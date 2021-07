BMW z dodano vrednostjo

Harald Käs, Friedhelm Wiesmann in Michael Käs

Iz Nemčije prihaja novica o novem nemškem športnem avtomobilu, ki je nastal na 'pogorišču' znamke Wiesmann, ker se za projektom 'Boldmen' skriva eden (Friedhelm) izmed bratov Wiesmann, in to v družbi očeta in sina, ki sta pred časom ustvarila zanimivo 'restomod' različico kultnega BMW-ja is serije 02.

Zgodba o nemški znamki Wiesmann se je zaključila že davnega leta 2014, ker je to podjetje takrat propadlo. Sedaj je pred nami novi boldmen CR4, klasični roadster, ki je že pred prvo uradno predstavitvijo prepričal 11 kupcev, čeprav nakup takšnega BMW-ja z dodano vrednostjo, ki je zasnovan na osnovi aktualnega serijskega BMW-ja Z4, ne bo poceni, ker bo vsak kupec zanj odštel najmanj 185.000 evrov. Posledično si bodo takšen, izrazito individualno odmerjen in dejansko premijsko orientiran (vozilo, ki ni parkirano na vsakem mestnem vogalu in v njem ne sedijo ljudje v delovnih oblekah, ki so posledično po vsej verjetnosti 'premijski delavci' …) avtomobil lahko privoščili le redki srečneži.

Za odšteti denar bo kupec prejel relativno kompaktno (dolžina: 442 cm, širina: 193 cm, višina: 128 cm) in ne ravno najlažje (masa avtomobila se giblje v območju 1,5 tone …) športno vozilo z aristokratsko odmerjenim 3-litrskim bencinskim (prva izbira premožnih ljudi, ki jim je jasno, da dizelski pogonski sklop ne sodi v takšne avtomobile …) pogonskim sklopom znamke BMW. Takšen bencinski šestvaljnik lahko uporabniku ponudi 300 kW (408 KM) pogonske moči ob povezavi z lepo (resnično premijsko …) zvočno kuliso, ki vam jo ob delovanju pogonskega motorja ne more zagotoviti noben današnji 'traktor' (dizelsko gnano vozilo), ter športnimi zmogljivostmi (0-100 km/h: 3,9 sekunde, končna hitrost (elektronsko omejena): 250 km/h) kot se spodobi za takšen tip avtomobila.

Trio nemških poslovnežev in avtomobilskih zanesenjakov (Harald Käs, Friedhelm Wiesmann in Michael Käs), ki je do sedaj prepričal že 11 kupcev, ima z novim predstavnikom pravih športnih avtomobilov smele poslovne načrte. Letos naj bi nastalo vsaj 20 takšnih roadsterjev, v letu 2022 naj bi jih prodali vsaj 80, proizvodnja pa bo v imenu prave ekskluzivnosti obsegala samo 120 letno izdelanih primerkov modela CR4 (C: kabriolet & karoserija iz ogljikovih vlaken, R: roadster, 4: simbolna oznako za približno 400 razpoložljivih 'konjev' pogonske moči).