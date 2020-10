Dobri rezultati, vendar samo ob sodelovanju z vozniki

Strokovnjaki nemškega kluba ADAC so v zadnjem času ob sodelovanju z organizacijo Euro NCAP razvili povsem nove testne metode za ovrednotenje delovanja čedalje bolj razširjenih asistenčnih sistemov. Tokrat so Nemci razkrili rezultate zadnjih testiranj takšne opreme.

Čeprav so Nemci na koncu takšnih testiranj ugotovili, da so asistenčni sistemi pri večini tokrat testiranih avtomobilov v stanju, da preprečijo najhujše ali pa vsaj omilijo posledice trčenj, so enotni glede mnenja, da lahko takšni 'invalidski' sistemi izpolnijo svoje varnostno poslanstvo samo takrat, ko je voznik še vedno zelo pozoren na dogajanje v okolici avtomobila. V bistvu nam proizvajalci avtomobilov trenutno ponujajo polavtomatske IT sisteme, ki od voznika zahtevajo nadzor, čeprav jih ob tem seveda pridno oglašujejo kot popolnoma samostojne in samodejne. Lep primer tega je znamka Tesla Motors.

Ob tem se seveda zastavlja vprašanje, če si povprečni današnji voznik avtomobila med vožnjo sploh želi podpore raznih, v kratkem obligatornih 'pametnih' varnostno-komfortnih asistenčnih sistemov, ki v praksi sploh niso samozadostni, poleg tega jih ob nakupu avtomobila ne dobite zastonj. Na koncu boste morda celo ugotovili, da so vam trgovci celo prodali nekaj neuporabnega, ker se v praksi, ko dostikrat ni idealnih delovnih pogojev, na delovanje raznoraznih asistenčnih sistemov ne morete 100 odstotno zanesti. Vendar to kupcev modernih avtomobilov očitno sploh ne moti, čeprav v trgovini ne bi nikoli kupili gospodinjskega aparata ali pa kakšne 'samodejne' naprave ali stroja z znano nezanesljivim delovanjem, ki bi ob delovanju vedno zahtevalo prisotnost 'kontrolorja' …

Ker se strokovnjaki kluba ADAC zavedajo tega, da realnost lahko odstopa od idealnih testnih pogojev, v katerih proizvajalci testirajo asistenčne sisteme, so pred časom razvili povsem nove testne metode za ovrednotenje delovanja takšnih sistemov in vse skupaj razdelili v tri kategorije (interakcija sistemov z voznikom v samem procesu vožnje / dejanska podpora vozniku ob delovanju asistenčnih sistemov / delovanje sistemov za klic v sili). Pred tem so se pri Euro NCAP in podobnih organizacijah ukvarjali predvsem z delovanjem asistenčnih sistemov, medtem ko sistemske interakcije z voznikom niso ocenjevali. Sedaj se je to spremenilo, in to z velikimi posledicami za nekatere izmed tokrat testiranih avtomobilov, ki so v teoriji blesteli in na koncu pogrnili v praksi.

Tako imenovana 'kooperativna asistenca' (interakcija sistemov z voznikom v samem procesu vožnje) Nemcem razkrije sožitje med voznikom in 'IT kramo', odnosno avtomobilom, ker mora voznik ves čas vožnje vedeti kaj 'svojeglavi' (vožnja z vklopljeno asistenco) avtomobil počne na cesti, avtomobil pa mora ob tem vedno poznati 'gospodarja' in mu tudi vedno omogočiti, da prevzame popoln nadzor (preglasitev ukazov 'avtopilota') nad vozilom. Drugi sklop testiranj, ki mu Nemci pravijo 'Safety Backup' (dejanska podpora vozniku ob delovanju asistenčnih sistemov) je posvečen predvsem delovanju sistemov za ohranjanje varnostne razdalje, ohranitev voznega pasu in samodejnega zaviranja v sili.

V teoriji je zmagovalec (model 3) tega testa izdelan v obratu znamke Tesla Motors, ker lahko ponudi uporabnikom najbolj razvite asistenčne sisteme, v praksi je zadeva izpadla drugače, ker pri organizaciji Euro NCAP niso zadovoljni s trmo vgrajenih asistenčnih sistemov v model 3, ker ta avtomobil ob samodejni vožnji v nekaterih situacijah enostavno ne odreagira na voznikove ukaze po prevzemu kontrole nad avtomobilom. Očitno pri znamki Tesla bolj zaupajo njihovi računalniški pameti kot pa voznikom. Poleg tega pri znamki Tesla Motors še vedno pridno zavajajo kupce, ko jim namesto oglaševanega 'Autopilota' prodajo samo 'polpilota' (morda zna tak 'pilot' vzleteti, za varen pristanek pa se pobrigajte sami …). Posledično na tem testu ni bilo avtomobila, ki bi v pogledu 'kooperativne asistence' (voznik + avtomobil) prejel tako nizko oceno (36 točk) kot model 3. Zaradi tega se avtomobil znamke Tesla, ki je na marketinških prospektih nesporni favorit množic, v pogledu zanesljivosti delovanja asistenčnih sistemov na koncu uvrstil šele na 6. mesto v skupni razpredelnici.

Da se zadeve lahko razpletejo tudi drugače je pokazal zmagovalec testa v obliki mercedes-benza GLE. Stuttgartska 'športna lokomotiva' je v pogledu 'kooperativne asistence' prejela 85 točk. V tem pogledu sta odlična tudi BMW serije tri in predstavnik Audijevega 'tovornega programa' (model Q8). V ta krog avtomobilov, ki ob vožnji z asistenčnimi sistemi dobro komunicirajo z voznikom in mu tudi omogočijo neproblematičen prevzem kontrole nad vozilom v situacijah, ko je to potrebno, spada tudi Volkswagnov passat, vendar sta mu slabši oceni v drugih dveh kategorijah na koncu prinesli samo 5. mesto v skupni razpredelnici. Najbolj so bili Nemci tokrat razočarani nad volvom V60, predvsem zaradi mita o neverjetno varnih vozilih te znamke. Očitno ta marketinška pravljica ne drži več, ker je volvo V60 tokrat uvrščen na rep razpredelnice (8. mesto), kjer se druži s parom najslabše tokrat ocenjenih testnih kandidatov (renault clio in peugeot 2008).

Nemci pravijo, da bi morali v vseh avtonomno delujočih vozilih obvezno uporabljati tudi kamere za nadzor voznika, vendar samo v slučaju, ko bi bile pridobljene informacije (nekajminutni video posnetki) shranjene samo v vozilu. Pri znamki Tesla so v tem pogledu že večkrat dokazali, da za njih ta praksa ne velja, ker vas bo vsak štirikolesni izdelek te znamke z vgrajeno kamero v notranjosti potniške kabine raje potihoma nadzoroval in zbrano gradivo predal znamki Tesla, kjer ga bodo lahko koristili v dobre in slabe namene. Veliko več lepih besed so Nemci našli za audija Q8. Po njihovem mnenju je to avtomobil, ki najbolj elegantno in brez stresa za potnike izvede večino samodejnih manevrov, podobno dobro je v tem pogledu ocenjen tudi Volkswagnov passat. Manj so bili v tem pogledu zadovoljni z izdelkom znamke Volvo …

Ena izmed svetlih točk ob testiranju Teslinega modela 3 se je pokazala ob testiranjih sistema ACC (avtomatsko uravnavanje razdalje). V tem primeru so Nemci uporabili 6 malenkostno različnih scenarijev. Na koncu je slavil model 3, ki je kot edini tokrat testirani kandidat osvojil maksimalnih 40 točk. Na drugo mesto se je uvrstil BMW serije 3 (30 točk). Ostalim testiranim avtomobilom ta 'artistična točka' povzroča več preglavic, lep dokaz tega je passat na fotografijah. Testirali so tudi to, kako se avtomobili odzovejo na vozniško neupoštevanje pravil igre (odsotnost voznikovih rok v območju volanskega obroča, po veljavni svetovni zakonodaji (Wiener Straßenverkehrskonvention) lahko to traja samo 3 minute …). Pri sedmih testiranih primerkih je bilo opozorilo podano vozniku na primeren način, v treh primerih (volvo V60, renault clio in peugeot 2008) se to ni obneslo najbolje.

Model 3 je blestel še v eni disciplini avtonomne vožnje (vožnja skozi S ovinke pri hitrostih 80, 100 in 120 km/h), izvedene ob podpori asistence za ohranjanje in menjavo voznega pasu. V tem pogledu sta se tesli lahko približala samo volvo in volkswagen. Nemce je tokrat zanimalo tudi to, kako avtomobil poda informacije vozniku o pokvarjeni IT varnostni opremi ali pa računalniških 'hroščih'. Najslabše sta se odrezala Volkswagnov passat, ker passat pozabi omeniti vozniku kakšno okvaro kamer ali pa senzorjev, medtem ko njegov voznik živi v utvari, da v njegovem vozilu deluje vsa vgrajena elektronska 'krama'. Zato je passat v tem pogledu prejel samo 16,3 od možnih 25 točk. Še slabši v tem pogledu je peugeot 2008 (11,3 od možnih 25 točk).

Razkrili so tudi mnenje glede delovanja asistenčnih sistemov, ki skrbijo za izogibanje prometnim nesrečam. Tudi v tem pogledu je model 3 neulovljiv za konkurenco, ker je Teslin model osvojil vse možne točke. Najbolj sta se mu približala BMW serije 3 (45 od 50. možnih točk) in pa mercedes-benz GLE (44,5), zelo razumevajoči so bili tudi do Renaultovega clia (najnižja ocena v tem pogledu), ker to ni ravno najdražji tokrat testirani avtomobil. Zato pa ob ocenjevanju niso bili prizanesljivi do passata, ker je to občutno dražji izdelek, čeprav se je v tem pogledu uvrstil na predzadnje mesto.