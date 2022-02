Družinski avtomobil za 13.990 evrov

V Nemčiji se je novinarjem v teh dneh predstavil novi serijski model znamke Dacia, ki bo nemškim kupcem na voljo že čez nekaj tednov, in to po resnično prijaznih prodajnih cenah, ker bodo nemški kupci za najcenejšo različico modela jogger lahko odšteli samo 13.990 evrov.

Medtem ko nam trgovci pri večini aktualnih avtomobilskih znamk ponujajo že pregrešno drage nove avtomobile, ki so že skoraj do 'nezavesti' otovorjeni z najrazličnejšo in dostikrat samo pogojno uporabno komfortno in ostalo 'kramo', so se Romuni ob francoski podpori že pred časom posvetili kupcem, ki jih ob nakupu vozila usmerja predvsem razum. Takšnih kupcev novih avtomobilov sploh ni malo, to dokazuje tudi aktualna francoska statistika, ki pravi, da se večina privatnih kupcev novih avtomobilov v Franciji trenutno raje odloči za nakup novega avtomobila znamke Dacia, namesto da bi kupovali izdelke matične znamke Renault.

Razlog za takšno vedenje kupcev novih avtomobilov pa razkriva lani izvedena britanska študija znamke Dacia, po kateri 78 odstotkov vprašanih Britancev in Britank v njihovih novih avtomobilih ne želi imeti vgrajene razne komfortne, varnostne in IT 'krame', ki nam jo v današnjih časih pridno vsiljuje avtomobilski marketing. Študija je razkrila tudi to, da si 61 odstotkov izmed vseh vprašanih kupcev novih avtomobilov želi predvsem tega, da bi bile v novih avtomobilih vgrajene samo tehnologije, ki jih lastniki tudi uporabljajo, posledično bi bili novi avtomobili lahko občutno cenejši. Žal v marketinških oddelkih številnih proizvajalcev avtomobilov očitno sploh že želijo razumeti tega preprostega pravila (manj je v resnici več …), posledično se lahko obrišejo pod nosom za marsikaterega kupca, ker bo raje prebegnil k znamki kot je Dacia …

Sedaj je pred nami novi jogger, avtomobil, ki ga lahko mirne duše označimo za 'crossover' (oblikovni križanec) model, vendar ne v stilu modnih in z razumom ne najbolje usklajenih 'visoko nasajenih' 5-vratnih kombilimuzin (groteske z oznako 'SUV kupe', ki si tudi pod razno ne zaslužijo omembe besede kupe ob njihovem opisovanju …), temveč kot zelo praktičnega 5-vratnega križanca med klasičnim karavanom in enoprostorcem, ki bo razveselil predvsem družine z večjim številom članov, ker lahko vanj stlačite 7 ljudi. Osebno nad to idejo nisem ravno najbolj navdušen, predvsem zaradi okrnjene uporabnosti (majhen osnovni prtljažnik v primeru sedmih potnikov) in varnosti (ste kdaj pomislili na to, da vam v zadek, kjer v tretji sedežni vrsti najbrž sedita dva otroka, lahko prileti kakšen nekontroliran 4-kolesni 'izstrelek'?), zato bi nakup takšnega vozila svetoval kvečjemu družinam s petimi družinskimi člani, poleg tega vam lahko jogger v primeru, ko se boste odpovedali tretji sedežni vrsti, zagotovi kraljevsko odmerjen prtljažnik (od 708 do 1819 litrov).

Čeprav jogger ni ravno majhen avtomobil (dolžina: 4547 mm. Širina: 1784 mm, višina: 1632 mm, medosna razdalja: 2898 mm), ostaja relativno lahek (masa različice TCe 110: 1251 kg, uporabna nosilnost: 444 kg) in posledično dovolj živahen (TCe 110, 0-100 km/h: 10,5 sekunde, največja hitrost: 183 km/h) ter varčen (povprečna WLTP poraba (l/100 km) verzije TCe 110: 5,6 litra) ob ravnanju s pogonskim gorivom, povsem sprejemljive pa so tudi deklarirane CO2 emisije (127 g/km), ker v primeru tega praktičnega avtomobila s klasičnim pogonom (obstaja pa tudi plinsko gnana različica TCe 100 ECO-G) pač ne gre za zavaljeno modno 'SUV kravo'. Jogger se lahko pohvali tudi s solidno odmerjeno 'praznino' (200 mm) med dnom karoserije in vozno podlago, zato se ne bo ustrašil slabše tlakovanih cest, odnosno makadama, 4x4 različice pa itak ne bodo ponujali kupcem. Čeprav Dacia v motornem programu modela jogger uradno ponuja kupcem tri motorne različice, bodo nemški kupci lahko izbirali samo med plinsko gnano različico TCe 100 ECO-G (74 kW (101 KM), 0-100 km/h: 12,3 sekunde, največja hitrost: 175 km/h), ki je tudi najcenejša (nemška prodajna cena: 13.990 evrov) in top različico TCe 110 (nemška prodajna cena: 14.490 evrov), najbolj šibko motorizirane verzije (TCe 90 (67 kW (91 KM)) pa v Nemčiji ne boste videvali.

Za odšteti denar bodo nemški kupci vedno prejeli samo 5-sedežne verzije modela jogger, ker jih bo dodatni sedežni par v tretji vrsti lahko olajšal za dodatnih 800 evrov. Nemci so razkrili tudi nemško prodajno ceno najbolje motorizirane in najbolje opremljene različice (TCe 110 Extreme+), zanjo boste v Nemčiji odšteli 17.990 evrov. Kupci različice TCe 110 bodo deležni tudi vgradnje 6-stopenjskega ročnega menjalnika, samodejni menjalnik bodo ponudili kasneje, ko bodo predstavili hibridno verzijo modela jogger. Prvi vtisi nemških kolegov so zelo pozitivni, povsem zadovoljni so bili tudi s kvaliteto izdelave in z izborom vgrajenih materialov v notranjosti potniške kabine.