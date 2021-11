Dobra novica za kupce rabljenih vozil

Patrick Scharwenka

Iz Nemčije prihaja novica, ki bo razveselila predvsem kupce rabljenih avtomobilov, ker se sedaj ob nakupu rabljenega vozila lahko zanesejo na izdani certifikat družbe Experian CarCert GmbH, kjer trdijo, da bodo kupci na ta način bolje zaščiteni pred morebitnimi manipulacijami števcev.

Manipulacija avtomobilskih števcev prevoženih kilometrov je v zadnjih nekaj desetletjih postala 'množični šport' preprodajalcev avtomobilov, predvsem zaradi tega, ker so se proizvajalci avtomobilov pred mnogimi leti odpovedali mehansko (pletenica) gnanim števcem kilometrov in vse skupaj nadomestili z elektroniko, ki pa je žal zelo dovzetna za manipulacije. Kako razširjeno je to nečedno početje v Nemčiji priča tudi uradna domneva nemške policije, kjer pravijo, da ima zmanipuliran števec kilometrov že vsak tretji, v Nemčiji registriran rabljen avtomobil. Predvsem zaradi tega, ker je manipulacija števca v sedanjih časih še vedno težko dokazljiva (navzlic ukrepom EU o vgradnji drugačnih čipov, ki naj bi onemogočili to početje …) in poleg tega tudi premilo sankcionirana (sploh na Balkanu …).

Zato so si v nemškem podjetju Experian CarCert GmbH, ki ga vodi Patrick Scharwenka, že pred časom zadali cilj glede ustvaritve kredibilnega certifikata za vse prodajalce vozil, ki je na nemškem tržišču absolutna novost in popolnoma usklajen z nemško zakonodajo glede zaščite osebnih podatkov. Scharwenka pravi, da si v njegovem podjetju ob ustvarjanju podatkov v certifikatu pomagajo tudi z informacijami, ki jih o vsakem vozilu priskrbita klub ADAC in združenje DAT (Deutsche Automobil Treuhand). Tako lahko v njem poleg identifikacijske številke vozila (VIN) in zabeleženih prevoženih kilometrov najdete tudi podatke izvedenih servisih in popravilih, podatke o prvi registraciji, izsledke vseh opravljenih tehničnih pregledov, informacije o odzivih lastnika vozila na vpoklice proizvajalca vozila in podatke o tovarniško in naknadno vgrajeni opremi. Baje pa naj bi certifikat kupcu ob nakupu avtomobila razkrival še cel kup ostalih podatkov o vozilu, vendar se Nemci ob predstavitvi tega certifikata niso spuščali v detajle.

Sicer pa ljudje iz podjetja Experian CarCert GmbH niso ravno usmiljeni misijonarji, ki jih skrbi psihično in finančno zdravje potencialnih kupcev rabljenih avtomobilov, ker bodo morali nemški prodajalci rabljenih avtomobilov za vsak izdan certifikat odšteti slabih 30 evrov. Ob tem se človek vpraša, zakaj za kupce rabljenih vozil ne poskrbijo proizvajalci avtomobilov, ker vemo, da v sedanjih časih ob pomoči interneta pridno zbirajo podatke o vsakem prodanem avtomobilu in o njihovih lastnikih. Vendar pa teh informacij o stanju avtomobilov, ki so dejansko najbolj kredibilne, očitno ne želijo deliti z lastniki in potencialnimi kupci avtomobilov …