Elektromobilnost bo povzročila luknjo v državnem proračunu

V Veliki Britaniji so pred kratkim izvedli prvo študijo glede izrazito negativnega vpliva splošne elektromobilnosti na proračun Združenega kraljestva v letih, ki prihajajo. Posledično bodo britanski dacarji morali iznajti nove načine za pridobitev izgubljenih milijard britanskih funtov.

Na takšen razvoj dogodkov nas nekateri poznavalci razmer opozarjajo že zelo dolgo, ker je popolnoma jasno, da bodo države v slučaju splošnega razmaha elektromobilnosti izgubile velik del proračunskih sredstev, ki jih v državne proračune trenutno še vedno prispevajo lastniki avtomobilov s klasičnim (fosilnim) pogonom. Če k temu prištejemo še dejstvo, ki pravi, da trenutni modni razmah elektromobilnosti ni posledica tržnih zakonitosti, temveč predstavlja posledico bogato izraženih subvencij s strani države in proizvajalcev električnih avtomobilov, ki z davkoplačevalskim denarjem nagrajujejo kupce pregrešno dragih 'ekoloških' avtomobilov, potem vas zaskrbljenost britanskih dacarjev sploh ne sme presenetiti.

Leta 2019 so britanski lastniki klasično gnanih avtomobilov z nakupi dobro obdavčenega (58 penijev po litru) bencinskega in dizelskega goriva v državno blagajno prispevali približno 16,4 milijarde britanskih funtov. Po napovedih organizacije RAC Foundation se bo ta vsota leta 2028 skrčila na približno 11,4 milijarde funtov, predvsem zaradi povečanega števila električnih avtomobilov na britanskih cestah. Pri organizaciji RAC Foundation ob tem opozarjajo, da gre v tem primeru za veliko vsoto denarja (približno 5 milijard britanskih funtov), ki jo v Veliki Britaniji trenutno vsako leto porabijo za vzdrževanje in širjenje britanskega cestnega omrežja. Zato se britanski dacarji že ukvarjajo z različnimi idejami glede tega, kako ponovno napolniti s strani elektromobilnosti oškodovani državni proračun.

S tem se uresničujejo črnoglede napovedi glede tega, da bo vožnja z električnimi avtomobili za uporabnike v bližnji bodočnosti lahko postala zelo draga, ker bodo državni uradniki seveda poskrbeli, da ne bo prišlo do izpada dosedanjih proračunskih sredstev …