'Avtonomno delujoči' mini v Ljubljani

Slovenija si je pred kratkim zagotovila novo promocijo v nekaterih tujih spletnih medijih, predvsem po zaslugi 'avtonomno delujočega' minija, ki je proti koncu lanskega leta osupnil nekatere prebivalce Ljubljane s spontanim samovžigom in tudi nepojasnjenim samodejnim zagonom pogonskega sklopa …

Vse skupaj se je odvijalo 25. decembra 2019 v neposredni bližini ljubljanske picerije Trta (Grudnovo nabrežje 21). Nam neznani sprehajalec psov je ob tem posnel pričujoči videoposnetek, ki si ga je do sedaj ogledalo že približno 575.000 ljudi. Video na začetku prikazuje rdeče obarvanega mirujočega minija, ki so ga spredaj že zajeli plameni, poleg tega je potniška kabina že polna dima. Nato se zgodi nekaj težko razumljivega, ker se mini ob zvokih delujočega štarterja 'prebudi' in prične premikati v smeri nič hudega slutečega forda ka (v forda preoblečen fiat 500 …), ki se je parkiran ob pločniku nehote znašel na poti gorečega 'zombi minija'.

Tuji komentatorji so ta incident že uvrstili med 'most difficult to explain crashes of all time', ker trenutno še ne poznamo pravega vzroka za nastanek takšne bizarne nesreče. Zelo žalostno in zaskrbljujoče pri celi zadevi pa je, da nihče od prisotnih ni storil čisto nič, da bi omilil posledice te nesreče, ker je bilo ponovno najbolj važno, da nesrečo posnameš s pametnim telefonom in objaviš video na družbenih omrežjih, namesto, da bi mimoidoči skušali omejiti požar. Morda bi v bližnji piceriji našli celo lastnika modrega kaja in mu pomagali odstraniti avtomobil, preden bi zaradi požara na sosednjem vozilu utrpel večjo škodo. Edina, ki sta skušala omiliti kolateralno škodo sta bila policista, vendar z njuno gasilsko 'hobi opremo' nista bila kos požaru …