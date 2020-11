Črnoglede napovedi so čedalje bliže realnosti …

Iz Nemčije prihaja novica, ki potrjuje črnoglede napovedi številnih strokovnjakov glede aktualne uveljavitve koncepta splošne (politično prisilne …) elektromobilnosti, ker bo preveliko število električnih avtomobilov v bližnji bodočnosti enostavno preobremenilo nemško mrežo razpoložljivih polnilnic.

V teh dneh smo dobili odmevno izjavo Thomasa Ulbricha, direktorja za e-mobilnost pri znamki Volkswagen, ki je v izjavi za nemški časnik Handelsblatt povedal, da so se pri znamki Volkswagen že pričeli zavedati neželenih učinkov aktualnega nemškega 'E-Auto-Booma', ker se bojijo, da bo aktualna nemška mreža električnih polnilnic že v naslednji pomladi delovala na meji zmogljivosti, vse to pa bo imelo tudi negativen učinek na lastnike nemških električnih avtomobilov, ker bodo še težje prišli do 'električnega soka'. Po podatkih nemške energijsko-vodne krovne zveze BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) je v Nemčiji trenutno 27.730 javno dostopnih električnih polnilnic, ker so v roku enega leta občutno (+ 62 %) povečali njihovo število, posledično so strokovnjaki organizacije BDEW prepričani v to, da lahko aktualna nemška mreža javnih polnilnic oskrbi z električno energijo približno 440.000 striktno električno gnanih in priključno hibridnih avtomobilov. Po njihovih podatkih je na nemških cestah trenutno že v obtoku približno 280.000 striktno električno gnanih (približno 120.000 vozil) in priključno hibridnih avtomobilov, kar je trenutno še vedno samo 'kaplja v morje', ker je 98 odstotkov izmed vseh v Nemčiji registriranih vozil še vedno gnanih samo ob pomoči fosilnih goriv.

Po EU smernicah in priporočilih za razvoj splošne elektromobilnosti je predvideno, da je ena javna električna polnilnica v idealnem primeru zadolžena za 'preživljanje' največ desetih električnih avtomobilov, medtem ko je ta številka v Nemčiji trenutno že nekoliko višja, ker mora ena javna električna polnilnica z energijo oskrbeti vsaj 14 električnih avtomobilov. Po napovedih Thomasa Ulbricha bo kritična meja delovanja javnih električnih polnilnic v Nemčiji dosežena že v prvem kvartalu leta 2021, ker bo do takrat na eno javno električno polnilnico 'nasesano' že po 20 električnih avtomobilov. Posledično Ulbrich ob tem omenja izgradnjo občutno večje polnilne infrastrukture, ki bi morala v letu 2025 vsebovati vsaj 300.000 javnih električnih polnilnic, drugače bo razvoj splošne elektromobilnosti v Nemčiji ogrožen, ker bodo lastniki fosilno gnanih avtomobilov zaradi tegob ob lastništvu električnih avtomobilov raje obdržali njihove 'jeklene konjičke' in z njimi vztrajali do bridkega konca (za avtomobile …). V Evropi so splošni elektromobilnosti trenutno najbližji samo v treh državah (Avstrija, Nizozemska in Norveška), omenjajo pa tudi nekaj evropskih držav (Belgija, Italija, Portugalska in Španija) s trenutno kritično nizkim številom javnih električnih polnilnic.

Pri znamki Volkswagen so se že odzvali na dogajanje na tržišču, zato bo Nemcem in Nemkam od 24. novembra 2020 na voljo nova domača stenska polnilnica. Za novi Volkswagnov 'ID-Charger' bo nemški lastnik Volkswagnovega električnega avtomobila odštel samo 284 (približno) evrov, ostalih 900 evrov bo primaknila država. Vendar se je ob tem treba zavedati, da je to rešitev, ki bo ustrezala samo lastnikom stanovanjskih hiš z garažo ali pa lastnikom garaž, za etažne lastnike stanovanj v večstanovanjskih zgradbah pa ta rešitev ni sprejemljiva.