Modernizacija švedske športne ikone

Iz Švedske prihaja novica o novem projektu moštva Cyan Racing (bivši Polestar), ki ga poznamo predvsem po trojni osvojitvi naslova prvakov v prvenstvu WTCR. Tokrat so podjetni Švedi ustvarili 'restomod' različico legendarnega švedskega GT kupeja (model P1800 / 1960-1973) znamke Volvo.

Tako so zaposleni v moštvu Cyan Racing sedaj zavestno zagnali neuradni 'continuation' program znamke Volvo, ker si ta Volvov kupe po njihovem mnenju zasluži dostojnega naslednika, ki pa ga zaradi današnje 'SUV epidemije', ki že kar dolgo razsaja med kupci, še ne bomo dočakali prav kmalu. Ob razvoju pošteno modificiranega športnika so Švedi za osnovo uporabili vozni primerek modela P1800, ki se je rodil davnega leta 1964, in ga posadili na tehnološko platformo Volvovega zmagovitega WTCR dirkalnika iz leta 2011.

Tako se je rodil 'supervolvo', ki se lahko pohvali z obsežno zalogo turbo motorne moči (420 KM/308 kW pri 7000 vrt./min. ter 455 Nm motornega navora pri 6000 vrt./min.), kompaktnimi dimenzijami (dolžina: 4203 mm, širina: 1748 mm, višina: 1220 mm, medosna razdalja: 2446 mm) ter za današnje čase neverjetno lahkotnostjo, ker gre v tem primeru za avtomobil, ki je občutno lažji (masa avtomobila znaša samo 990 kg) od večine današnjih serijskih 'superminijev' (predstavniki evropskega B segmenta) in celo lažji od nekaterih današnjih 'minijev' (renault twingo in podobni …). Pogonski sklop je spojen z ročnim 5-stopenjskim menjalnikom, Švedi ob tem pravijo, da so poskrbeli tudi za zelo linearen odziv 4-valjnega 2,0-litrskega bencinskega motorja na voznikove ukaze, ki deluje brez za turbo motorje značilne 'luknje'.

Kakšna je skrivnost švedske diete? Poleg intenzivne uporabe ogljikovih vlaken pri izdelavi nekaterih karoserijskih delov so se Švedi v interesu športa odpovedali vgradnji za današnje čase obvezne elektronske 'krame', posledično so se odpovedali tudi vgradnji sistemov kot so ABS, ASR (TCS) in ESP, ker s takšnim volvom želijo obuditi pristne vozniške izkušnje in občutke brez vmešavanja vgrajene elektronske 'invalidske opreme'. Udobje pač ni imelo prioritete ob razvoju takšnega avtomobila, zato vozniku nista na voljo niti dva danes povsem običajna servo sistema (podpora zavornemu in volanskemu mehanizmu). Analogno so izraženi tudi vsi kontrolni merilniki v notranjosti potniške kabine. Vozniku v pomoč je edino vgrajena mehanska zapora zadnjega diferenciala.

Presaditev tehnike iz tekmovalnega volva C30 je prinesla tudi nekoliko širša koloteka, vse skupaj pa je povzročilo tudi rahlo preoblikovanje (razširitev) strešne konstrukcije in vgradnjo karoserijskih ojačitev, ker ima novodobni P1800 ob samodejnem premikanju na voljo občutno več moči (skoraj 300 'konj' dodatka pri še dopustnih 7700 vrtljajih v minuti …), povsem drugačna je seveda tudi obutev takšnega švedskega športnika, ki po modernizaciji počiva na 18 palčnih kolesih (dimenzije platišč (zadaj) in pnevmatik (zadaj): 8,5 J (9,5 J) X 18 / 235/40-R18 (265/35-R18)). Kakšna bo nadaljnja usoda tega kupeja ni jasno, enako skrivnostni ostajajo tudi podatki o njegovih zmogljivostih, ki so sigurno nadpovprečne. So pa v moštvu Cyan Racing ob tem izrecno poudarili, da takšen avtomobil ni nastal ob uradnem sodelovanju z znamko Volvo, tam se trenutno raje ukvarjajo z razvojem in oblikovanjem novih in povsem nepotrebnih 'crossoverjev' in 'SUV krav'…