako leto podpre približno deset kupcev.

Pred kratkim je Ludovic Lazareth ugotovil, da ima doma v skladišču preveč neizkoriščenih sestavnih delov za avtomobile. Ob tem se je izkazalo, da ima 'na lagerju' tudi prototipno 'mini moke' karoserijo iz aluminija ter rabljen 4,7-litrski 8-valjni bencinski pogonski sklop znamke Maserati. Za piko na i je ob tem uporabil še ogromna (glede na velikost avtomobila …) 17-palčna lahka platišča. Tako se je rodil trenutno unikatni mini V8M 'roadster', ki ga v javnem prometu ni dovoljeno uporabljati, lahko pa obiščete kakšno dirkališče ali privatno cesto. V primeru tega avtomobila gre za minimalistični koncept, vsaj v pogledu vgrajene komfortne opreme, ker jo v bistvu sploh ni …

Bo pa posledično več zabave ob vožnji, ker so Francozi 'malemu divjaku' namenili ogromno pogonske moči (420 KM (308 kW) in 520 Nm motornega navora), in to v kombinaciji z nekoliko večjo maso (840 kg) od renaulta R4 1.1 GTL ('Katrca' - 720 kg), ki je lahko mobiliziral skromnih 34 'konj' (25 kW). Posledično se mini V8M lahko pohvali s sanjskim razmerjem (2 kg na 1 KM) med maso avtomobila in pogonsko močjo, seveda v kombinaciji z aristokratsko športno zvočno kuliso, ki vam jo ne more zagotoviti noben 'traktor' (dizelsko gnano vozilo) in nobena 'cestna jadrnica' (električni avtomobil), ker boste tam poslušali samo piš vetra in morebitno cviljenje pnevmatik. Zato lahko hitro vožnjo z električnim avtomobilom opišemo tudi kot seks dveh ali več gluhonemih oseb …