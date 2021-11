Kako daleč lahko pridete z električno 'SUV kravo'?

Mercedes EQC 400 4MATIC BMW iX3 Polestar 2 LR Jaguar I Pace EV400 S

Pred slabim tednom dni se je na YouTube kanalu pojavil zanimiv video prispevek nemškega bloga družbe nextmove, ker so Nemci pred kratkim testirali 5 aktualnih modnih predstavnikov električno gnanih SUV modelov petih različnih proizvajalcev. Rezultati tega primerjalnega testa so zelo zanimivi, še najbolj pa vas bo morda začudila izbira zmagovalca.

Najprej pa je potrebno pojasniti poreklo ljudi, ki so odločali o zmagovalcih in poražencih tega primerjalnega testa, ker so ga izpeljali ljudje iz družbe nextmove (blagovna znamka krovnega podjetja CYX mobile KG), ki so po poslovni plati močno navezani na znamko Tesla, ker že od leta 2016 delujejo kot uradni 'rent-a-car' te znamke. Zato vas ne sme začuditi informacija o tem, da ti ljudje favorizirajo model kot je Teslin model Y, sicer avtomobil, ki ga je vplivna ameriška organizacija za zaščito potrošnikov (Consumer Report) pred kratkim uvrstila na sramotno (sedemindvajseto) mesto najmanj zanesljivih električno gnanih SUV avtomobilov. V pogledu zanesljivosti delovanja sta od tega avtomobila slabša samo še izdelka znamk Chrysler (model pacifica) in Subaru (model ascent) …

Tokratne nemške 'dirke slonov' so Nemci izvedli na testnem poligonu znamke Porsche ter na avtocestah v bližini Leipziga, in to ob sodelovanju petih, odlično rejenih električnih 'SUV (odnosno oblikovnih križancev) cestnih lokomotiv' (škoda enyaq iV80, mercedes-benz EQC 400, BMW iX3, polestar 2 LR in jaguar i pace EV400 S). Ob tem so te električno gnane avtomobile gnali s čimbolj konstantno teoretično hitrostjo (130 km/h), ki pa je v praksi, zaradi nepredvidenih pospeševanj in zaviranj, padla na bolj realnih povprečnih 110 km/h. Testiranje so izvedli v temperaturnem območju osmih stopinj Celzija. Pri vožnji so uporabljali samo dva možna načina vožnje (normalna vožnja brez preveč agresivno izvedenih pospeševanj in zaviranja) ter opcijo komfort (temperatura zraka v potniški kabini je bila nastavljena na prijetnih 20 stopinj Celzija)). Vklop ogrevanja volanskega obroča in sedežev so ob tem prepustili izbiri voznikov …

Škoda enyaq iV80

Masa vozila: 2075 kg

Neto kapaciteta vgrajenih akumulatorjev: 77 kWh

WLTP doseg: približno 500 kilometrov

Pogonska moč in pogon: 150 kW /zadnji pogon

Premer uporabljenih testnih pnevmatik: 21-palčne letne pnevmatike

Največja hitrost: 160 km/h

Nemška prodajna cena testiranega primerka: približno 44.000 evrov

Po podatkih potovalnega računalnika po ta škoda na vsakih 100 prevoženih kilometrov popila 23,1 kWh električne energije, posledično je najlažji udeleženec tega testa istočasno tudi zmagovalec tega primerjalnega testa, ker so Nemci s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozili približno 333 avtocestnih kilometrov s povprečno hitrostjo 110 km/h. Obljuba znamke Škoda glede avtonomije je pri tem avtomobilu izpolnjena samo 66-odstotno, je pa enyaq dobrohoten so lastnikove denarnice ob obisku katere izmed polnilnic družbe IONITY, ker bo za vsak prevožen kilometer plačal samo 8 centov (podobno kot lastnike tesle Y …)

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC

Masa vozila: 2495 kg

Neto kapaciteta vgrajenih akumulatorjev: 80 kWh

WLTP doseg: približno 400 kilometrov

Pogonska moč in pogon: 300 kW /4x4

Premer uporabljenih testnih pnevmatik: 19-palčne zimske pnevmatike

Največja hitrost: 180 km/h

Nemška prodajna cena testiranega primerka: približno 66.000 evrov

Najtežji tokrat testirani kandidat si je na testu na vsakih 100 prevoženih kilometrov postregel s 27,4 kWh električne energije, zato si je prislužil prav nič častni naziv najbolj 'žejne' električno gnane 'SUV krave', posledično se s takšnim električnim avtomobilom po avtocesti ne boste pripeljali prav daleč (292 kilometrov). Za vsak električno prevožen kilometer boste v tem primeru odšteli 11 centov. V prid znamke Mercedes-Benz govori samo informacija, da so ob danih marketinških obljubah glede avtonomije bolj dosledni kot Čehi in Bavarci, ker so poskrbeli za 73-odstotno izpolnitev obljub.

BMW iX3

Masa vozila: 2260 kg

Neto kapaciteta vgrajenih akumulatorjev: 74 kWh

WLTP doseg: približno 450 kilometrov

Pogonska moč in pogon: 210 kW / zadnji pogon

Premer uporabljenih testnih pnevmatik: 19-palčne zimske pnevmatike

Največja hitrost: 180 km/h

Nemška prodajna cena testiranega primerka: približno 66.300 evrov

Tudi bavarska električna 'Lokomotive München' se bo vozniku prvenstveno oddolžila z večjo porabo električne energije, ker se po 'skromnosti' glede varčevanja z električno energijo obnaša podobno (porabljenih 26 kWh električne energije) kot prej omenjena električna 'Lokomotive Stuttgart' znamke Mercedes-Benz. Slabša kot pri znamki Mercedes-Benz pa je bavarska obljuba o akcijskem dosegu, ki je pri znamki BMW samo 63-odstotna. Z znamko Mercedes Benz si znamka BMW deli tudi strošek nakupa pogonske električne energije, ker je enak (11 centov za vsak kilometer vožnje). Povedali so tudi to, da boste s tem BMW-jem lahko dosegli WTLP akcijski radij ob vožnji po avtocesti, vendar ob tem definitivno ne boste najhitrejši (povprečna hitrost: 90 km/h). Podobno pa seveda velja za vse električno gnane avtomobile (splošno sprejeta modrost je, da znaša idealna potovalna hitrost za takšna vozila od 90 do 110 km/h).

Polestar 2 LR

Masa vozila: 2248 kg

Neto kapaciteta vgrajenih akumulatorjev: 75 kWh

WLTP doseg: približno 470 kilometrov

Pogonska moč in pogon: 300 kW / 4x4

Premer uporabljenih testnih pnevmatik: 19-palčne letne pnevmatike

Največja hitrost: 205 km/h

Nemška prodajna cena testiranega primerka: približno 51.500 evrov

Poraba predstavnika kitajsko-švedskih 'SUV električarjev' znaša 23,4 kWh na vsakih 100 prevoženih kilometrov. Ob upoštevanju večje mase, 4x4 pogona in občutno večje pogonske moči tega avtomobila kot pri škodi enyaq se je polestar 2 LR odnesel odlično, ker se je v pogledu realne avtonomije odrezal malenkostno slabše (prevoženih 321 kilometrov pri povprečni hitrosti 110 km/h) kot zmagovalna škoda. Skrivnost uspeha znamke Polestar je enostavna, ker je ta avtomobil v bistvu samo oblikovni križanec, ne pa visok in čokat SUV z aerodinamiko 'garderobne omare', vendar bo to imelo tudi svojo ceno (manjša prostornost potniške kabine). Kitajsko-švedski izdelek se lahko pohvali tudi s solidno (glede na okoliščine in 4-kolesno družbo na testu …) kredibilnostjo glede obljub o akcijskem dosegu, ki so dosežene 68-odstotno.

Jaguar i pace EV400 S

Masa vozila: 2280 kg

Neto kapaciteta vgrajenih akumulatorjev: 85 kWh

WLTP doseg: približno 470 kilometrov

Pogonska moč in pogon: 294 kW / 4x4

Premer uporabljenih testnih pnevmatik: 18-palčne zimske pnevmatike

Največja hitrost: 200 km/h

Nemška prodajna cena testiranega primerka: približno 77.300 evrov

Najdražji in najbolj eleganten kandidat na tem primerjalnem testu je v Nemčiji prava prodajna uspešnica, čeprav se po potratnosti glede ravnanja z električno energijo (porabljenih 27,3 kWh električne energije na vsakih 100 kilometrov) uvršča v družbo podobno potratnega tokrat testiranega izdelka znamke Mercedes-Benz. Temu primerna je tudi količina (310) realno prevoženih kilometrov na tem testu. Obljuba znamke Jaguar glede možne avtonomije s samo enim polnjenjem akumulatorjev je tudi pri tem avtomobilu izpolnjena samo 66-odstotno, podobno kot pri znamki Škoda. Ima pa vožnja z vozilom aristokratske znamke slab vpliv na vašo denarnico, ker se jaguar lahko pohvali z najdražjim kilometrom (14 centov na vsak prevoženi kilometer) ob plačilu potrebne pogonske energije.