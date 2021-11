Drastičen upad prodaje novih avtomobilov in menjava v vodstvu

V teh dneh smo dobili novo mesečno poročilo nemškega zveznega urada za motorna vozila (Kraftfahrt-Bundesamt), kjer so ugotovili, da se je obseg letošnje oktobrske prodaje novih vozil v Nemčiji zmanjšal (ob primerjavi z lanskim oktobrom) za skoraj 35 odstotkov. Poleg tega so Nemci ugotovili tudi to, da Volkswagnov golf ni več na prestolu v pogledu prodajnih številk.

Časi, ko so Volkswagnovi prodajalci nemškim kupcem v enem mesecu dostavili od 20.000 do 30.000 novih golfov so očitno minili, ker se je nekoč nesporni vladar nemških prodajnih lestvic v letošnjem oktobru moral zadovoljiti z drugim mestom (3.843 prodanih primerkov) na nemški lestvici petdesetih najbolje prodajanih avtomobilov, čeprav pri znamki Volkswagen ob tem ne žalujejo, ker imajo za kupce pripravljene dovolj veliko količino SUV modela t-roc (4.486 prodanih primerkov), ki je v letošnjem oktobru postal novi vladar nemške prodajne lestvice. Tudi tretje mesto v skupni razvrstitvi zaseda izdelek znamke Volkswagen (t-cross: 3.724 prodanih primerkov).

Kljub temu Volkswagnov golf v pogledu oktobrskih prodajnih številk ostaja kralj relativno kompaktnih avtomobilov (evropski C segment), čeprav Nemcem in Nemkam v letošnjem oktobru dostavili občutno manj (- 66 %) novih golfov kot lani. Podobno slab sprejem (- 63 %) pri nemških kupcih pa doživlja tudi trenutno najbolj priljubljen nemški 'mini-enoprostorec' (B razred) znamke Mercedes-Benz. Manj novih kupcev (- 52,9 %) je v letošnjem oktobru pridobila tudi Oplova corsa, čeprav ob tem ostaja vodilna (po številu prodanih primerkov) v kategoriji 'supermini' (evropski B segment) avtomobilov. Manj pa je v letošnjem oktobru prodanih tudi dražjih avtomobilov (evropski D in E segment). Med predstavniki srednjega razreda je najbolj iskan BMW serije 3 (- 36,2 %), razred višje je zmagovalec mercedes-benz iz razreda E (- 46 %, 43,3 odstotni tržni delež v višjem srednjem razredu), pravi zmagovalec je mercedes-benz razreda S, ki je v Nemčiji v letošnjem oktobru privabil izredno veliko (+ 167,3 %) novih kupcev. Drugi trenutni zmagovalec (+ 34,8 %) nemških prodajnih lestvic pa nastaja v obratih znamke BMW, ker je njihov relativno kompaktni SUV z oznako X3 najbolj priljubljeno vozilo te vrste v Nemčiji. Seveda moramo ob tem upoštevati nemško prekvalifikacijo tega vozila, ki po mnenju urada KBA ni SUV, temveč 'terensko vozilo'. Med moralne zmagovalce pa spada tudi fiat ducato (+ 3,5 %), sicer že dolgo nesporni vladar (po številu prodanih vozil) v kategoriji počitniških avtomobilov.

Zelo dobro se drži tudi mali fiat 500 (, ki je med Nemci in Nemkami očitno zelo priljubljen in cenjen, ker ostaja kralj v kategoriji mini avtomobilov (evropski A segment). Istočasno je mali fiat poleg ducata edini nenemški avtomobil na lestvici trenutno najbolje prodajanih novih avtomobilov v Nemčiji, čeprav gre v tem primeru za avtomobil, ki so ga Nemci prvič spoznali že davnega leta 2007. Zelo dobro se v pogledu prodajnih številk (- 12,9 %) drži tudi športna ikona znamke Porsche (model 911), ki je med nemško populacijo izredno priljubljen (38,4 odstotni tržni delež v segmentu športnih vozil). Zelo priljubljen (63 odstotni tržni delež) med Nemci in Nemkami je tudi enoprostorec, odnosno potniški kombi Mercedes-Benzovega razreda V, čeprav se je v letošnjem oktobru zanj odločilo nekaj manj (- 26,6 %) kupcev. Občutno več nezanimanja (- 44,8 %) med kupci je v letošnjem oktobru požel tudi najbolj priljubljen nemški 'delovni konj' (model transporter) znamke Volkswagen.

Na koncu velja izpostaviti še en podatek, ki ponovno priča o tem, da je medijsko opevan neverjeten dvig prodaje električnih avtomobilov v Nemčiji trenutno samo marketinški mit, ker boste med petdesetimi najbolje prodajanimi avtomobili v letošnjem oktobru našli samo 5 predstavnikov električnih avtomobilov …

Lestvica trenutno najbolje prodajanih novih avtomobilov v Nemčiji. Podatki veljajo za letošnji mesec oktober.

1. VW T-ROC: 4.486

2. VW GOLF: 3.843

3. VW T-CROSS: 3.724

4. FORD FOCUS: 3.427

5. OPEL CORSA: 3.384

6. BMW 3ER: 3.161

7: MINI MINI: 2.977

8. FORD KUGA: 2.692

9. MITSUBISHI MIRAGE, SPACE STAR: 2.656

10. OPEL MOKKA: 2.625

11. MERCEDES A-KLASSE: 2.586

12. FIAT 500: 2.461

13. KIA CEED: 2.452

14. VW UP: 2.353

15. OPEL ASTRA: 2.282

16. MERCEDES GLK, GLC: 2.260

17. RENAULT ZOE: 2.209

18. SMART FORTWO: 2.195

19. MERCEDES E-KLASSE: 2.180

20. VW ID.3: 2.145

21. VW PASSAT: 2.116

22. VW POLO: 2.036

23. MERCEDES GLA: 2.006

24. HYUNDAI KONA: 1.992

25. BMW X3: 1.955

25. VW TRANSPORTER: 1.955

27. VW TIGUAN: 1.946

28. BMW 5ER: 1.851

29. BMW 1ER: 1.850

30. AUDI Q5: 1.802

31. BMW X1: 1.797

32. SKODA ENYAQ: 1.790

33. MERCEDES V-KLASSE: 1.789

34. MERCEDES CLA-KLASSE: 1.681

35. PEUGEOT 208: 1.661

36. HYUNDAI TUCSON: 1.654

37. OPEL INSIGNIA: 1.508

38. ŠKODA OCTAVIA: 1.494

39: AUDI Q3: 1.463

40. DACIA SANDERO: 1.451

41. BMW I3: 1.417

42. TESLA MODEL 3: 1.359

43. BMW 2ER: 1.282

44. SEAT LEON: 1.265

45. MERCEDES ML-KLASSE, GLE: 1.237

46. VOLVO XC60: 1.237

47. BMW X5: 1.213

48. RENAULT CAPTUR: 1.204

49. SEAT FORMENTOR: 1.119

50. TOYOTA COROLLA: 1.114

Vir: KBA