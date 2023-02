Novinarje nemške revije AUTO ZEITUNG je tokrat zanimalo kako se obnese vleka počitniške prikolice z električnim avtomobilom, zato so se lotili praktičnega testa, kjer so kot 'vlečno električno lokomotivo' uporabili 4-kolesni SUV izdelek znamke Volvo (model XC40 'Recharge Pure Electric Twin Motor') in na njegov zadek obesili 'počitniški vagonček' znamke Weinsberg (model CaraCito 450 FU).

Že na začetku je potrebno povedati, da se je takšen, električno gnani SUV znamke Volvo odlično znašel v vlogi vlečnega vozila, predvsem zaradi velike zaloge razpoložljive pogonske moči (408 KM (300 kW) in 660 Nm motornega navora), čeprav v tem primeru govorimo o električnem 'cestnem vlakcu' s skupno maso v območju 3,7 tone (neto masa vlečnega vozila: 2138 kg, neto masa počitniške prikolice: 940 kg), ker so Nemci z dodatnimi 600 kilogrami obtežitve (uporabna nosilnost vlečnega vozila: 467 kg, uporabna nosilnost priklopljene počitniške prikolice: 260 kg) poskrbeli za bolj realne pogoje na testu. Zelo impresiven je tudi podatek o pospeševanju takšne električne 'cestne kompozicije', ker bo pospeševanje od 0 do 100 km/h lahko zaključeno že po 8,4 sekunde, zato prehitevalni manevri s priklopnikom v tem primeru za voznika ne predstavljajo problema. Nemci so ob tem pohvalili tudi manevriranje na parkiriščih, odnosno v kampih, ki je po zaslugi vgrajenega električnega pogona v švedskem SUV modelu, ki omogoča vozniku precizno doziranje pogonske moči, zelo enostavno in prijetno.

So električni avtomobili zaradi vseh teh lastnosti res idealni 'vlečni konji'? Ja, če imate ob tem 'na lagerju' res veliko časa, ker je takšen volvo sicer res odličen, vendar pa tudi zelo 'žejen vlečni konj', ki bo ob vleki počitniške prikolice zahteval postanek na vsaki dve uri vožnje (približno) in ob tem še najmanj 30 minut počitka ob priklopu na električno polnilnico, seveda pod pogojem, da vam bo na poti uspelo najti nezasedeno polnilnico. Nemci so pred tem testom poskrbeli tudi za samostojno testiranje približno 2,2 tonske švedske 'cestne lokomotive', ki lahko drvi z največ 180 km/h, in ob tem ugotovili, da se na vsakih 100 prevoženih kilometrov zadovolji s 23,3 kWh (povprečna poraba električne energije), s tem se je električno gnali volvo približal WLTP navedbam proizvajalca, manj realna pa je navedba proizvajalca glede možnega akcijskega radija s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev. Švedsko-kitajska naveza obljublja kupcem najmanj 418 'WLTP' kilometrov akcijskega dosega, v resnici bo 'električnega orgazma' konec že po približno 322 prevoženih kilometrih. Nemci pravijo, da lahko z enim polnjenjem akumulatorjev prevozite približno 400 kilometrov na avtocestah, vendar samo ob upoštevanju priporočene hitrosti za električna vozila, ki znaša od 90 do 100 km/h, ter ob odpovedovanju udobju v obliki večje količine vklopljenih komfortnih porabnikov električne energije …

Ko so na modnega in z razumom ne najbolje usklajenega SUV Šveda obesili počitniško prikolico je njegova povprečna poraba hitro poskočila iz prej omenjenih 23,3 kWh na 35,1 kWh in oklestila akcijski radij na samo 214 kilometrov. Na koncu so Nemci hudomušno zapisali, da v tem primeru znani rek, ki pravi, da je pot v resnici cilj, povsem drži, ker bodo nemški turisti ob morebitnem obisku Hrvaške dlje časa na poti kot pa ga bodo preživeli na cilju.