Fantastičen rezultat znamke Dacia

Iz Velike Britanije prihaja novica o letošnji raziskavi glede zanesljivosti največ 5 let let starih avtomobilov, ki so jo ob pomoči bralcev ponovno izvedli novinarji britanske revije What Car? Kot po navadi je med deseterico najbolj zanesljivih avtomobilskih znamk zastopanih kar 7 azijskih serijskih modelov različnih japonskih in južnokorejskih proizvajalcev avtomobilov …

Za nakup novega ali pa rabljenega avtomobila obstaja veliko razlogov, razlogov za kasnejšo zvestobo lastnikov določeni avtomobilski znamki je občutno manj, predvsem pa na zvestobo vpliva zanesljivost delovanja avtomobila. V tokratni britanski raziskavi je sodelovalo približno 16.500 britanskih lastnikov avtomobilov, ki so stari največ 5 let. Tako so britanski novinarji dobili nov vpogled glede zanesljivosti delovanja 178. starejših serijskih modelov avtomobilov, ki nastajajo pri tridesetih avtomobilskih znamkah. Vendar se je potrebno ob tem vedno zavedati, da takšne in podobne ankete (recimo anketa organizacije J. D. Power …) niso ravno najbolj verodostojne, ker na tem svetu obstajajo tudi ljudje, ki vam glede okvar na njihovih vozilih ne bodo nikoli dali iskrenega odgovora, ker ščitijo ugled proizvajalca in ob tem skušajo ohranjati mit 'nepokvarljivih avtomobilov', ki jih pač vozijo, čeprav imajo morda s temi vozili veliko težav …

Letos smo dobili šest novih absolutnih zmagovalcev (audi TT, dacia sandero, honda HR-V, mazda CX-3, mini convertible in mitsubishi eclipse cross) te 'poljudnoznanstvene' ankete, ki so kot edini izmed 178. preiskovanih serijskih modelov avtomobilov dobili najboljšo možno oceno (100 odstotna zanesljivost delovanja vozila v roku od enega do petih let …) s strani lastnikov. V pogledu znamk, ki se lahko pohvalijo s paleto najbolj zanesljivih serijskih izdelkov, so letos blestele znamke Lexus, Dacia in Suzuki (odnosno Hyundai), precej manj (najslabše letos podeljene ocene glede zanesljivosti delovanja) pa so nad svojimi avtomobili zadovoljni britanski lastniki avtomobilov znamk kot so FIAT, Land Rover in Ford. Ja, letošnja lestvica je prinesla nekaj presenečenj, ker so vozila znamk kot sta Mercedes-Benz in Porsche v pogledu zanesljivosti delovanja letos v družbi znamke Alfa Romeo, ki se je itak drži 'večno prekletstvo'. Še slabši glede zanesljivosti delovanja kot modeli dobro meščanske znamke Alfa Romeo pa so modeli znamk kot sta Ford in Nissan, vsaj po mnenju britanskih lastnikov avtomobilov omenjenih znamk …

Britanci so po odgovorih lastnikov avtomobilov, ki so sodelovali v letošnji anketi, ugotovili tudi to, da na zanesljivost delovanja v prvih petih letih lastništva vozila lahko zelo vpliva tudi filozofija izbranega pogona. Očitno so trenutno najbolj zanesljivi hibridni avtomobili, ker so večinoma dobili odlične ocene (povprečnih 96,9 %). Najbolj zanesljive hibride izdelujejo pri znamki Lexus (model NX (2014 - ), 99,8 odstotna zanesljivost delovanja)), najmanj zanesljivi pa prihajajo iz Münchna (BMW X5 (2018 - ), 89,7 odstotna zanesljivost delovanja). Britanci pa letos razkrivajo tudi najmanj zanesljive avtomobile glede na tip in obliko karoserije. Po njihovem mnenju se bodo pametni kupci izogibali nakupom prestižnih SUV vozil, ker so to avtomobili z najmanjšo zanesljivostjo delovanja (povprečje: 88,8 %) med vsemi tipi vozil. Odlično oceno glede zanesljivosti delovanja je prejel samo porsche macan (2014 - , 97,9 %), povsem na drugem koncu pa najdete land rover discovery (2017 – ) z že kar sramotno oceno (72,1 %), ki jo je doseglo še nekaj vozil, resnično nizko pa je tokrat padel nissan X-trail, ker nižje ocene (59,7 %) glede zanesljivosti delovanja ne boste našli pri nobenem drugem avtomobilu iz te ankete …

10 najbolj zanesljivih avtomobilskih znamk

1. Lexus (98,7%)

2. Dacia (97,3%)

3. Suzuki (97,1 %)

4. Hyundai (97,1 %)

5. Toyota (97 %)

6. Mini (97 %)

7. Mitsubishi (96,9 %)

8. Mazda (95,9 %)

9. KIA (95,8 %)

10. MG (95,7 %)

10 najmanj zanesljivih avtomobilskih znamk

1. FIAT (82,0 %)

2. Land Rover (82,5 %)

3. Ford (86,2 %)

4. Nissan (86,2 %)

5. Alfa Romeo (86,5 %)

6. Porsche (89,4 %)

7. Mercedes-Benz (89,6 %)

8. Vauxhall (Opel) (89,6 %)

9. Peugeot (89,6 %)

10. Jaguar (90,1 %)

Zanesljivost delovanja po kategorijah

Hibridna vozila (povprečje: 96,9 %)

Najbolj zanesljivo vozilo: Lexus NX (2014 – ) 99,8 %

Najmanj zanesljivo vozilo: BMW X5 (2018 – ) 89,7 %

Kompaktna SUV vozila

Najbolj zanesljivo vozilo: Honda HR-V (2015 – 2020) 100 % in Mazda CX-3 (2016 – 2019) 100 %

Najmanj zanesljivo vozilo: Peugeot 2008 (2013 – 2019) 81,8 %

Enoprostorci in kombiji za prevoz oseb

Najbolj zanesljivo vozilo: BMW 2 Series Active Tourer (2014 – ) 98,8 %

Najmanj zanesljivo vozilo: Volkswagen Touran (2015 – ) 74,1 %

Družinska SUV vozila

Najbolj zanesljivo vozilo: Mitsubishi Eclipse Cross (2017 – ) 100 %

Najmanj zanesljivo vozilo: Range Rover Evoque (2011 – 2019) 77,1 %

Velika SUV vozila

Najbolj zanesljivo vozilo: BMW X3 z bencinskim motorjem(2018 – ) 97,7 %

Najmanj zanesljivo vozilo: Nissan X-Trail (2014 – ) 59,7 %

Družinski avtomobili

Najbolj zanesljivo vozilo: BMW serije 1 z bencinskim motorjem (2011 – 2019) 98,7 %

Najmanj zanesljivo vozilo: Mercedes-Benz razreda A (2018 – ) 84,8 %

Električni avtomobili

Najbolj zanesljivo vozilo: Nissan Leaf (2011 – 2018) 98,6 %

Najmanj zanesljivo vozilo: Jaguar I-Pace (2018 – ) 86,3 %

Športna vozila (kupeji in kabrioleti)

Najbolj zanesljivo vozilo: Audi TT (2014 – ) 100 % in Mini Convertible (2016 – ) 100 %

Najmanj zanesljivo vozilo: Porsche 718 Cayman (2015 – ) 73,5 %

Direktorski avtomobili

Najbolj zanesljivo vozilo: Škoda Superb z bencinskim motorjem (2015 – ) 99,2 %

Najmanj zanesljivo vozilo: Mercedes-Benz razreda C z dizelskim motorjem (2014 – ) 80,9 %

Kompaktni avtomobili

Najbolj zanesljivo vozilo: Dacia Sandero (2013 – 2020) 100 %

Najmanj zanesljivo vozilo: Ford Fiesta (2017 – ) 74,9 %

Prestižni avtomobili

Najbolj zanesljivo vozilo: BMW serije 5 z bencinskim motorjem (2017 – ) 96,9 %

Najmanj zanesljivo vozilo: Audi A6 (2011 – 2018) 82,1 %

Prestižna SUV vozila

Najbolj zanesljivo vozilo: Porsche Macan z bencinskim motorjem (2014 – ) 97,9 %

Najmanj zanesljivo vozilo: Land Rover Discovery (2017 – ) 72,1 %

Še več informacij najdete tukaj.