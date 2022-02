Katastrofalna ocena za teslo S

Pred kratkim so pri nemškem združenju TÜV (Technischer Überwachungsverein) prvič izdali poročilo glede ugotovljenih okvar pri nekaterih električnih avtomobilih ob izvedenih tehničnih pregledih tri do štiri leta starih vozil. Tokrat so Nemci pod drobnogled vzeli samo 4 najbolj priljubljene 'električarje'.

Proizvajalci striktno električno gnanih avtomobilov nam pridno prodajajo pravljico glede tega, da je vzdrževanje takšnih avtomobilov cenejše od vzdrževanja klasično (fosilno) gnanih avtomobilov, ker električni avtomobili pač nimajo vgrajenih nekaterih sestavnih komponent, ki pri klasično gnanih avtomobilih potrebujejo redno vzdrževanje. S to trditvijo se žal ne moremo popolnoma strinjati, to pa dokazuje tudi TÜV statistika, ki pravi, da so tudi električni avtomobili zelo dovzetni za nastanek okvar, predvsem pri podvozju in zunanjih svetilih, poglavje zase pa so zavore, ki so po njihovem dejansko 'Ahilova peta' vseh striktno električno gnanih avtomobilov.

Predvsem zaradi medijsko opevane rekuperacije električne energije, ki je pri nekaterih modelih tako močna, da voznik med vožnjo dejansko ne čuti potrebe po uporabi klasičnih zavor, posledično pa te zavore pričnejo rjaveti, s tem pa se poslabšuje njihov zavorni učinek. Med razlogi, ki pripeljejo do možnih okvar podvozja pri električnih vozilih, pa omenjajo predvsem preveliko maso (posledica otovarjanja z razno modno komfortno 'kramo' in močnejšimi (v pogledu razpoložljive kapacitete) paketi akumulatorjev) takšnih vozil, ki ima na koncu dejansko poguben učinek na vzdržljivost in delovanje njihovega vzmetenja. Nemci so se tokrat posvetili samo štirim, trenutno najbolj priljubljenim (med nemškimi kupci) električnim avtomobilom.

Tako so pod drobnogled vzeli največ 3 leta stare primerke modelov kot so smart EQ (1645 pregledanih primerkov), renault zoe (1939), BMW i3 (1142) in tesla model S (812), ki so se na tehničnih pregledih pojavili v obdobju od julija leta 2020 pa vse do lanskega junija. Ob tem so ugotovili, da imajo lastniki malega smarta EQ najmanj težav na enkrat letno izvedenih tehničnih pregledih, ker je na takšnem pregledu pogrnilo samo 3,5 odstotka pregledanih smartov. Lahko lastniki takšnih smartov zaradi tako ugodne ocene pričnejo po tleh 'delati lužice' (izpust seča …) zaradi čiste sreče? Ne, ker jih ta ocena uvršča v družbo najbolje ocenjenih, največ 5 let starih klasično gnanih avtomobilov s povprečno oceno od 2,1 do 4,6 odstotkov, medtem ko imajo najbolje ocenjeni, največ tri leta stari klasično gnani avtomobili še boljšo oceno (od 1,5 do 2,5 %).

Drugo mesto so Nemci namenili kompaktnemu BMW-ju i3, predvsem zaradi težav z zunanjimi svetili in zavorami, posledično je nekonvencionalno oblikovani i3 po treh letih življenja prejel podobno oceno (4,7 odstotka vseh pregledanih vozil tega tipa je pogrnilo na tehničnem pregledu) kot prej omenjeni največ 5 let stari klasično gnani avtomobili. Še nekoliko slabšo oceno (5,7 %) so Nemci namenili kompaktnemu renaultu zoe, ker se tudi pri njem pojavljajo okvare pri zunanjih svetilih. Ker pa zoe nima tako močno izražene rekuperacije električne energije kot nekoliko lažji (masa avtomobila: 1400 kg (približno)) BMW i3, pri renaultu ne odpovedujejo zavore, ima pa zoe zaradi prevelike mase (približno 1500 kg) težave z vzdržljivostjo podvozja (sploh različice z večjim paketom akumulatorjev z maso v območju 1600 kg …).

Kot resnično katastrofo na kolesih pa omenjajo največ 3 leta staro teslo S, ker gre v tem primeru za avtomobil z zelo visoko prodajno ceno (približno 100.000 evrov), ki na tehničnem pregledu pogrne tako pogosto (10,7 %) kot največ 9 let stari in občutno cenejši ter najbolj zanesljivi klasično gnani avtomobili z ocenami od 7,7 do 11,9 odstotka. To v praksi pomeni, da na tehničnem pregledu pogrne vsaka deseta pregledana tesla S, ki ima na tehničnih pregledih predvsem težave z delovanjem zunanjih svetil in vzdržljivostjo podvozja. Za to je zaslužna ogromna masa (približno 2,2 tone, samo vgrajeni sklop akumulatorjev ima približno 700 kg …). Če k temu prištejete še vse ostale težave modelov te medijsko opevane znamke (slaba kvaliteta izdelave, rjavenje karoserij, težave z elektroniko in programsko opremo) potem se človek res vpraša, zakaj bi si sploh kupil avtomobil te dejansko precenjene znamke …