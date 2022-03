Menjava akumulatorjev je ekonomski samomor

Novinarji nemške revije Auto Bild so se pred kratkim lotili zelo občutljive teme (za proizvajalce električnih avtomobilov …), ker so raziskovali koliko denarja bodo morali za menjavo vgrajenih akumulatorjev odšteti lastniki (ali pa potencialni kupci …) različnih, ne ravno najmlajših električnih avtomobilov. Nemške ugotovitve so šokantne …

Ta tema je tako občutljiva za nekatere avtomobilske znamke (recimo za znamko Tesla …), da tudi pod razno ne želijo dajati informacij o tem za koliko 'šuškov' bo lastnika električnega avtomobila olajšala menjava vgrajenega sklopa akumulatorjev, vendar so iznajdljivi nemški novinarji v takšnih primerih neodzivnosti proizvajalcev avtomobilov vseeno našli odgovore, ki so jih iskali.

Koliko denarja boste odšteli za rabljen model S znamke Tesla z manjkajočim setom akumulatorjev?

Na nemškem spletu se je pred časom pojavil prodajalec modela S (letnik 2013, prevoženih približno 75.000 km), ki je za svoje vozilo zahteval izredno ugodnih 6900 evrov. Vendar v vozilu ni bilo vgrajenih akumulatorjev …

Brez vgrajenih akumulatorjev je električni avtomobil ekonomska 'totalka' …

Očitno so akumulatorji res najbolj vredni sestavni deli avtomobila kot je tesla S, ker boste na nemškem tržišču za primerljiv avtomobil (isti letnik in podobni kilometri …) z vgrajenimi akumulatorji odšteli vsaj 30.000 evrov. Inženir Thomas Schuster iz nemške organizacije KÜS (Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.V.) je glede tega kristalno jasen, ker je povedal, da se menjava akumulatorjev pri tako starem električnem avtomobilu enostavno ne izplača. Zato vas sploh ne sme presenetiti že pred časom podana informacija iz ZDA, kjer so ugotovili, da približno 10 let stari električni avtomobili sploh ne morejo najti kupcev, posledično končajo na odpadih …

Zakaj proizvajalci električnih avtomobilov molčijo o tej temi?

Industrija želi to težavo (komu bodo sploh lahko prodali star električni avtomobil z 'izgorelimi' akumulatorji …) lepo pomesti pod preprogo, posledično o tem molčijo in kupcem raje plasirajo pravljico o velikodušno odmerjenih garancijah na sklope vgrajenih akumulatorjev. Pri večini aktualnih proizvajalcev električnih avtomobilov ob tem kupcem ponujajo osemletno (ali 160.000 prevoženih km, odnosno menjava ob 30 odstotni izgubi kapacitete vgrajenih akumulatorjev) garancijo za akumulatorje. V tem pogledu so do kupcev in lastnikov najbolj prijazni pri znamki Lexus, kjer vam za model UX300e ponujajo 10 let garancije, oziroma vam garantirajo milijon prevoženih kilometrov. Pri eni od nemških znamk (Mercedes-Benz), kjer se zelo radi 'napihujejo' glede kvalitete njihovih vozil (čeprav v zadnjem času v tujih medijih krožijo številne zgodbe o vpoklicih teh vozil, ki dokazujejo ravno nasprotno …) vam bodo na njihove akumulatorje v modelu EQS dali garancijo samo do 250.000 prevoženih kilometrov, odnosno 10 let.

Kot najbolj 'mutastega' proizvajalca električnih avtomobilov lahko prepoznamo znamko Tesla, kjer se na vprašanje o ceni novega paketa akumulatorjev odzovejo izredno nonšalantno, ker se izgovarjajo, da jim niso znane prodajne cene takšnih nadomestnih sestavnih delov. So pa Nemci našli kljub temu našli odgovore, ki jih je priskrbel nekdanji zaposleni znamke Tesla. Ob tem je povedal, da vas bo menjava akumulatorjev pri modelu tesla X ožela za najmanj 15.000 evrov, odnosno 20.000 evrov v primeru tesle S, ker morate zraven prišteti še plačilo delovnih ur, potrebnih za menjavo akumulatorjev. Ob tej priložnosti velja razjasniti še en marketinški mit o tem, da lastnik ob menjavi akumulatorjev prejme nove akumulatorje. V resnici ti akumulatorji niso novi, temveč obnovljeni. Zanimiv je tudi nedavni primer britanskega lastnika priključno hibridnega mercedes-benza razreda E, ki je po osmih letih lastništva ugotovil, da ga čaka menjava vgrajenih akumulatorjev pri njegovem lažnem okoljevarstveniku. Pri znamki Mercedes-Benz so mu povedali, da za ta poseg potrebuje najmanj 17.000 evrov …

Podobno 'mutasti' kot pri znamki Tesla so še pri nekaterih avtomobilskih znamkah (Audi, Fiat in Opel), nekoliko bolj zgovorni so pri znamki BMW, kjer vas bo menjava vgrajenih akumulatorjev za model i3 odštela za znesek v območju od 12.000 do 14.000 evrov, odvisno od okoliščin. Poleg tega so se v Münchnu ob tem pohvalili, da so akumulatorji v omenjenem modelu vzdržljivi, ker še niso zabeležili primera, da bi kapaciteta vgrajenih akumulatorjev pri prvih izdelanih primerkih modela i3 padla pod 70 odstotkov. Bolj zgovorni so pri znamki Volkswagen, kjer so razkrili prodajne cene obnovljenih akumulatorjev za nekatere njihove serijske modele električnih avtomobilov. Za modele iz družine ID (ID.3 & ID.4) bo lastnik ob morebitni menjavi akumulatorjev moral odšteti od 10.000 do 15.000 evrov, medtem ko bodo lastniki e-upa in e-golfa ob tem olajšani za zneske v območju od 10.000 do 20.000 evrov.

Znane so tudi prodajne cene obnovljenih akumulatorjev za nekatere modele znamke Mercedes-Benz. Ob tem jo bodo najceneje odnesli lastniki električnih smartov, ker bodo ob menjavi akumulatorjev olajšani za približno 6537 evrov, medtem ko vas bo menjava akumulatorjev pri modelu EQA ožela za približno 15.200 evrov. Še več (približno 19.600 evrov) bodo ob morebitni menjavi akumulatorjev plačali lastniki modela EQS, največ pa bodo v tej situaciji plačali lastniki modela EQV, in to zajetnih 27.230 evrov (približno). Nekoliko bolj razumne cene za akumulatorje imajo pri drugih avtomobilskih znamkah. Tako bodo lastniki Renaultovega mikro modela twizy za paket obnovljenih akumulatorjev odšteli približno 4.000 evrov. Nekoliko dražja (približno 6769 evrov) bo menjava akumulatorjev pri modelu spring znamke Dacia, še dražja (približno 9.000 evrov) bo menjava akumulatorjev pri različnih renaultih (zoe, kangoo ZE und twingo electric).

Cene obnovljenih akumulatorjev so razkrili tudi pri dveh japonskih znamkah. Lastniki kompaktne honde-e bodo za nakup novih akumulatorjev odšteli približno 7283 evrov, medtem ko je prodajna cena novega paketa akumulatorjev pri nissanu leaf odvisna od njihove kapacitete. Za nov paket akumulatorjev s kapaciteto 40 kWh bo lastnik odštel približno 10.300 evrov, lastniki leafa z močnejšim paketom akumulatorjev (62 kWh) bodo za isti nakup zapravili približno 15.500 evrov. Obstajajo pa tudi avtomobilske znamke (Volvo, Hyundai in KIA), kjer so znane samo prodajne cene posameznih modulov, ker v primeru defektnih akumulatorjev ne zamenjajo celotnega sklopa vgrajenih akumulatorjev. Če izhajate iz tega, da bo potrebno zamenjati celoten sklop akumulatorjev potem dobite naslednje približne cene: hyundai kona-e (100 kW - 20.176 evrov), kona-e (150 kW - 33.770 evrov), hyundai ioniq (20.176 evrov), kia e-niro (39,2 kWh - 6940 evrov), kia e-niro (64 kWh - 10.410 evrov), kia e-soul (39,2 kWh - 5826 evrov), kia e-soul (64 kWh - 8739 evrov), kia EV6 (10.364 evrov) in volvo XC40 recharge (37.854 evrov).

Zraven pa je potrebno seveda prišteti še delovne ure serviserjev, ki so različno ovrednotene (odvisno od modela …). Najhitrejši ob tem bodo mehaniki znamke Nissan, kjer bodo za menjavo vgrajenih akumulatorjev pri modelu leaf potrebovali od 2,3 do 2,6 ur. Nekoliko počasnejši so mehaniki znamke Renault (twizy (2,5 ure), twingo electric (3 ure), zoe (3,8 ure)) in mehaniki znamke dacia (2,4 ure pri modelu spring). Še več časa si bodo za ta postopek vzeli pri znamkah Honda (4,4 ure) in Hyundai (od 4,4 (ioniq elektro) do 4,8 ure (kona elektro), medtem ko pri modelih kot sta e-soul in e-niro potrebujejo še več časa (skoraj 7 ur). Absolutni rekorderji v počasnosti pa so pri znamki KIA, kjer za menjavo vgrajenega sklopa akumulatorjev potrebujejo skoraj 10 ur. Pri aktualnih urnih postavkah nemških mehanikov bodo nemški kupci za takšno aktivnost mehanikov znamke KIA odšteli približno 1900 evrov …