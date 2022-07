Konec skrivalnic?

Strokovnjaki v podjetju Mahle so v teh dneh razkrili novo 'orožje' v boju proti neinformiranosti kupcev rabljenih električnih avtomobilov, ker lahko njihova programska oprema sedaj dejansko 'prečita' stanje vgrajenih akumulatorjev.

Čeprav večina proizvajalcev avtomobilov v zadnjem času ne dosega najboljših poslovnih rezultatov, obstajajo tudi njihovi dobavitelji, ki se nad razmerami nimajo kaj pritoževati. Eno izmed takšnih podjetij je tudi Mahle, ker so ob primerjavi poslovnih rezultatov v letih 2020 in 2021 ugotovili, da so leta 2021 ustvarili 18,5 odstotka večji obseg prodaje njihovih izdelkov. Ob tem se je najbolj razcvetela podružnica Mahle Aftermarket, kjer nastaja različna oprema za servisne delavnice, ker je tempo razvoja avtomobilskih komponent izredno hiter, posledično vam v določenih servisnih delavnicah niso vedno sposobni prikazati pravega stanja vašega vozila. Lep primer tega so rabljeni električni avtomobili, moderne 'Pandorine skrinjice' na kolesih, ker trgovci z rabljenimi avtomobili in potencialni kupci do sedaj niso imeli velikega vpogleda glede stanja vgrajenih akumulatorjev, ki so v vozilih tega tipa bistvenega pomena, temu primerna je tudi njihova vrednost, ki lahko doseže tudi dve tretjini vrednosti novega vozila …

Sedaj so Nemci predstavili naslednjo evolucijsko stopnjo njihove obstoječe BatteryPRO / TechPRO 'E-Scan' naprave, ki bo kupcem na voljo proti koncu letošnjega leta. Po novem bo takšna naprava ob uporabi funkcije 'E-Scan' nadgrajena s parom dodatnih 'E-Health' in 'E-Care' naprav. S približno 10 minut dolgim priklopom (preko polnilnega kabla) naprave 'E-Health' na vgrajene rabljene akumulatorje bo naprava pridobila potrebne podatke in jih takoj posredovala v 'oblak', kjer bodo pridobljene informacije primerjali z vnaprej ustvarjeno bazo podatkov identičnega tipa akumulatorjev. Istočasno bo ta naprava sposobna tudi 'vedeževanja', ker bo napovedala predvideno življenjsko dobo vgrajenih akumulatorjev v električno gnanem 'objektu poželenja'. To napravo že približno 6 mesecev testira več različnih organizacij (med njimi je tudi TÜV Nord Mobilität), v kratkem naj bi s podobno opremo oskrbeli tudi servisne delavnice za popravilo električnih tovornjakov in avtobusov.

Istočasno so Nemci pokazali še tretjo napravo v tej verigi. Naprava 'E-Care' je zanimiva že zaradi tega, ker nam neresni novinarji ob navezi z marketingom ob morebitnem interesu za nakup električnega avtomobila zamolčijo informacijo o tem, da bo potrebno pri električnem avtomobilu v rednih servisnih intervalih preveriti tudi stanje hladilne tekočine, ki hladi vgrajene akumulatorje. Se pravi da je že legendarno geslo (»brez vzdrževanja«) v primeru električnih avtomobilov čista laž, ker nam podporniki takšnih vozil radi prodajajo pravljice o tem, da električni avtomobili skorajda ne poznajo vzdrževanja (za razliko od fosilno gnanega sorodstva …). Nemci so ob predstavitvi povedali tudi to, da naprava ob tem zaobide avtomobilsko elektroniko, ker ni priklopljena na običajno 'OBD' mesto, ker nekateri proizvajalci električnih avtomobilov enostavno ne želijo deliti vseh podatkov s servisnimi delavnicami. Trenutno lahko BatteryPRO / TechPRO 'E-Scan' ob navezi z omenjenim parom naprav obdela od 85 do 90 odstotkov modelov električnih vozil, ki so trenutno registrirani v Evropi. Po navedbi podjetja Mahle so njihove nove naprave za diagnostiko akumulatorjev pionirske …