Dilema glede izvora designa

Luiz Alberto Veiga KIA Soul Concept

V nekaterih nemških medijih se je v teh dneh pojavila novica, ki vzbuja dilemo glede tega, kdo je dejansko zaslužen za oblikovanje Kiinega modela soul, ker so si Nemci že prilastili zasluge glede oblikovanja tega vozila in na koncu ugotovili, da so Južnokorejci v tem primeru skopirali nemško idejo iz leta 2007.

Za nastanek te novice je poskrbel znani brazilski oblikovalec Luiz Alberto Veiga, ki je v obdobju od leta 1976 do leta 2016 oblikoval veliko južnoameriških serijskih modelov znamke Volkswagen. Ob nedavnem odprtju njegovega osebnega arhiva so se v javnosti prvič pojavile skice prototipnega predhodnika Volkswagnovih modelov v stilu današnjega tiguana in modelov kot sta t-roc ter t-cross. Brazilski oblikovalec trdi, da je njegov prototipni volkswagen fox SUV, ki mu ni nikoli uspelo priti v proizvodnjo, navdahnil oblikovalce znamke KIA ob oblikovanju serijske podobe modela soul. Ob pogledu na tri priložene fotografije prototipnega SUV foxa lahko hitro ugotovimo, da je v navedbi brazilskega oblikovalca tudi nekaj resnice, vendar ima njegova zgodba eno resno 'napako', ker naj bi takšen prototipni volkswagen nastal šele leta 2007, približno dve leti po prvi predstavitvi prototipne kie soul, ki so jo oblikovali Američani iz Kalifornije, kjer so Južnokorejci postavili njihov oblikovalski studio.

Južnokorejska verzija zgodbe o oblikovanju modela soul je nekoliko drugačna. Po njihovem mnenju je za obliko tega serijskega modela znamke KIA zaslužen predvsem znani ameriški oblikovalec Tom Kearns, ki mu v nekaterih krogih pripisujejo oblikovno 'oživitev' znamke Cadillac. Kearns je ob prihodu v kalifornijski oblikovalski biro znamke KIA odkril mladega in takrat še neuveljavljenega oblikovalca (Michael Torpey) in ga zvabil pod okrilje znamke KIA, kjer je že leta 2005 poskrbel za nastanek prvih oblikovnih skic (prvotni prototip modela soul so predstavili leta 2006) in kasnejše (2008) dokončne serijske podobe modela soul. Torpey je kasneje povedal, da je model soul oblikovan po vzoru divje svinje, ker naj bi njena podoba v prenesenem smislu poudarjala stabilnost (na cesti ..) in moč modela soul. Ob tem se v tej zgodbi omenja tudi znani oblikovalec Peter Schreyer, ki je leta 2006 zamenjal delodajalca (odhod iz Volkswagna …) in postal glavni oblikovalec znamke KIA, kjer naj bi poskrbel za implementacijo idej prej omenjenega brazilskega oblikovalca pri oblikovanju modela soul …

Dejstvo je, da so pri znamki Volkswagen takrat zavrnili možnost, da se fox SUV spremeni v serijski izdelek, namesto tega smo dobili model tiguan. To ni osamljen primer v zgodovini oblikovanja avtomobilov, ker poznamo veliko takšnih 'vandravčkov', ki so bili rojeni kot prototipi, vendar so bili na koncu (serijska verzija) okrašeni z logotipi druge avtomobilske znamke.