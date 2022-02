Latvijski 'triatlonec'

Iz Latvije prihaja novica o ultimativnem 'crossover' vozilu, ki ga je ustvaril Aigars Lauzis, sicer navdušeni kolesar in svetovni popotnik, znan predvsem po tem, da je leta 2017 s 'touring' biciklom po štirih letih potovanja prevozil približno 30.000 kilometrov dolgo razdaljo med mestoma London in Tokio.

Na tem epskem potovanju je mladi Latvijec že kmalu ugotovil, da običajni bicikel ni ravno najbolj primerno transportno sredstvo za premagovanje ogromnih razdalj, predvsem zaradi tega, ker z njim ni mogel svobodno prečkati globokih vodnih ovir, poleg tega je ob tem pogrešal tudi odsotnost primernega bivališča ob postankih na poti. Zato se je že leta 2017 pričel ukvarjati z idejo o rahlo bizarnem 'oblikovnem križancu', ker je v enem vozilu združil tri različne filozofije. Tako se je že leta 2019 pojavil prvi vozni prototip tega nenavadnega, vendar zelo ekološko usmerjenega 3-kolesnika, ki uradno spada v kategorijo električnih mopedov (L2e), čeprav se lahko hitro spremeni v plavajoči 'avtodom' za dve osebi.

Za samodejno premikanje te kompaktne 3-kolesne 'plavajoče rikše' (dolžina: 390 cm, širina: 145 cm, višina: 172 cm, masa brez potnikov in prtljage: približno 200 kg), ki lahko na svojem 'krovu' sprejme približno 200 kilogramov 'živega' (2 odrasla človeka + manjši 4-nožni ljubljenček) in 'neživega' (prtljaga in živež) tovora, bo v prvi vrsti zadolžen upravljalec vozila, ki se bo ob tem moral zanesti na moč njegovih nožnih mišic, čeprav Latvijci v to čudno vozilo serijsko vgradijo tudi električni motor, ki mu lahko zagotovi 1500 vatov pogonske moči, zadostnih za največ 50 kilometrov avtonomije, seveda ob predpostavki, da istočasno delujeta oba pogona (nožni in električni). Par lenuhov, ki bi se rada ob tem zanesla samo na delovanje električnega pogonskega sklopa, bo z enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev prevozil samo 20 kilometrov, in to z največjo hitrostjo 25 km/h.

Latvijci pravijo, da je transformacija vozila v plovilo, ki je uporabno samo na rekah in jezerih, lahko izvedena v približno petih minutah. Ob tem mora 'kapitan' premakniti del nadgradnje, dvigniti vsa tri kolesa, dodati in napihniti dodatne bočne plovce in 'potopiti' vgrajeni električni pogonski sklop. V primeru težav (odpoved električnega pogona) ima to plovilo vgrajeno tudi 'varnostno opremo' v obliki dveh vesel, v tej maniri (ročni pogon) pa je izveden tudi vgrajeni brisalec. Poleg tega ima to vozilo na strehi vgrajenih tudi nekaj solarnih panelov za poganjanje vgrajenega 'infotainment' sistema, razmišljajo pa tudi o ideji glede vgradnje dodatnega grelca in hlajenja 'potniške kabine', kjer se nahaja tudi ležišče (dolžina: 2 metra, širina: 1 meter) za dva potnika.

Za to uporabno igračo, ki jo lahko upravlja vsak 16-letnik, boste lahko odšteli relativno veliko denarja (najmanj 14.500 evrov), čeprav boste za odšteti denar dobili ekološko in po svoje zelo simpatično večnamensko vozilo …