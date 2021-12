Fantastičen rezultat znamke Suzuki

Iz Velike Britanije prihaja novica o letošnji raziskavi glede zanesljivosti starih avtomobilov, ki so jo ob pomoči bralcev ponovno izvedli novinarji britanske revije What Car? Trenutno so na voljo samo rezultati glasovanja lastnikov, ki jih je posredovala znamka Suzuki.

Za nakup novega ali pa rabljenega avtomobila določene avtomobilske znamke obstaja veliko razlogov, razlogov za kasnejšo zvestobo lastnikov avtomobilski znamki je občutno manj, predvsem pa na zvestobo vpliva zanesljivost delovanja avtomobila. V tokratni britanski raziskavi je sodelovalo približno 16.300 britanskih lastnikov avtomobilov, ki so stari od 6 do 15 let. Tako so britanski novinarji dobili nov vpogled glede zanesljivosti delovanja 139. starejših serijskih modelov avtomobilov 27. avtomobilskih znamk. Vendar se je ob tem vedno potrebno zavedati, da takšne in podobne ankete (recimo anketa organizacije J. D. Power …) niso ravno najbolj verodostojne, ker na tem svetu obstajajo tudi ljudje, ki vam glede okvar na njihovih vozilih ne bodo nikoli dali iskrenega odgovora, ker ščitijo ugled proizvajalca in ob tem skušajo ohranjati mit 'nepokvarljivih avtomobilov', ki jih pač vozijo, čeprav imajo morda s temi vozili veliko težav …

Čeprav s strani novinarjev revije What Car? trenutno še ni izdanega uradnega sporočila glede letošnjih rezultatov njihove študije glede zanesljivosti delovanja starejših avtomobilov so pri britanski podružnici znamke Suzuki očitno zelo dobro obveščeni o letošnjih rezultatih, ker so pred tremi dnevi že seznanili javnost z informacijo o njihovi vsesplošni zmagi v tej anketi, kjer je znamka Suzuki dosegla najboljši rezultat izmed vseh ocenjenih znamk, ker so s strani britanskih lastnikov njihovih avtomobilov prejeli 97 % oceno zanesljivosti delovanja. Ob tem so posebej izpostavili odlični oceni modelov kot sta vitara in swift. Vitara je eden izmed redkih, samo treh, tokrat tako dobro ocenjenih serijskih modelov, ki se lahko pohvalijo s 100 odstotno zanesljivostjo delovanja v roku enega leta lastništva, istočasno lastniki suzukijev hvalijo modele te znamke zaradi razumnih cen glede njihovega vzdrževanja in morebitnih popravil. Zelo dobro (97,8 odstotna zanesljivost) so lastniki ponovno ocenili tudi kompaktnega swifta, tudi zaradi tega ker nobeno izmed sicer redkih popravil ni bilo dražje od 100 britanskih funtov.

O nagrajenih suzukijih je Steve Huntingford (urednik revije What Car?) povedal naslednje: »Obstaja ogromno dobrih razlogov za nakup novega ali pa rabljenega avtomobila kot je suzuki vitara, mogoče najbolj prepričljiv pa je tisti, ki priča o pregovorni nepokvarljivosti tega SUV modela, ker je vitara definitivno najbolj zanesljiv SUV model v kategoriji relativno kompaktnih SUV avtomobilov. Enako pa glede zanesljivosti velja tudi za model swift .«