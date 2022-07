Bicikel za prevoz dveh otrok

Iz Nemčije prihaja novica o novem namensko razvitem izdelku znamke Riese & Müller, ki je v teh dneh predstavila novo električno kolo za prevoz treh oseb (konfiguracija 1+2), čeprav je ob tem močno zaželeno, da sta zadnja potnika manjše rasti.

Nemci so novi 3-sedežni dvokolesni izdelek opisali kot pametni nadomestek avtomobila, sploh če živite v urbanem okolju, ker lahko s takšnim 'LWB' (Long Wheel Base) primerkom njihovega modela tinker z lahkoto prevažate sebe in dva otroka ali pa sebe in 65 kilogramov različnega tovora. Kupec takšnega električnega kolesa, ki lahko vleče tudi kakšen manjši kolesarski priklopnik, se ob nakupu lahko odloči tudi za namestitev dodatne opreme za bolj varen transport otrok, ljudem, ki s takšnim kolesom ne nameravajo prevažati otrok pa namenjajo vodotesni kontejner za prevoz tovora. Med pravimi posebnostmi modela multitinker pa velja omeniti integriran predal v nosilnem okvirju, ki uporabniku omogoči shranjevanje različnih kolesarskih potrebščin ali pa kosov dodatnih oblačil, ki vam lahko pridejo prav ob vožnji z biciklom v manj ugodnih vremenskih okoliščinah.

Vgrajeni podporni električni pogonski motor znamke Bosch (tip Performance Line CX) je trenutno najmočnejši (250 vatov) Boschev izdelek te vrste, ki ga odlikuje majhna masa (približno 2,9 kg), več kot soliden motorni navor (85 Nm) in odlična, do največ 340 odstotna možna podpora kolesarjevega vrtenja pogonskih pedal. Za oskrbo z električno energijo je pri tem biciklu zadolžen v nosilni okvir integriran akumulator (Bosch PowerTube 625) s 16,7 kWh kapacitete in maso v območju 3,5 kg. Na domači vtičnici je za napolnitev takšnega akumulatorja potrebnih skoraj 6 ur, na hitri polnilnici je isti postopek končan v skoraj štirih urah. Žal pa Nemci ob prvi predstavitvi tega ne ravno poceni (osnovna nemška prodajna cena: 5600 evrov) izdelka niso razkrili podatkov o največji možni hitrosti in avtonomiji takšnega 'družinskega bicikla'.