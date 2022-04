Lahko močnejše električno kolo nadomesti moped?

Najslabše ocenjen kandidat: Klever X-Speed Swiss

Na to vprašanje so pred kratkim skušali odgovoriti strokovnjaki švicarskega kluba TCS (Touring Club Suisse), ki so ob tem testirali devet primerkov tako imenovanih 'S-Pedelec' koles. Končna švicarska ugotovitev je, da močnejše električno kolo lahko nadomesti klasični moped, vendar vse skupaj ni ravno poceni.

Zakaj so tokratni test izvedli Švicarji in ne Nemci (ADAC)? Predvsem zaradi razlike v zakonodaji. V Nemčiji ima 'S-Pedelec' ('Schnell-Pedelec', odnosno 'Speedy-Pedelec') uradno status mopeda, posledično ga ne smete uporabljati na kolesarskih stezah (obvezno je tudi zavarovanje in registracija ter nošenje kolesarske čelade …), medtem ko vožnja s takšnim električnim kolesom v Švici lahko poteka skoraj brez omejitev, ker je takšno kolo uvrščeno v kategorijo klasičnih biciklov. Zato se je leta 2020 za nakup hitrega električnega kolesa, ki lahko doseže hitrost od 40 do 45 km/h, odločilo samo 9800 (približno) nemških kupcev, v istem letu so Švicarji kupili več kot 25.000 takšnih električnih koles, ker so zelo primerna za vsakodnevne opravke, čeprav so švicarski strokovnjaki ob tem mnenja, da je trenutna avtonomija takšnih električnih koles s samo enim polnjenjem akumulatorjev še vedno premajhna. V primeru devetih tokrat testiranih koles so ob tem omenili akcijske radije v razponu od 38 do 54 kilometrov.

Dobra novica za vse potencialne kupce in uporabnike takšnih koles je, da Švicarji na testu niso našli veliko pomanjkljivosti pri devetih testnih kandidatih, zato je kar osem izmed vseh testiranih koles na koncu prejelo najboljšo možno oceno 'sehr empfehlenswert' (zelo priporočljivo), nekoliko slabšo oceno 'empfehlenswert' (priporočljivo) je prejel samo izdelek znamke Klever (model X-Speed Swiss, nemška prodajna cena: 5.999 evrov …). To je tudi edini tokrat testirani predstavnik 'S-Pedelec' električnih koles z zadnjim pogonom (pri vseh ostalih testiranih kolesih omenjajo sredinski pogon). Prednost zadnjega pogona je vidna predvsem ob pospeševanju po ravnini, kjer je izdelek znamke Klever zelo hitro dosegel končno hitrost 45 km/h. Večina testiranih koles s sredinskim pogonom je dosegla največ 42 km/h. So pa takšna kolesa v prednosti ob vožnji v klanec, kjer se sredinski pogon obnese bolje kot zadnji pogon. Zelo pomembna pri močnih in posledično hitrih električnih kolesih je tudi vgrajena svetilna oprema, sploh ob nočnih vožnjah, zato imajo najbolje opremljena 'S-Pedelec' kolesa dobre prednje reflektorje z možnostjo preklopa med kratkim in dolgim snopom osvetlitve, poleg tega imajo dobro opremljena kolesa te vrste tudi zadnjo luč z integrirano funkcijo zavorne luči.

Kupci in uporabniki takšnih koles se morajo zavedati tudi tega, da je poraba v akumulatorjih shranjene električne energije pri 'S-Pedelec' kolesih skoraj še enkrat višja kot pri običajnih električnih kolesih, ki lahko 'drvijo' s približno 20 km/h, sploh v primerih ko voznik 'S-Pedelec' kolesa pogosto in močno zavira ali pa močno pospešuje. Seveda pa lahko na akcijski doseg takšnega kolesa vplivajo tudi drugi faktorji (masa voznika, frekvenca poganjanja pedal, konfiguracija (višinska razlika) vozne trase, temperatura ozračja in različno visoko trenje pnevmatik, ki je odvisno od vozne podlage …). Na koncu so Švicarji tudi pojasnili nekoliko slabšo oceno izdelka znamke Klever. Po njihovem mnenju se njegov električni pogonski sklop na želje voznika odzove prepozno in ima preveliko vztrajnost (se prepozno izklopi). Poleg tega jih moti nerodna (neintegrirana …) vgradnja akumulatorjev, ki otežuje njihovo odstranitev ob morebitnem polnjenju akumulatorjev. Grajajo pa tudi premalo izraženo podporo vgrajenega elektromotorja in slabo preračunana prestavna razmerja ob morebitni vožnji v klanec.

Podali pa so tudi nekaj koristnih nasvetov za kupce. Ob nakupu takšnega kolesa mora morebitni kupec obvezno opraviti testno vožnjo, vendar brez delovanja električne podpore vrtenja pedal, v nasprotnem primeru aktivirani električni pogonski sklop tako navduši potencialnega kupca, da mu zamegli presojo. Takšna kolesa so najbolj primerna za vožnje, ki niso daljše od dvajsetih kilometrov, v slučaju daljših voženj mora uporabnik poskrbeti, da ima s seboj rezervni (po možnosti napolnjen …) akumulator. Drugo možnost predstavlja manjša želja po uporabi električne podpore. Z maksimalno možno podporo električnega motorja se ne boste peljali daleč. Ob nakupu 'S-Pedelec' kolesa bodite zelo pozorni na enostavnost odstranitve, odnosno menjave akumulatorja. Bolj ko je enostavna, manj težav boste imeli s polnjenjem. Na koncu velja omeniti tudi to, da takšno kolo ni ravno najbolj primerno za nošnjo v slučaju okvare ali praznega akumulatorja, ker ni ravno najlažje. Na tem testu so imeli predstavnike z maso v območju od 26 do 31 kilogramov …