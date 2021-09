Gredo Nemci po češki poti?

V teh dneh smo izvedeli, da so se Čehi, odnosno njihovi politiki, odločili, da ne bodo podprli predloga Evropske komisije, po katerem bi z letom 2035 v Evropi prepovedali prodajo novih bencinskih, dizelskih in hibridnih avtomobilov. Podobno razmišlja tudi čedalje več nemških politikov in gospodarstvenikov.

V okviru nedavno končanega sejma Automechanika, ki je v teh dneh potekal v Frankfurtu (ob Majni), se je odvila tudi okrogla miza združenja ZDK (Združenje nemške avtomobilske industrije), na kateri je sodelovalo več nemških vplivnežev (Reinhard Houben (FDP), dr. Joachim Damasky (VDA), Karsten Schulze (ADAC), Wilhelm Hülsdonk (ZDK) in Detlef Braun (Messe Frankfurt)), ki so po končani debati ugotovili, da je vztrajanje evropskih poslancev glede vsesplošne (prisilne …) elektrifikacije transportnih sredstev v Evropi povsem skregano z razumom, ker samo z elektriko ne bomo sposobni rešiti okoljevarstvenih težav našega planeta.

Vsi govorci na tej debati so zagovarjali mnenje, da bo naša bodočnost zelo barvita v pogledu izbire možnih pogonskih filozofij. Ob tem omenjeni govorci niso nasprotovali elektromobilnosti, ki je v določenih pogledih (recimo v primeru majhnih mestnih avtomobilov …) resnično optimalna okoljevarstvena rešitev, vendar se ta rešitev ne obnese najbolje ob vožnjah na daljših razdaljah in v primeru gospodarskih vozil. Zato Nemci zagovarjajo razvoj hibridnih vozil na dveh povsem ločenih tirih (vozila za običajne uporabnike, ki jim striktno električni doseg vozila ni tako pomemben in vozila za gospodarske subjekte, kjer ima doseg vozila s samo enim polnjenjem akumulatorjev zelo velik pomen …), poleg tega pa zagovarjajo tudi razvoj in množično uporabo sintetičnih goriv, zemeljskega plina ter vodika.

Po njihovem je ideja, ki jo za proizvajalce električnih vozil širi večina evropskih politikov in skrajno neresnih 'pospeševalcev prodaje' (novinarji) električnih vozil, da je elektromobilnost edini izhod iz slepe ulice, ker je pogonskim sklopom na fosilna goriva po njihovem odklenkalo, resnično slaba, ker bi bilo res neumno, če bi se avtomobilska industrija v bližnji bodočnosti odrekla nadaljnjemu razvoju bencinskih in dizelskih motorjev, ki bi jih ob primernih količinah okoljevarstveno sprejemljivih sintetičnih goriv in zemeljskega plina lahko uporabljali še zelo dolgo. Takšno razmišljanje bo seveda sprožilo preplah pri vseh tistih proizvajalcih avtomobilov, ki nam v teh časih že nadvse pridno vsiljujejo električne avtomobile in krčijo proizvodnjo klasično gnanih avtomobilov, ker se jim lahko v bližnji bodočnosti zgodi, da bodo za njihove striktno električno gnane izdelke težko našli kupce …