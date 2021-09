Izognite se izdelkom znamk Goodride in Linglong

Preglednica - 195/65 R15 Preglednica - 225/50 R17

Pri nemškem klubu ADAC so danes objavili poročilo z nedavno izvedenega testa zimskih pnevmatik, na katerem so Nemci tokrat testirali 34 različnih zimskih pnevmatik v različnih dimenzijah (225/50 R17 in 195/65 R15), ki so prvenstveno namenjene lastnikom in uporabnikom osebnih vozil iz evropskega D (srednji razred) in C segmenta ('golfov razred').

Tudi tokratni veliki nemški test zimskih pnevmatik je postregel z zelo mešanimi ocenami, ker si je oceno „gut“ (dobro) prislužilo samo 7 izmed 34 testiranih zimskih pnevmatik, medtem ko je večina (24 primerkov) testiranih pnevmatik prejela samo oceno „befriedigend“ (zadovoljujoče). Omenjajo pa tudi eno zimsko pnevmatiko z oceno „ausreichend“ (zadostno) in dve zimski pnevmatiki z oceno „mangelhaft“ (pomanjkljivo), ki se jima bodo pametni kupci ob obisku trgovin in vulkanizerjev na daleč izognili, seveda ob predpostavki, da imajo radi sebe, njihove družinske člane in ostale udeležence v prometu …

Test manjših (po premeru) in ožjih 15-palčnih zimskih pnevmatik je razkril 4 zmagovalce tega testa, ki nastajajo v obratih znamk Dunlop, Goodyear, Michelin in Vredestein, ter tudi edinega poraženca tega testa v obliki zimske pnevmatike znamke Kumho (tip Wintercraft WP51), ker so Nemci tej zimski pnevmatiki namenili samo oceno „ausreichend“ (zadostno), in to predvsem zaradi njenih slabih voznih lastnosti ob vožnji po suhem in po mokrem. Pri tej pnevmatiki so pohvalili samo njene dobre lastnosti ob vožnji po snegu in ledu, Nemcem je všeč tudi majhen kotalni upor in majhna obraba, posledično je južnokorejska pnevmatika pristala na zadnjem mestu izmed 16 tokrat testiranih 15-palčnih zimskih pnevmatik.

Najbolje tokrat ocenjene 15-palčne zimske pnevmatike (Dunlop Winter Response 2, Goodyear UltraGrip 9+, Michelin Alpin 6 in Vredestein Wintrac) so blestele v vseh najpomembnejših kriterijih, čeprav je tudi tu prišlo do majhnih razlik. Izdelka znamk Dunlop in Goodyear sta blestela predvsem ob vožnji po suhi in pa po zasneženi cesti, ob tem je Dunlopova pnevmatika boljša v pogledu nižjega kotalnega upora (večja varčnost ob ravnanju s pogonskim gorivom), medtem ko je izdelek znamke Goodyear boljši od izdelka znamke Dunlop v pogledu voznih lastnosti po mokri in po ledeni vozni površini. Izdelek znamke Michelin blesti predvsem v pogledu obrabe, poleg tega je francoska pnevmatika odlična ob vožnji po suhem cestišču. Najbolj ekološka (najmanjši kotalni upor in nizka obraba) pa je zimska pnevmatika znamke Vredestein.

Malenkostno slabše so Nemci tokrat oceni izdelka znamk BFGoodrich (tip g-Force Winter2) in Continental (tip WinterContact TS 860). Izdelek znamke BFGoodrich se lahko pohvali z odličnimi voznimi lastnostmi ob vožnji po suhem, medtem ko mokra podlaga tej pnevmatiki ni preveč všeč. Mokra podlaga ustreza Continentalovi zimski pnevmatiki, vendar ji posledično ni preveč všeč vožnja po suhi podlagi. S podobnimi težavami kot izdelek znamke BFGoodrich se je na testu srečala tudi pnevmatika znamke Bridgestone (tip Blizzak LM005), ki povrh vsega ne mara snega, poleg tega je nagnjena k večji obrabi. Tudi izdelka znamk Falken (tip Eurowinter HS01) in Laufenn (tip i FIT + LW31 +) trpita zaradi prevelike obrabe, čeprav je pnevmatika znamke Falken ob tem pokazala dobre vozne lastnosti ob vožnji po suhi cesti ter na snegu in ledu.

Enako velja tudi za pnevmatiko znamke Laufenn (Kumho). So pa Nemci ugotovili tudi to, da znaša povprečna življenjska doba testiranih 15-palčnih zimskih pnevmatik približno 27.000 prevoženih kilometrov. V tem pogledu je zmagovalka pnevmatika znamke Michelin (tip Alpin 6), ker boste z njo lahko prevozili približno 34.400 kilometrov. Iz povsem drugačnega testa je izdelek znamke Maxxis (tip Premitra Snow WP6), ker boste takšne pnevmatike morali nadomestiti že po približno 21.800 prevoženih kilometrih. Izdelek znamke Maxxis se obnese predvsem ob vožnji po suhi, mokri in zaledeneli površini, ne mara pa snega. V primeru preostalih petih zimskih pnevmatik (Yokohama BluEarth*Winter V906, Barum Polaris 5, Nokian WR Snowproof, General Tire Altimax Winter 3 in GT Radial Winterpro2) pa omenjajo predvsem njihove slabosti ob vožnji po mokrem.

Podobne rezultate je prinesel tudi test 17-palčnih zimskih pnevmatik, kjer smo dobili tri zmagovalne pnevmatike (Dunlop Wintersport 5, Michelin Alpin 6 in Goodyear UltraGrip Performance +). Med izredno pozitivnimi lastnostmi pnevmatike znamke Dunlop omenjajo njeno obnašanje ob vožnji po snegu ter izredno nizek kotalni upor, v tem pogledu ji ni mogla slediti nobena izmed tokrat testiranih pnevmatik. Izdelek znamke Michelin blesti na več področjih (obraba, vožnja po suhem in mokrem), medtem ko je izdelek znamke Goodyear najboljši 'All-rounder'. Zelo blizu tem pnevmatikam je izdelek znamke Kleber (tip Krisalp HP), ker je ta pnevmatika dobila nekoliko slabšo oceno zaradi nekoliko slabših voznih lastnosti po mokrem, medtem ko sta 17-palčni zimski pnevmatiki znamk Bridgestone in Continental dobili podobne ocene kot prej omenjeno 15-palčno sorodstvo. Pri pnevmatikah znamk Nexen (tip Winguard Sport 2) in Vredestein (tip Wintrac Pro) pa grajajo predvsem preveliko obrabo.

Obstajata pa še dve skupini slabše ocenjenih 17-palčnih zimskih pnevmatik. Pri trojčku (ESA-TECAR Supergrip Pro, Sava Eskimo HP2 in Fulda Kristall Control HP 2) grajajo predvsem njihove vozne lastnosti ob vožnji po suhem in mokrem, izdelku znamke Sava očitajo tudi glasnost ob vožnji. Preostalih 5 testiranih zimskih pnevmatik ima različne težave (Firestone Winterhawk 4 (vožnja po suhem), Nokian Snowproof P (vožnja po mokrem in po snegu), Pirelli Winter Sottozero 3 (vožnja po mokrem, suhem in po ledu), Toyo Observe S944 (vožnja po mokrem in po snegu) in Maxxis Premitra Snow WP6 (vožnja po snegu in na ledu)), posledično so v skupni razvrstitvi slabše uvrščene.

Obstajata pa tudi dve 17-palčni zimski pnevmatiki (Goodride Z-507 Zuper Snow in Linglong Green-Max Winter UHP) za vse ljubitelje 'adrenalinske' vožnje. To dokazuje tudi nekaj številk, posredovanih s strani Nemcev. 'Letna' pnevmatika znamke Goodride tudi pod razno ne mara snega, težave ji povzroča že speljevanje na snegu, poleg tega ji ne diši niti vožnja po snegu, da o zaustavljanju na snegu (najslabše ocenjena pnevmatika izmed vseh testiranih pnevmatik …) niti ne govorimo. Posledično je testni voznik na stezi ob primerjavi z ostalimi testiranimi pnevmatikami potreboval 25 dodatnih sekund, da je varno in uspešno odpeljal testni krog po snegu. Iz podobno slabega testa je tudi pnevmatika znamke Linglong. Želite dokaz? Za dokončno ustavljanje (80-0 km/h) vozila ob vožnji po mokri cesti boste s temi pnevmatikami potrebovali 6 dodatnih metrov dolžine, da o hitrosti 100 km/h in ustavljanju s takšno pnevmatiko niti ne razmišljamo. Povedano drugače, ko bo vozilo z dobrimi zimskimi pnevmatikami že obstalo, se vozilo s takšnimi pnevmatikami še vedno premika s hitrostjo 40 km/h …