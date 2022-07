Kakšen je najboljši nosilec za prevoz dvokoles?

Nemci se tokrat niso ubadali s tem, katera znamka izdeluje najboljše nosilce za prevoz dvokoles, odnosno biciklov, temveč jih je zanimalo predvsem to, kakšna zasnova nosilcev se obnese najbolje v več pogledih, ker obstajajo trije tipi nosilcev koles (strešni prtljažnik, nosilec koles na vlečni kljuki in nosilec, ki je pri kombilimuzinah, kombikupejih, SUV vozilih, oblikovnih križancih in karavanih nameščen na tretja ali peta vrata).

Strokovnjake kluba ADAC je ob tem zanimala praktičnost (priročnost ob nameščanju ali odstranjevanju nosilca ter uporabna nosilnost), varnost (obnašanje nosilca ob nenadnem močnem zaviranju, čelnem trčenju ali hitri spremembi smeri vožnje) ter seveda ekonomija (povprečna poraba goriva), ker so moderni avtomobili izredno občutljivi na 'motnje' v aerodinamiki, ki jih med vožnjo povzročijo nameščeni strešni kovčki ali bicikli. Kot testno vozilo so tokrat uporabili enega izmed priljubljenih 'asfaltnih terencev' znamke Volkswagen (model tiguan). Čeprav so bili Nemci na koncu tega testa dokaj zadovoljni z rezultati vseh treh možnih načinov transportiranja koles, so enemu izmed takšnih sistemov (nosilec za kolesa, ki je pritrjen na prtljažnih vratih) podelili samo oceno 'befriedigend' (zadovoljujoče), medtem ko so največ podpore (ocena 'gut' (dobro)) namenili sistemu, ki ga uporabnik natakne na predhodno pritrjeno vlečno kljuko na zadku.

Predvsem zaradi najboljše praktičnosti, ker lahko takšen nosilec koles na vzvratno kljuko namesti ali odstrani en sam človek, poleg tega avtomobil ob tem ne izgubi prvotnih voznih lastnosti, ker so se nameščena kolesa (par električnih koles z maso v območju od 45 do 50 kg) na zadku med hitrim vijuganjem in ob nenadnem zaviranju obnašala vzorno. Podobno velja tudi za izvedeno simulacijo čelnega trčenja z nenadnim in silovitim pojemkom (30 - 0 km/h) potovalne hitrosti, ker sta oba bicikla na zadku po končanem testu ostala na nosilcu, čeprav sta ob tem vseeno rahlo poškodovala pločevino in steklo prtljažnih vrat, ker je popustil eden izmed nosilcev koles na nataknjenem nosilcu na vlečni kljuki. Če ste si ob nakupu takšnega nosilca morda omislili model s preklopom, ki uporabniku omogoči, da za 90 stopinj nagne par nameščenih koles, potem ob tem ne izgubite dostopa do prtljažnika. Takšen sistem pa blesti tudi v pogledu ekonomije, ker si boste ob prevozu biciklov samo rahlo (3,5 % pri 100 km/h, odnosno 6,3 % pri 130 km/h) privzdignili povprečno porabo pogonskega goriva.

Dokaj solidno (ocena 'gut' (dobro)) so Nemci ocenili tudi filozofijo transporta dvokoles na strešnih nosilcih, vendar boste ob tem morda obžalovali vašo odločitev glede nakupa takšnega sistema za prevoz koles, ker se ta zasnova ni obnesla najbolje (eden izmed standardnih nosilcev se je ob tem zlomil …) ob simulaciji čelnega trčenja pri samo 30 km/h, posledično je eno izmed električnih koles poletelo s strehe. Problematično pa je tudi nameščanje ali pa odstranjevanje dveh električnih koles, ker sta za to opravilo vedno potrebna dva človeka. Tudi ekonomija se vam bo občutno poslabšala (pri testnem dizelsko gnanem tiguanu govorimo o približno 2,5 dodatno porabljenih litrih pri 130 km/h …), ker so Nemci glede tega zelo jasni. Pri hitrosti 100 km/h bo vaš tiguan zaradi dveh nameščenih 'reševalnih čolnov' na strehi hitro postal veliko bolj 'žejen' (dvig povprečne porabe goriva: + 24,6 %), sploh pa v primeru, ko bi radi na vsak način vozili s 130 km/h (+ 34,2 %). Na podoben način si boste dvignili povprečno porabo v primeru, ko se boste odločili za nakup tretje opcije (nosilec koles, ki je nameščen na prtljažnih vratih). V tem primeru vam bo tiguan v povprečju popil samo 22 odstotkov več goriva (pri hitrosti 100 km/h), za veselje zaposlenih na bencinskih servisih pa pove podatek, da vam bo takšen transport biciklov pri 130 km/h povečal povprečno porabo goriva za skoraj že neverjetnih 44,3 odstotka.

Ta s strani Nemcev najslabše ocenjena možnost transporta koles se zelo slabo obnese ob simulaciji čelnega trka s 30 km/h, ker bodo v tem primeru dobro poškodovana kolesa, ker bodo ob nenadnem pojemku hitrosti najprej poškodovala vrata prtljažnika in njihovo steklo, kasneje bodo ta kolesa doživela še zelo verjetni in prav nič nežen stik z vozno podlago za avtomobilom, zato bo bera poškodb koles in vozila v tem primeru najbolj 'bogata'.