Izbira najbolj primernega ni enostavna

Vickywood Big Willow 140 Thule Tepui Autana

Strokovnjaki kluba ADAC so se tokrat lotili izvedbe primerjalnega testa sedmih strešnih šotorov, ki so ga Nemci izpeljali prvič, predvsem zaradi čedalje večje priljubljenosti takšnih enostavnih bivališč pri mobilnih ljubiteljih kampiranja.

Na tokratnem testu so Nemci testirali sedem različnih strešnih šotorov brez trdne lupine v vrednosti od 1850 do 3400 evrov ter z maso šotorov v območju od 25 do več kot 50 kilogramov, čeprav ta test predstavlja samo vrh ledene gore, ker je kupcem v Nemčiji trenutno na voljo skoraj 100 različnih strešnih šotorov. Glavna nemška ugotovitev je, da vam velika količina odštetega denarja ne garantira največje kvalitete, komforta in uporabnosti strešnega šotora, ker je tokrat najdražji testni kandidat (Gentletent GT Roof (2021), nemška prodajna cena: 3882 evrov) pristal na zadnjem mestu, absolutni zmagovalec tega testa (Thule Tepui Autana) je občutno cenejši (2260 evrov), čeprav ni primeren za vse letne čase, ker vas bo pozimi v takšnem strešnem šotoru malce zeblo. To pa je tudi edina slabost tokratnega zmagovalca testa (ocena "sehr gut" (zelo dobro)), čeprav je ob tem potrebno povedati tudi to, da na tem testu ni dejanskega poraženca, ker je večina testiranih strešnih šotorov prejela oceno "gut" (dobro).

Kako so Nemci izbirali in na koncu ocenili testne kandidate? Nemcem je bilo ob izbiri primernih testnih kandidatov za ta test pomembno predvsem to, da vsi testni kandidati izpolnjujejo kriterij glede največje dovoljene mase (pri večini vozil s strešnimi sanmi ta masa med vožnjo vozila ne sme presegati 75 kg …) strešnega šotora, poleg tega so morali testni kandidati ponujati zadostno velik tloris (140 x 240 cm) za udobno prenočitev dveh odraslih oseb ter dveh manjših otrok. Ob tem so Nemci oblikovali nekaj pomembnih kriterijev (namestitev (odnosno odstranitev strešnega šotora), kampiranje (nastanitev šotora), kvaliteta izdelave, občutljivost na vremenske pojave, količina za zdravje škodljivih sestavnih materialov ob izdelavi šotora …). Velja pa omeniti tudi to, da si morate pred nakupom primernega strešnega šotora omisliti tudi primerne strešne nosilce, za kar boste odšteli še dodatnih 150 evrov (približno) in pa primerno lestev.

Zmagovalec tega testa je izdelek znamke Thule (model Tepui Autana), ki je blestel v rubriki kvaliteta izdelave, zelo dobro se je odrezal še po nekaterih drugih kriterijih, je pa najslabši v pogledu lahkotnosti namestitve, odnosno odstranitve šotora z avtomobilske strehe. Grajajo pa tudi njegove 'zimske sposobnosti', čeprav ga proizvajalec promovira kot celoletni strešni šotor. Najslabše so Nemci ocenili izdelek znamke Gentletent, ki je najdražji tokrat testirani strešni šotor, tudi zaradi tega, ker je kot edini šotor na tem testu napihljiv (brez kovinskega opornega ogrodja). Za to poskrbi vgrajena električna zračna črpalka, ki za postavitev šotora potrebuje približno 10 minut časa. Nemci opozarjajo kupce takšnih šotorov na to, da naj ob nakupu šotora razmislijo tudi o primerni barvni shemi in sposobnosti dobrega prezračevanja, ker vse to lahko vpliva na udobje. Pri dveh testiranih izdelkih znamk Horntools (model Desert 140, 1862 evrov) in Gentletent (najdražji strešni šotor na tem testu) ni dovolj prezračevalnih lin, posledično takšna šotora nista najboljša za tiste, ki potrebujejo veliko spanca. Takšni ljudje naj ob nakupu razmislijo tudi o primerni barvi šotora za nemoten spanec, za njih so primernejši šotori temnejših barv. Strokovnjaki pa grajajo tudi premajhna okna pri nekaterih šotorih.

Zanimiv je bil tudi polurni test postavljenih strešnih šotorov v primeru močnejšega naliva v kombinaciji z vetrovi, ki pihajo s hitrostjo 30 km/h. Tudi v tem primeru so bili Nemci zelo razočarani nad najdražjim tokrat testiranim šotorom znamke Gentletent, ker je bilo po končanem testu v tem šotoru veliko vode. Grajajo pa tudi njegovo slabo odpornost na zimske temperature. Na testu so simulirali klimatske pogoje pri minus petih stopinjah Celzija. V notranjosti izdelka znamke Gentletent bi ob prenočevanju zmrzovali, ker temperatura notranjosti ne presega 4 stopinje Celzija. V zmagovalcu testa, ki tudi ni najbolj primeren za zimske avanture, znaša temperatura notranjosti 7 stopinj Celzija. Ostali testirani strešni šotori so se v tem pogledu obnesli precej bolje. Nemci so ocenili tudi škodljivost (na zdravje ..) uporabljenih materialov za izdelavo testiranih strešnih šotorov. V tem pogledu (neškodljivost sestavnih materialov) blestijo predvsem izdelki znamk Thule, Nakatanenga (model Roof Lodge Evo II Extended, 2650 evrov) in Gentletent. Omenili pa so tudi priročnost testiranih šotorov, ki je zelo različna (enega izmed testiranih šotorov boste lahko na streho avtomobila spravili sami, v večini primerov bo potrebnih od 6 do 8 rok …).

Lep primer tega je izdelek znamke Gentletent, ker gre za izredno lahek strešni šotor z maso v območju 25 kilogramov. Večina tokrat testiranih strešnih šotorov je občutno težja (več kot 50 kilogramov), vse to pa lahko vpliva tudi na povprečno porabo vozila z nameščenim strešnim šotorom. Zato tudi v tem primeru velja podobno pravilo (če zadeve na strehi vašega avtomobila ne potrebujete jo odstranite …) kot ob vožnji z nameščenimi bicikli ali pa strešnim kovčkom.