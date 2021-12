Individualni tretma

Pri britanski butični znamki Morgan so se pred časom znašli v nenavadni situaciji, ker so med 'inventuro' odkrili 9 novih neuporabljenih voznih šasij zelo zmogljivega serijskega modela plus 8, ki je iz proizvodnih trakov izginil leta 2018. Na začetku Britanci najbrž niso vedeli kaj naj počnejo z neuporabljenimi voznimi šasijami avtomobila, ki nastaja izključno po naročilu in okusu kupca, kasneje (v letošnjem februarju) pa smo dobili prvo tolažilno skico nove različice plus 8 GTR, s katero so se pri znamki Morgan spomnili njihovih tekmovalnih uspehov iz poznih devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je model plus 8 z ljudskim imenom ‘Big Blue’ nastopal na dirkah v tedanjem FIA GT prvenstvu.

Sedaj je pred nami prvi izdelani morgan plus 8 GTR, ki se lahko pohvali z nekaterimi rešitvami za zagotovitev še bolj športnih lastnosti kot pri serijskem morganu plus 8 (2012-2018), čeprav se je zgodovina tako motoriziranega morgana pričela pisati že leta 1968, ko so predstavili prvega 'serijskega' morgana z vgrajenim V8 motorjem. Ob tem omenjajo višjo bočno linijo pri vgrajenem paru bočnih vrat, ki jo pri modelih znamke Morgan nismo videli že nekaj desetletij, ter serijski 'hard top', drugače kot pri serijskih primerkih pa sta oblikovana tudi prednji in zadnji del tega resnično kompaktnega športnika (karoserijske mere serijskega morgana plus 8 iz leta 2018: 4010 mm (dolžina), 1751 mm (širina), 1220 mm (višina), 2535 mm (medosna razdalja), masa avtomobila: 1100 kg).

Nekaj sprememb pa lahko najdemo tudi v pristno športno utesnjeni potniški kabini, kjer so rahlo spremenili podobo armaturne plošče in vgradili še lažji par športnih sedežev z ogrodjem iz ogljikovih vlaken. Za piko na i pa poskrbi namestitev tekmovalno odmerjenih lahkih platišč s centralno matico ter pripadajočim setom pnevmatik. Devet srečnih kupcev (štirje so Britanci, ostalih pet primerkov bodo izvozili …) tega izrazito športnega avtomobila bo dobilo tudi rahlo modificiran pogonski sklop iz regalov znamke BMW. V serijski različici je vgrajeni atmosferski V8 motor lahko mobiliziral 270 kW (367 KM) pogonske moči pri športnih 6300 vrtljajih v minuti ter velikodušno odmerjenih 430 Nm motornega navora pri 3400 vrtljajih v minuti.

Že tako motoriziran morgan plus 8 je lahko zelo hiter (0-100 km/h: 4,5 sekunde, največja hitrost: 249 km/h) in tudi aristokratsko 'žejen' (povprečna uradna poraba (l/100 km): 12,1 litra), zato lahko upravičeno domnevamo, da je novi morgan plus 8 GTR še hitrejši, ker so se Britanci pri vozilih iz posebne serije GTR poigrali tudi z motorno elektroniko in vgradili drugačen izpušni sistem, ki pogonskemu sklopu lahko zagotovi še boljšo odzivnost na voznikove ukaze. Po novem ima takšen motor 375 bhp (280 kW / 380 KM) pogonske moči, s tem je morgan plus 8 GTR najmočnejši cestni morgan vseh časov. Vse skupaj pa ima tudi svojo ceno, ki jo Britanci tokrat niso razkrili, vemo pa, da je nemški kupec leta 2018 ob nakupu serijskega morgana plus 8 potreboval veliko denarja (108.800 evrov) za to, da je postal lastnik takšnega avtomobila z velikim odmerkom karakterja in individualizma za lastnika.