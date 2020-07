Denarnice v vlogi 'žvižgačev'

V letošnjem maju smo poročali o ugotovitvah primerjalnega portala CarWow, povezanih z zanesljivostjo avtomobilov, ki so jih britanski novinarji zbrali ob pomoči zavarovalnice WarrantyWise, ki uporabnikom in lastnikom avtomobilov ponuja podaljšano avtomobilsko garancijo. Sedaj so pred nami uradno blagoslovljeni izsledki te zavarovalnice.

Leta 2000 ustanovljena zavarovalna hiša WarrantyWise je ena izmed številnih britanskih zavarovalnic, ki lastnikom avtomobilov omogoča sklenitev dodatnega zavarovanja (extended car warranty), povezanega z obrabo, posledično menjavo in splošno pokvarljivostjo sestavnih delov pri avtomobilih. Njihova študija o pokvarljivosti in zanesljivosti avtomobilskih znamk prinaša nekoliko drugačne rezultate od tistih, ki smo jih vajeni pri raznih 'poljudno-znanstvenih' študijah tipa 'J.D. Power', ker si Britanci pri raziskavah pomagajo s hišno, zelo obširno (približno 131.000 sklenjenih zavarovalnih pogodb) bazo podatkov o pokvarljivosti avtomobilov v starosti od treh do desetih let. Na podlagi teh izsledkov vedno spregovorijo samo 'denarnice' lastnikov, ki se ob tem v bistvu spremenijo v 'žvižgače'. S tem izničijo vpliv (morebitno laganje …) človeškega faktorja, ker ljudje pri podobnih raziskavah na vprašanja o zanesljivosti avtomobilov ne odgovorijo vedno po pravici … predvsem zaradi tega, ker ne želijo pljuvati v lastno skledo (varovanje lastnega ugleda in ugleda avtomobilske znamke), čeprav si njihova 'skleda' ('štirikolesni objekt poželenja') v resnici morda zasluži kakšen dober pljunek …

Čeprav bi v skladu z 'miti, bajkami in legendami', ki veljajo pri nas na Balkanu, pričakovali, da se bodo na lestvici najmanj zanesljivih modelov avtomobilov znašli predvsem štirikolesniki italijanskih in francoskih znamk, se motite, ker so jo tudi tokrat okupirali predvsem predstavniki nemških, britanskih, ameriških in celo en predstavnik japonskih avtomobilskih znamk (Mazda), ki so sicer znane po zelo zanesljivih serijskih modelih. Tega očitno ne moremo več reči za znamko Subaru, ker se je tokrat uvrstila na 'sramotilni steber' z imeni desetih, splošno najbolj pokvarljivih avtomobilskih znamk, kjer sicer kraljuje znamka Ferrari, takoj za petami ji je v tem pogledu znamka McLaren, pokvarljivi 'Trio Fantastikus' pa v tem primeru dopolnjuje znamka Rolls-Royce. V pogledu odlične zanesljivosti znamk pa znova ni presenečenj, ker prva štiri mesta zasedajo japonske avtomobilske znamke (Honda, Lexus, Toyota in Suzuki). Veliko večje presenečenje je peto mesto znamke Dacia, sploh ob primerjavi s sorodstvom (Renault), ki je sicer tudi na lestvici do uporabnika 'zelo prijaznih' znamk, vendar je tokrat pristala šele na desetem mestu.

To, da ne smete preveč verjeti v balkanske mite in legende, pa dokazuje tudi znamka FIAT, ki je tokrat uvrščena med znamkama KIA in Renault. In kje so tokrat nemški štirikolesni junaki iz balkanskih mitov, ki se 'nikoli' ne pokvarijo? Sodeč po rezultatih raziskave se nobeni izmed aktualnih nemških avtomobilskih znamk ni uspelo uvrstiti med deset znamk, kjer po mnenju britanskih zavarovalničarjev izdelujejo zanesljive avtomobile. Jih je pa zato toliko več na seznamu zelo pokvarljivih vozil, kjer lahko tokrat najdemo štiri predstavnike nemške avtomobilske industrije v družbi štirih predstavnikov britanske avtomobilske industrije. Najbolj finančno pogubno (v pogledu porabljenega denarja za stroške popravil …) ja lastništvo aristokratskega bentleya continental GT, ker gre za kronično obolel avtomobil v pogledu nezanesljivega delovanja vbrizgavanja goriva in vgrajene elektronike. Posledično vas bo že manjša električna napaka ob obisku servisa lahko olajšala za približno 10.000 britanskih funtov …