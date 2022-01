DHL se ločuje od podjetja Streetscooter

Včeraj so pri svetovno znanem logističnem gigantu (DHL) obvestili javnost, da se zaradi zelo otipljive finančne izgube ob proizvodnji lahkih električno gnanih dostavnih vozil dokončno ločujejo od njihove hčerinske družbe Streetscooter GmbH, ki so jo Nemci v teh dneh predali v 'varstvo' luksemburškega konzorcija Odin Automotive.

Po navedbah iz nemških medijev so si v družbi DHL s programom Streetscooter skopali ogromno finančno luknjo, ob tem omenjajo najmanj 100 milijonov izgubljenih evrov, ker so se morali uporabniki teh striktno električno gnanih dostavnih vozil v zadnjih treh letih ubadati s številnimi težavami (nezadostno razvita programska oprema, preslaba izoliranost vgrajenih kablov, številni samovžigi že izdelanih vozil ob polnjenju akumulatorjev, ki se je včasih ustavilo že pri samo 40 % napolnjenosti akumulatorjev …). Zato so morali Nemci že pred časom vpoklicati približno 12.000 izdelanih primerkov in odpraviti napake, ki so pripeljale do omenjenih težav.

Svoj delež glede odločitve o prodaji družbe Streetscooter GmbH pa je prispevalo tudi premajhno povpraševanje potencialnih kupcev, če k temu dodamo še strah in nezadovoljstvo (bo vozilo zagorelo ob vožnji? Naj se vozniki v interesu ohranjanja čim večje avtonomije odpovedo ogrevanju in hlajenju potniške kabine in uporabi ostalih komfortnih pripomočkov?) poštnih uslužbencev ob uporabi takšnih vozil ter pogoste okvare v navezi s kakšno bizarno situacijo (vozniki so poročali o primerih, ko se jim je med vožnjo nenadoma samodejno odprl prednji pokrov …), potem vas odločitev vodilnih v družbi DHL sploh ne sme presenetiti. V nemških medijih ob tem omenjajo še tipično konstruktorsko bolezen današnjega časa v obliki prehitrega razvoja in prekratkega testiranja sestavnih komponent v praksi, ker se gospodje v razvojnih oddelkih preveč zanašajo na računalnike.

Novico o prenehanju proizvodnje so Nemci objavili že leta 2020, vendar so se sedaj na podlagi novih okoliščin odločili, da se bo proizvodnja modelov work in work L nadaljevala do konca letošnjega leta, vendar brez nadaljnjega sodelovanja koncerna Ford, kjer so očitno tudi izgubili voljo do nadaljevanja poslovnega sodelovanja v obliko modela work XL. Približno 300 zaposlenih v proizvodnem obratu znamke Streetscooter bo tako skrbelo predvsem za proizvodnjo rezervnih sestavnih komponent, ob tem pa naj bi letos za potrebe družbe DHL izdelali vsaj še 5.000 novih primerkov lahkih dostavnih vozil. Trenutno ima Nemška pošta v uporabi približno 17.000 streetscooterjev. Ta nemška zgodba, ki je na začetku kazala, da lahko 'v vsaki vasi' in v kakšni 'džungli' izdelujejo električne avtomobile, ki so 'kao' boljši od podobnih vozil uveljavljenih znamk je lep pokazatelj tega, da pametni kupci ne smejo zaupati avtomobilskim znamkam brez prave tradicije na področju izdelave vozil (vsaka podobnost z vozili znamke Tesla je ob tem seveda zgolj naključna ...), ker vas takšno slepo zaupanje v vsako novotarijo lahko zelo drago stane …