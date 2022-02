Kako se v realnih zimskih okoliščinah znajdejo 'električarji'?

Strokovnjaki krovnega norveškega avtomobilskega kluba NAF (Norges Automobil-Forbunb) so v teh dneh objavili zanimive izsledke primerjalnega zimskega testa, izvedenega v realnih okoliščinah. Najbolj presenetljiv pa je izbor končnega zmagovalca na tem testu …

Nizke temperature ozračja niso ravno najboljši zaveznik striktno električno gnanih avtomobilov, ker lahko poskrbijo za občuten upad (- 30 odstotkov) avtonomije s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev, vendar je tokratni vzporedni test pokazal, da obstajajo tudi električni avtomobili, ki jim mraz ne more več priti tako močno do živega, ker lahko v povprečju povzroči samo še 10 odstotni upad avtonomije. To testiranje 31. aktualnih serijskih modelov električnih avtomobilov so Norvežani izvedli v temperaturnem območju ozračja, ki je segalo od -10 do 0 stopinj Celzija. Ob tem so morali striktno električno gnani testni kandidati premagati tudi 1000 metrov višinske razlike. Norveški testni vozniki ob tem niso ravno najbolj trpeli, ker so testiranja izvajali s prižganim kabinskim gretjem, nastavljenim na razumno (v interesu podaljšanja dosega …) temperaturo, je pa res, da so celotna testiranja opravili samo ob uporabi 'eko' modusa (način vožnje). Poleg tega niso podali informacij glede vklopa ostalih možnih porabnikov električne energije, so pa povedali, da pri testiranih vozilih pred začetkom testov niso poskrbeli za predgretje potniških kabin.

Na koncu so razglasili absolutnega zmagovalca v obliki SUV izdelka kitajske znamke BYD (model tang), medtem ko so grajali podobni izdelek znamke Škoda (enyaq iV80), ker je testiranje tega SUV modela v realnih zimskih okoliščinah razkrilo kar 31,83 odstotno odstopanje od uradnih WLTP navedb proizvajalca vozila. Nekoliko bolje jo je pri ocenjevanju odnesla 4x4 različica (iV80 X) modela enyaq, ker znaša njeno odstopanje od uradnih navedb samo 15,5 odstotka. Pri izdelku znamke BYD je to odstopanje samo 11 odstotno (obljubljenih 400, realiziranih 356 kilometrov), podobno dobro (samo 11,05 odstotno odstopanje) so ocenili tudi izdelek znamke Tesla (model Y LR 'Dual Motor') in pa izdelek (taycan 4 cross turismo) znamke Porsche (11,84 odstotno odstopanje). Primerjalni test je razkril tudi vozila z največjo avtonomijo v zimskih mesecih. Za 'eskime' je najbolj primerna tesla model 3 LR 'Dual Motor', ker bodo lahko s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozili 521 kilometrov (93 km (-15,15 %) manj od obljubljenega dosega). Podobno daleč jih bosta pripeljala tudi dva nemška izdelka (mercedes-benz EQS 580 '4Matic' (513 kilometrov / - 20,47 %) in pa BMW iX x-drive 50 (503 kilometre / -14,89 )).

Na koncu testiranj so ugotovili tudi zanimivost glede električnih avtomobilov, ki so zasnovani na enaki tehnološki platformi, ker vam enaka tehnološka platforma ne more samodejno zagotoviti enakih zmogljivosti in akcijskega dosega. Lep primer tega je koncern Volkswagen. Norvežani pravijo, da sta avtomobila kot sta volkswagen ID4 GTX in audi e-tron Q4 50 'Quattro' nekoliko slabša (bolj potratna …) ob ravnanju s pogonsko energijo, ker znaša njuno odstopanje od uradnih obljub o akcijskem dosegu točno -24 odstotkov, medtem ko je pri njunem sorodstvu (volkswagen ID3 'Pro S') samo -20 odstotno. Še bolje jo bodo v pogledu izgube avtonomije odnesli lastniki volkswagna ID4 'Pro', ker znaša samo -14,41 odstotka. Norvežani pravijo, da sta za to krivi dve stvari. Kot prvo omenjajo različne pristope proizvajalcev glede delovanja vgrajenih akumulatorjev, drug razlog predstavlja posledico oblike avtomobila in posledično tudi velikosti (prostornosti) potniške kabine. Manjša potniška kabina sicer zmanjšuje praktičnost vozila, vendar ima manjši volumen potniške kabine blagohoten vpliv na delovanje kabinskega ogrevanja, ker se manjša potniška kabina pač hitreje ogreje, posledično se s tem poveča možna avtonomija …