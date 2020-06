Dejanski pričetek sprejemanja naročil

Leta 2016 so strokovnjaki Tehnične univerze v Münchnu (TU München) predstavili koncept štirikolesno gnanega, vendar enostavnega, striktno električno gnanega lahkega gospodarskega vozila, ki so ga Nemci prvotno razvili za potrebe Afričanov. Sedaj lahko takšen ekološko orientirani 'mini-tovornjak', ki je pred časom prestal proces 'evropeizacije', tudi naročite.

V skladu z razmišljanjem o tehnološko ne preveč zahtevnemu izdelku so Nemci ob sodelovanju z Afričani (konstruktorji iz Gane, Kenije, Nigerije in Tanzanije) leta 2016 razvili prvi vozni prototip modela a-Car. Sedaj je pred nami dokončno 'evropeizirana' (več vgrajene komfortne in ostale opreme) serijska verzija (dolžina: 4,1 metra, širina: 1,5 metra, višina: 2 metra, neto masa vozila: približno 1100 kg, uporabna nosilnost: 1000 kg) za rahlo pomehkužene in veliko bolj razvajene evropske uporabnike, ki pa nam oblikovno deluje veliko bolj domače, ker se je evropski a-Car v pogledu oblikovanja v serijski različici močno oddaljil od 'afriškega polizdelka', prvotno namenjenega predvsem tamkajšnjim kmetom, gozdarjem in majhnim obrtnikom.

Sedaj bo takšen uporaben in okolju bolj prijazen (ob predpostavki, da je električna pogonska energija pridobljena iz obnovljivih virov …) 'mini-tovornjak' na voljo tudi evropskim kmetom, gozdarjem, majhnim obrtnikom, javnim službam in vsem ostalim, ki mislijo, da dejansko potrebujejo takšno vozilo v vsakodnevnem življenju. Zasnova 4x4 pogona pri tem predstavniku električno gnanih 4x4 vozil je enostavna, ker vozilo premikata dva vgrajena električna motorja. Vsak od njiju lahko poganja samo eno pogonsko os in ob tem mobilizira povprečnih 9 kW (12 KM) pogonske moči, obstajajo pa tudi momenti 20-sekundne 'evforije', ko lahko takšen električni motor ob uporabi aktivirane 'boost' funkcije mobilizira 36 kW (49 KM) pogonske moči. Vgrajen par elektromotorjev ga lahko požene do največ 80 km/h.

Nemci so pred pričetkom sprejemanja naročil, ki je dejansko steklo šele včeraj, pripravili dva nova paketa akumulatorjev (kapaciteta: 16,5 ali 33 kWh), s tem in pa zaradi tega, ker a-Car še ni uvrščen na nemški seznam (BAFA) avtomobilov, katerih kupci prejmejo 9.000 evrov držane subvencije, je za 9.000 evrov poskočila tudi neto (tovarniška) cena tega vozila, ki znaša trenutno 30.490 evrov. Nemški kupec bo za takšno vozilo odštel najmanj 36.283 evrov. V tem primeru bo dobil verzijo z osnovnim paketom akumulatorjev, ki vozilu lahko zagotovijo največ 100 kilometrov akcijskega dosega s samo enim polnjenjem. Za odštetih 35.990 (tovarniška cena) bo kupec deležen 'lusso' verzije modela a-Car, ki ga bo razvajala s podobno avtonomijo, vendar ob povezavi z nekaj več komfortne opreme.

Ob tem omenjajo vgrajeni 'infotainment' sistem z 'modrozobo' povezavo ter dodatni 'zimski paket' z vgrajenim grelcem potniške kabine, ki deluje na fosilna goriva (bioetanol). Na kratkem seznamu vgrajene dodatne opreme najdemo samo še tri postavke (par prednjih meglenk, 'sončna elektrarna' na strehi potniške kabine ter zunanja 230-voltna vtičnica za pogon kmetijskih strojev, ki ob svojem delovanju ne porabijo več kot 3 kW električne energije). V nedavno objavljenem sporočilu za javnost pa najdemo še eno novo, zelo pomembno informacijo za tržni uspeh tega avtomobila, ker je Nemcem zanj uspelo pridobiti evropsko N1 homologacijo (lahka gospodarska vozila z največ 3,5 tone dovoljene skupne mase), posledično bo lahko zanj v kratkem stekel tudi postopek za uvrstitev na prej omenjeni seznam BAFA. Prva serijsko izdelana vozila, ki jih je že možno naročiti z različnimi nadgradnjami, bodo kupci prejeli šele na začetku leta 2021 …

