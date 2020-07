Je potovalni računalnik resnicoljúb ali lažnivec?

Rezultati glede električno gnanih avtomobilov

V današnjem, že pretežno 'digitalnem' času, smo se uporabniki avtomobilov močno navezali na informacije o porabi goriva (energije), ki nam jih posredujejo priljubljeni potovalni računalniki v naših avtomobilih. Se lahko zanesemo na takšne informacije?

Ravno to je zanimalo tudi Nemce, zato so v tokratni raziskavi vzeli pod drobnogled 80 aktualnih modelov avtomobilov, ki so trenutno na voljo nemškim kupcem. Celotni izsledki te raziskave, ki jih najdete v priloženi PDF priponki, so zelo zanimivi in po svoje tudi zelo presenetljivi, ker razkrivajo, da so navedbe vgrajenih potovalnih računalnikov samo relativno točne, ker segajo v razponu od - 13,79 % (pozitivno odstopanje v primeru audija Q2 35 TDI quattro) pa vse do + 24,88 % (negativno odstopanje od izmerjenih podatkov) v primeru električno gnanega Teslinega modela 3 'Long Range'. Na splošno se lahko na točne podatke o povprečni porabi goriva, odnosno električne energije, podane s strani potovalnega računalnika, lahko zanesejo predvsem vozniki plinsko (odstopanje od realnih vrednosti: od - 2,04 % do + 2,5 %) in pa bencinsko gnanih avtomobilov.

Najbolj pozitivno je Nemce presenetil potovalni računalnik iz hibridno gnanega BMW-ja X5 xDrive45e, ker bavarski SUV orjak v resnici porabi (izmerjenih 10,7 litra na 100 km) manj (- 9,35 %) bencinskega goriva od navedenih številk (11,7 litra) iz potovalnega računalnika. Precej manj pozitivno deluje vgrajeni potovalni računalnik v mazdi 3 SKYACTIV-X 2.0 hybrid, ki je največji vgrajeni lažnivec med vsemi testiranimi primerki bencinsko ali pa bencinsko/hibridno gnanih vozil, ker prikazuje za 3,13 % nižjo povprečno porabo kot je v resnici. Vendar je treba ob tem poudariti, da se da dobro živeti (povprečna poraba (potovalni računalnik / realnost): 6,2 / 6,4 litra na 100 km) tudi s takšnim, majhnim odstopanjem od realnih številk. Nekoliko višji razkorak med navedbami 'umetne inteligence' in pa realnosti najdemo pri dizelsko gnanih avtomobilih.

V tem pogledu je resnični zmagovalec audi Q2 35 TDI quattro, ker v realnosti na vsakih 100 prevoženih kilometrov porabi občutno manj (5,8 litra, - 13,79 %) od navedenih številk (6,6 litra) s strani vgrajenega potovalnega računalnika. Te sreče ne bodo deležni lastniki ssangyonga z oznako korando 1.6 E-XDI, ker jim bo vgrajeni potovalni računalnik vedno prodajal pravljice o samo 6,6, povprečno porabljenih (na 100 km) litrih dizelskega goriva. Realnost je malo drugačna (+ 5,71 %), in tudi v tem primeru sprejemljiva (realna povprečna poraba (l/100 km): 7). Za potrošnike, ljubitelje in morebitne kupce striktno električno gnanih avtomobilov pa rezultati te raziskave ne bodo prav nič navdušujoči, ker so Nemci s to raziskavo razkrili nov 'nateg' kupcev (proizvajalci vam ob nakupu električnega avtomobila pozabijo omeniti izgubo električne energije, ki nastane med polnjenjem akumulatorjev med vožnjo …) s strani avtomobilske industrije, ki je kriv za občutno negativno odstopanje (od + 9,94 % do + 24.88 %) od številk o porabi električne energije med vožnjo, pridobljenih s strani potovalnega računalnika.

Najmanj škodljivo laž glede povprečne porabe električne energije v njihovem modelu so si tokrat privoščili Južnokorejci, točneje pri znamki KIA (model e-Niro (64 kWh)), ker v tem primeru govorimo samo o nekoliko povišani povprečni porabi (+ 9,94 %) električne energije, ki znaša 18,1 kWh na 100 km. Vgrajeni potovalni računalnik omenja samo 16,3 kWh porabljene energije. Tokratni poraženec te raziskave je ameriški 4-kolesni 'lažnivi kljukec' (tesla model 3 long range), kjer vas vgrajeni potovalni računalnik prepričuje, da ste za 100 prevoženih kilometrov 'pokurili' samo 15,7 kWh električne energije. V resnici ste ob tem porabili za 20,9 kWh energije.

Sklepna nemška ugotovitev je, da se lahko na točne informacije s strani potovalnega računalnika lahko zanesete samo pri petindvajsetih izmed skupno osemdesetih testiranih primerkov avtomobilov …