'Crvena Zastava' z aristokratskim pridihom

Iz Norveške prihaja novica o novem kitajskem prodajnem hitu, ki dokazuje kitajske izvozne ambicije glede prodaje njihovih premijsko naravnanih serijskih izdelkov v Evropi in ostalem svetu. Za nakup 'kitajskega cullinana' se vsak mesec odloči približno 200 Norvežanov in Norvežank.

Še nedolgo nazaj smo imeli v Evropi občutek, da nas želi kitajska avtomobilska industrija preplaviti z njihovimi cenenimi 4-kolesnimi izdelki, sedaj so se Kitajci pričeli ukvarjati tudi z izvozom njihovih najbolj prestižnih avtomobilov, ki po pompoznosti in nastopaštvu seveda ne želijo zaostajati s podobnimi izdelki nekaterih že uveljavljenih znamk avtomobilov. Lep primer tega je leta 2020 predstavljen serijski 'Monster SUV' (dolžina: 5209 mm, širina: 2010 mm, višina: 1731 mm, medosna razdalja: 3110 mm, neto masa avtomobila: 2610 kg, pnevmatike: 265/45 R21) kitajske avtomobilske znamke Hongqi (rdeča zastava), katere izdelki so bili nekoč rezervirani samo za najpomembnejše predstavnike kitajskega naroda.

Že nekaj mesecev je ta opulentni 'nešportni terenec' na voljo tudi norveškim kupcem, ki so ga v interesu širjenja lažnih okoljevarstvenih vrednot, ki jih utelešajo z razumom popolnoma skregani električno gnani SUV avtomobili, seveda odlično sprejeli. Zanimanje kupcev za tega električno gnanega 'mamuta' je celo tako veliko, da se je prav nič skromno delujoči (na opazovalce …) hongqi E-HS9 (E115) že uvrstil v skupino dvajsetih, trenutno najbolje prodajanih avtomobilov na Norveškem. Kupcem je všeč njegov impozantni nastop v povezavi z relativno velikodušno odmerjeno zalogo 'IT krame' (pred prednjim parom potnikov se nahajajo trije 16-palčni zasloni …), komfortne opreme in podobno velikodušno odmerjeno notranjostjo potniške kabine ter temu primernim setom možnih sedežnih konfiguracij (2-3-2, odnosno 2-2-2).

Za samodejno premikanje kitajske 'športne cestne lokomotive' sta predvidena dva električna pogonska sklopa (vsak za eno pogonsko os …). Šibkejši lahko mobilizira 320 (2 x 160 kW, odnosno skupnih 435 KM) kilovatov pogonske moči, in to ob povezavi z manjšim vgrajenim setom akumulatorjev (84 kWh). V tem primeru ima E-HS9 približno 380 'WLTP' kilometrov akcijskega radija. Obstaja pa tudi močnejši pogonski sklop (skupnih 405 kW/551 KM) v povezavi z večjim paketom akumulatorjev (99 kWh). V tem primeru se akcijski radij lahko poveča na približno 450 'WLTP' kilometrov. V vsakem slučaju pa ta električni 'lifestyle parnik' ni hitrejši od 200 km/h, razlikujeta se samo časa pospeševanj (0-96 km/h: 6,2, odnosno 4,7 sekunde v primeru močnejše različice), ki predstavljata posledico velikega motornega navora (750 Nm v primeru močnejše različice).

Prvi vtisi mojih severnih kolegov o tem avtomobilu so spodbudni, ker omenjajo povsem solidne vozne lastnosti tako velike 'SUV krave', čeprav ob tem opozarjajo, da je to avtomobil z vgrajenim enostopenjskim samodejnim menjalnikom, ki mu ležijo predvsem potovalne hitrosti v območju od 80 do 100 km/h (idealno za norveško prometno zakonodajo …), istočasno pa grajajo njegov rajdni krog v maniri poštenega tovornjaka, ker 'kitajski rolls-royce' ni opremljen s štirikolesnim volanskim mehanizmom, ki je prodajni hit pri podobno velikodušno odmerjenih izdelkih uveljavljenih znamk. Kot zanimivost pa omenjajo odločno izvedeno rekuperacijo, ki vozniku omogoča vožnjo brez pogoste uporabe zavor. Seveda pa obstaja še en zelo močan prodajni argument za uspeh tega vozila. Govorimo pa o prodajni ceni, ki je enkrat nižja kot pri direktni konkurenci (recimo v obliki predstavnika BMW-jevega 'tovornega programa' z modelno oznako X7 …), ker boste na Norveškem za osnovno opremljen in motoriziran E-HS9 trenutno odšteli samo 61.500 evrov (približno). Za podoben denar bi ob obisku BMW-jevega norveškega prodajnega salona dobili samo BMW iX (približno 68.000 evrov), medtem ko bi za model X7 morali odšteti najmanj 147.000 evrov.