Dobra otroška kolesarska čelada ni draga

Abus Youn-l 2.0 - Zmagovalka testa Cube Linok X Actionteam - Najslabše ocenjena čelada Prophete Kinder-Fahrradhelm - Še ena čelada, ki se ji raje izognite

Iz Nemčije prihaja novica o izsledkih nedavno izvedenega testa otroških kolesarskih čelad, ki sta ga s skupnimi močmi izvedla klub ADAC in Stiftung Warentest, nemška organizacija za zaščito potrošnikov. Ključna ugotovitev tega testa je, da za resnično dobro otroško kolesarsko čelado ni potrebno odšteti veliko denarja.

Ponudba otroških kolesarskih čelad na nemškem tržišču je velika, zato se kupci težko odločijo glede nakupa najprimernejše kolesarske čelade za njihove otroke. Nemci so tokrat testirali 18 različnih izdelkov s prodajnimi cenami v razponu od 12 do 100 evrov. Žal se je tudi tokrat pokazalo, da vam veliko odštetega denarja za otroško kolesarsko čelado ne more samodejno zagotoviti dobre zaščite otroške glave ob morebitnih padcih s kolesi. Lep primer te trditve predstavlja izdelek, ki ga za samo 12 evrov lahko kupite v trgovinah podjetja Lidl. Njihov model 'Crivit' (št. artikla: 366848) se je v končni uvrstitvi celo znašel med petimi najbolje ocenjenimi (druga najboljša možna ocena 'gut') otroškimi kolesarskimi čeladami, in to v družni izdelkov z občutno višjimi nemškimi prodajnimi cenami (od 50 do 75 evrov). Povsem na drugem koncu cenovnega spektra najdete otroško kolesarsko čelado znamke POC (model 'POCito Crane MIPS'), ki vas bo ob nakupu ožela za 100 evrov, čeprav se je v skupni razvrstitvi uvrstila na prav nič ponosno 16. mesto. Od te čelade sta slabši samo čeladi znamk Prophete (model 'Kinder-Fahrradhelm', št. artikla: 0923, 20 evrov) in Cube (model 'Linok X Actionteam', 45 evrov). Izdelek znamke Cube si je ob tem celo prislužil najslabšo možno oceno 'mangelhaft' (pomanjkljivo), zato se mu ob iskanju primerne zaščite za vaše otroke raje izognite.

Čeprav so Nemci ob tokratnem testiranju otroških kolesarskih čelad upoštevali 4 kriterije (zaščita pred poškodbami, priročnost (odnosno udobje nošenja …), odpornost na vročino in sestava materialov) so se seveda najbolj posvetili varnosti (zaščita pred poškodbami), ker je to najvažnejši kriterij, ki je testirani čeladi ob skupni oceni zagotovil 50 odstotkov možnih točk, ker lahko ob padcu, odnosno prometni nesreči, zelo omili ali pa celo prepreči možnost nastanka poškodb otroške glave. Tako dobro zaščito vam lahko zagotovita edino izdelka znamk Abus (model 'Youn-I 2.0', 50 evrov) in Casco (model 'Mini 2', 55 evrov), izdelek znamke Lidl je v tem pogledu malenkostno slabši, vendar enako dober kot podobno dobro ocenjen izdelek znamke Alpina (model 'Pico Flash'), ki je občutno dražji (50 evrov) od kolesarske otroške čelade znamke Lidl. Kljub splošno pozitivnim ocenam čelad so Nemci ob tem testu opozorili na še vedno pereč problem slabe vidljivosti kolesarjev ob nošnji čelad v primerih poslabšane vidljivosti, ker večina testiranih čelad ni zadostno opremljenih z reflektorji svetlobe ('mačja očesa') ali pobarvanih v barvah, ki ponoči reflektirajo svetlobo. V primeru izdelkov znamk Hamax (model 'Thundercap', 50 evrov) in Lazer (model 'Gekko', 50 evrov) je to privedlo do občutne izgube točk ob ocenjevanju in posledično slabe uvrstitve obeh čelad.

Omenili so tudi primer čelade znamke Cube (model 'Linok X Actionteam', 45 evrov), ki je izdelana iz škodljivih (toksičnih) materialov za otroke, zato je ta otroška čelada na koncu dobila najslabšo možno oceno. Po škodljivosti uporabljenih sestavin pri izdelavi čelade so omenili tudi izdelek znamke POC. Žalostno pri tem je, da gre v tem primeru za zelo drago čelado (100 evrov), ki ni sposobna dobro zaščititi otroške glave, poleg tega je njeno nošenje zaradi sestave uporabljenih materialov pri izdelavi lahko resnično škodljivo za otroka tudi brez padca …