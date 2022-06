Manjši apetit je zelo dober za denarnico

Pri največjem nemškem avtomobilskem klubu so se tokrat lotili zanimive primerjave stroškov, ker jih je zanimalo kako dobrohoten (za vašo denarnico …) je nakup 'ene številke' manjšega avtomobila od prvotnih želja po večjem avtomobilu.

Kaj lahko človek opazi ob opazovanju današnjega prometa? Predvsem to, da se ljudje prevažajo naokoli s čedalje večjimi osebnimi avtomobili, medtem ko majhni, resnično ekološki in praktični (majhen avto lažje najde parkirišče v mestu, zavzame manj prostora ob parkiranju, poleg tega je tudi bolj okreten …) mestni avtomobili počasi izginjajo, čeprav se povprečna višina (180 cm) ljudi v zadnjih 50. letih verjetno ni prav nič povečala, so pa zrasli apetiti kupcev (večje je boljše …). Če k temu prištejete še marketinško norost, po kateri je 450 centimetrov dolg avtomobil 'kompakten' (za razumne ljudi ima kompakten avtomobil največ 410 centimetrov dolžine …), 400 centimetrov dolg avtomobil je pa 'malček' (pravi malčki so kvečjemu avtomobili z največjo dolžino v območju od 360 do 370 centimetrov …) lahko domnevate, da so današnji 2-meterski košarkarji po tej slaboumni logiki najbrž 'pritlikavci', to, da so 150 kilogramski ljudje pravi 'športniki' pa lahko itak izveste v vsakem marketinškem pamfletu, ki opisuje kakšno zavaljeno 'SUV kravo', kjer je uporaba slaboumne besedne zveze 'športni terenec' pač obligatorna, čeprav takšen avtomobil nima prav nobene zveze s pojmovanjem besede šport ob povezavi z avtomobili, ker pač ni športni avtomobil, temveč samo 4-kolesno sredstvo za izpolnjevanje vaših športnih ambicij, ki sploh niso povezane z avtomobili …

Nekoč, v dobrih starih časih smo se kupci avtomobilov v Jugoslaviji držali znanega pravila (»mala kola, mali troškovi, velika kola, veliki troškovi«), ki ga današnji kupci avtomobilov očitno ne poznajo, ker jim je bolj pomembno to, da so z večjim avtomobilom na cesti 'kao' bolj 'pomembni' in da pri sosedih vzbujajo zavist. Posledično pridemo do priljubljenega ljudskega tekmovanja z naslovom »kdo ima večjega in težjega …« (avtomobil ali pa traktor (v primeru kmetov …)), čeprav so Nemci v zadnji raziskavi prišli do ugotovitev, ki potrjujejo staro jugoslovansko modrost kupcev. Kot osnovo za izračun vseh stroškov so Nemci uporabili dva priljubljena nemška avtomobila (volkswagen golf in volkswagen polo) in na koncu ugotovili, da vam bo v Nemčiji nakup 'ene številke' manjšega avtomobila (namesto golfa si omislite pola, odnosno namesto passata kupite golfa …) v roku enega leta privarčeval približno 1200 (100 evrov na mesec) evrov glede stroškov (pogonsko gorivo, zavarovanje, davki, izguba vrednosti in servisne dejavnosti ter nakup pnevmatik ...). Seveda pa takšno razmišljanje ne velja samo za kupce izdelkov znamke Volkswagen. Poleg tega v razumnih družinah ni nobene potrebe po dveh ali pa celo treh družinsko odmerjenih avtomobilih, ker po navadi za prevažanje celotne družine zadostuje samo en večji avtomobil, vsi ostali avtomobili v družini so posledično lahko manjši …